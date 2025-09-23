Cuando la Reserve Cup debutó en Miami el año pasado, envió un mensaje claro: el pádel podía ser mucho más que un deporte. Bajo las luces de las pistas frente al mar, rodeado de capitanes famosos y multitudes bulliciosas, el evento parecía un acontecimiento cultural.

Este septiembre, el espectáculo se trasladó a Marbella. El complejo turístico de Puente Romano, impregnado de historia del pádel, se convirtió en el telón de fondo de un espectáculo de tres días que demostró que la Reserve Cup no es un experimento aislado. Miami demostró que podía despegar. Marbella demostró que podía durar.

Ale Galán en acción en un torneo repleto de estrellas © Alberto Nevado / Red Bull Content Pool

Quiero que la gente recuerde la Reserve Cup como algo más que un torneo. Wayne Boich, fundador de la Copa Reserva

El fundador Wayne Boich resumió perfectamente el espíritu de la competición: "Quiero que la gente recuerde la Reserve Cup como algo más que un torneo. Un lugar donde vieron lo mejor del pádel, rodeados de una atmósfera eléctrica, envolvente e inolvidable".

La superestrella del pádel Ale Galán también aportó su visión de lo que representa la Reserve Cup en pocas palabras: "[Es] divertido disfrutar del mejor pádel del mundo de una forma diferente".

Esto es lo que ha hecho que Marbella destaque, y por qué la Reserve Cup sigue pareciendo diferente a todo lo demás en este deporte.

01 Las sedes son tan emblemáticas como los partidos

Un venue icónico © Alberto Nevado / Red Bull Content Pool

En enero, Miami dio a la Reserve Cup un telón de fondo cinematográfico con pistas frente al mar. Marbella añadió patrimonio. Puente Romano, a menudo llamada la cuna del pádel en España, elevó el evento con una mezcla de historia y glamour. Los aficionados llenaron las gradas sabiendo que estaban viendo el regreso de este deporte a uno de sus hogares simbólicos.

Galán lo puso en perspectiva: "Miami nos dio la emoción de llevar el pádel a un país que está descubriendo este deporte. Marbella nos dio la profundidad, el conocimiento de los aficionados que crecieron con él".

02 Está hecho para Instagram

Juan Lebrón es anunciado a la multitud en un momento hecho para Instagram © Alberto Nevado / Red Bull Content Pool

La Reserve Cup siempre se ha diseñado para ser compartida, y Marbella no fue una excepción. Las puestas de sol mediterráneas sobre Puente Romano, los aficionados en las zonas de hospitalidad y el bullicio de los famosos junto a la pista llenaron las redes sociales durante todo el fin de semana. Los capitanes famosos de esta edición -la superestrella de la NBA Jimmy Butler para el Equipo Reserva y la leyenda del fútbol europeo Joaquín Sánchez para el Equipo Marbella- añadieron una capa única de cruce deportivo y cultural.

"Más allá de la competición, lo que hace que la Reserve Cup destaque es la experiencia completa de 360 grados: Zonas VIP, música, fiestas. Está diseñada para que los aficionados se vayan con algo más que el recuerdo de los partidos", afirmó el periodista especializado en pádel y narrador de la Copa Reserva, Pablo Herreros.

03 Las salas VIP roban el espectáculo

Las salas VIP fueron parte integrante de la experiencia © Alberto Nevado / Red Bull Content Pool

Mientras la pista ofrecía un pádel de talla mundial, la Reserve Cup volvió a hacer de su experiencia fuera de la pista una característica definitoria. Las salas VIP de Marbella reunieron gastronomía, cócteles y energía social que convirtieron cada velada en algo más que una noche de partido.

Como explicó Boich, "Cuando mezclas el pádel con la cultura, la música, la comida y el entretenimiento, creas momentos con los que la gente conecta. Se sienten parte de un movimiento mayor".

Ver repetición: Reserve Cup Marbella

Reserve Cup Marbella: Día 3 Revive la tercera jornada de partidos entre los dos equipos de jugadores de pádel (profesionales, promesas y wildcards).

04 Los famosos de las gradas importan casi tanto como los jugadores

La estrella de la NBA Jimmy Butler capitaneó al Equipo Reserva © Alberto Nevado / Red Bull Content Pool

Al igual que Miami, Marbella ofreció el poder de las estrellas. Capitanes famosos y rostros conocidos del deporte y la cultura, como el icono del tenis Carlos Moyá o el mundialmente famoso DJ Nicky Romero, abarrotaron las gradas, provocando cruces que llamaron la atención más allá de la comunidad del pádel.

Para los jugadores, la presencia marcó la diferencia. "Es divertido y diferente", dijo Galán. "Compartir la pista con compañeros que no son tu pareja habitual, o incluso con personalidades ajenas al deporte, resulta refrescante e incluso purificador".

05 La moda y la marca son parte del atractivo

La pista de Puente Romano contribuyó al sentido del estilo del evento © Alberto Nevado / Red Bull Content Pool

La Reserve Cup no sólo parecía un torneo, sino una experiencia de marca cuidada. Desde la exclusiva pista instalada específicamente en Puente Romano sólo para el evento, hasta las activaciones de los patrocinadores que parecían colaboraciones de lujo, Marbella reforzó la imagen de la Reserve Cup como un evento de pádel con estilo.

Desde el branding hasta las presentaciones de los jugadores, la Reserve Cup se siente diferente de otros torneos. Más que una competición, es un enfrentamiento, un evento de estilo de vida.

06 Se parece más a un festival que a un torneo

Lebrón con el capitán del Equipo Marbella y leyenda del fútbol, Joaquín © Alberto Nevado / Red Bull Content Pool

Todas las noches en Marbella, la Reserve Cup parecía algo más que deporte. Los DJ, la música y la energía fuera de horario mantuvieron al público en el recinto mucho después de que terminaran los partidos. El ambiente lo dejaba claro: esto era pádel envuelto en un espíritu festivo.

Alrededor de 4.000 aficionados abarrotaron las gradas durante los tres días de competición, disfrutando del cóctel único de pádel de alto nivel, ambiente de lujo y sensación de festival que ofrece Reserve.

07 Miami fue la puerta de entrada a EE.UU.

Ale Galán tiene buenos recuerdos de la presentación en Miami © Alberto Nevado / Red Bull Content Pool

El impacto de Miami aún se sentía en Marbella. Para muchos jugadores, el lanzamiento en EE.UU. ya había supuesto un punto de inflexión, una oportunidad de mostrar el pádel a un mercado totalmente nuevo.

"Mi recuerdo favorito de Miami fue el ambiente", dijo Galán, reflexionando sobre la anterior edición de la Reserve Cup, celebrada en enero. "Fue emocionante sentir cómo nos acogía Estados Unidos y cómo una ciudad como Miami acogía el pádel como algo nuevo". Marbella, en cambio, proporcionó a los jugadores la alegría de competir allí donde el deporte ya está arraigado en la cultura.

08 Señala hacia dónde podría dirigirse el pádel

Más que nada, Marbella demostró que la Reserve Cup tiene poder de permanencia. Tomó la ostentación de Miami, la mezcló con la herencia española y ofreció un espectáculo de ambición global. Con alusiones a Nueva York, Los Ángeles y otros centros culturales, la Copa Reserva parece dispuesta a expandirse.

Como dijo Boich: "Lo que hace que la Reserve Cup sea realmente única es la combinación. Tienes a los mejores jugadores, la participación de famosos, el espectáculo de la producción y una atmósfera como no hay otra en el deporte".

Y para Galán, el panorama general está claro: "La Reserve Cup es una oportunidad para ayudar al pádel a conectar con nuevas audiencias. Es vital para el crecimiento de este deporte que la primera experiencia en directo de la gente sea ver a los mejores jugadores del mundo."