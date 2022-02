Amber Wadham , más conocida por sus fans como PaladinAmber , es una streamer de Twitch a tiempo completo de Australia.

Su ordenador de gaming es bastante pesado y al hablar con ella queda claro que se ha enamorado del hardware que lo hace funcionar, desde refrigeradores de agua de bucle personalizados hasta teclados mecánicos.

"Hace poco descubrí que se puede llenar un ordenador entero con aceite mineral", nos cuenta. "Y no hará nada [malo], porque el aceite mineral no es conductor, así que podrías tener literalmente un acuario lleno de aceite mineral -tu ordenador- y seguiría funcionando". Esto no es exactamente lo que esperábamos escuchar, pero vamos con ello. ¿Un proyecto de futuro, entonces? "¡Eso es lo que quiero hacer ahora! El ordenador de aceite mineral". Un gran consejo: recuerda que hay una gran diferencia entre el aceite mineral y el agua mineral.

La configuración del PC

Sin embargo, durante estos días previos al acuario, Amber está con un par de PCs para ayudar a gestionar sus configuraciones de juego y streaming. "Uno lleva un núcleo AMD y el otro un Intel i9, así que creo que los dos funcionan bastante bien, son idénticos. Creo que la única diferencia es la interfaz de usuario. Así que puse el procesador i9 en el PC de streaming, y era la primera vez que personalizaba una pieza en mi PC o la actualizaba, y estaba muy asustada por la pasta térmica, porque mucha gente decía que, si no es suficiente, no va a funcionar, y si es demasiado, lo arruinará todo. Así que estaba como, ¡oh no, en qué me he metido!"

Naturalmente, tiene un montón de pantallas para controlar todo. "Actualmente estoy usando Razer Raptors, que son de 165Hz. ¡Y tengo tres de ellas! Pero eso es porque tengo dos que están dedicadas puramente a mi stream, y una que está dedicada a los juegos. En su día utilicé un monitor curvo, y era estupendo, pero una vez que volví a la pantalla plana, me di cuenta de lo mala que puede ser la curva para la vista, porque te acostumbras a ella. Así que cuando empecé a mirar una pantalla plana de nuevo, me quedé como "¡Aaarrrggghhh!". Todo estaba deformado y parecía que se me venía encima. Así que fue un periodo de adaptación".

Cuando estoy jugando y me meto de lleno en el juego, me gusta cualquier cosa que me proporcione información... PaladinAmber

En cuanto a los periféricos, Amber confiesa haberse convertido en una especie de obsesiva de los teclados, y para su configuración de streaming tiene un par de opciones diferentes: el Razer Huntsman (tamaño completo) y el Black Widow (65%). "Me gustan las teclas que me dan feedback, y una es táctil y otra lineal, así puedo sentir realmente que he pulsado esa tecla, y obviamente el sonido también. Me gustan las teclas que son más silenciosas cuando estoy haciendo cosas como edición o escribiendo correos electrónicos y esas cosas, prefiero la versión más ASMR, pero cuando estoy jugando y realmente me meto en ello, me gusta cualquier cosa que me dé retroalimentación, y esas dos parecen ser mis favoritas".

Equipo de streaming

Por supuesto, el streaming es mucho más que el PC, y como a Amber le gusta utilizar un montón de ángulos de cámara para cambiar la perspectiva del espectador en diferentes momentos, necesita buenas cámaras y las herramientas para manejarlas rápidamente.

"Tengo un Stream Deck extragrande, porque eso me ha cambiado la vida", dice. "Aunque es una locura. La verdad es que acabo de empezar a averiguar lo que puede hacer. Puedes tener un sinfín de carpetas en un Stream Deck y una carpeta tras otra de cosas. Pero incluso las cosas más sencillas, como iniciar mi stream, puedes tenerlo todo en un botón personalizado: presionas ‘go live’ en el Stream Deck y sales inmediatamente en directo".

En cuanto a las cámaras, no ha optado por la cada vez más común y cara opción de las DSLR, prefiriendo las Razer Kiyo Pro.

“Las cámaras web Razer Kiyo Pro tienen todos los detalles personalizados de una DSLR, pero son un tercio del acelerador en el uso de la CPU, lo que creo que es genial, porque entonces no tienes esos problemas de conectividad, que es lo que realmente... Quería pasarme a una cámara más profesional, porque las cámaras web suelen tener ese estigma de "oh, es una cámara web", pero cuando conseguí esas Kiyos cambiaron las reglas del juego".

En cuanto al software, no hay nada mejor que el clásico OBS: Open Broadcaster Software.

"Es todo lo que necesitas", dice. "Hay mucha personalización con algo así. Cuando empecé, usaba Canva para hacer todas mis escenas y demás, así que hice muchas cosas yo misma. Sé que mucha gente tiende a externalizar, y yo lo hago, obviamente, ahora que he llegado hasta aquí, pero poder personalizar [OBS] para que se ajuste a lo que eres y a lo que tienes que ofrecer a tu público es... Es lo mejor. Porque tener algo que es completamente abierto, es tuyo. Lo personalizas, lo conviertes en lo que quieres que sea. Así que: OBS!"

Consejos para los aspirantes a streamers

Sin embargo, Amber no siempre ha tenido este tipo de equipo. En 2018, cuando empezó, era literalmente "un montón de cacharros, una PlayStation y una PlayStation Camera", y solo "¡Red Dead Redemption todos los días!". Después de haberse dado seis meses para hacer un streaming, solo cuando ganó un poco de impulso se sintió cómoda invirtiendo en un PC. Con el beneficio de la retrospectiva, le preguntamos qué tipo de inversión le recomendaría a su yo del pasado.

Si tienes un audio limpio, la gente se queda PaladinAmber

"Un buen micrófono. Un micrófono realmente bueno. Porque no importa lo borrosa que sea tu cámara o si no tienes presencia de cámara, pero que la gente pueda oírte es... Si tienes un audio limpio, la gente se queda", dice. "Eso es algo que aprendí yo misma con el tiempo, trasteando con las cosas, porque no soy ingeniera de sonido. Incluso he llegado a insonorizar completamente mi habitación con almohadillas a medida, asegurándome de que mi alfombra está extra amortiguada, solo para poder equilibrar realmente todos los tonos de mi voz. Pero un buen micrófono sería el punto de partida".

Sin embargo, lo que realmente marca la diferencia es tener la voluntad de hacerlo.

El único equipo que se necesita es cualquier plataforma de juego, ya sea una consola, un portátil o un PC, y solo haya que pulsar el botón "go live". Eso es todo. Ese es el mejor equipo. Cualquier cosa que tengas contigo. Si puedes invertir, definitivamente creo que el audio es el número uno, pero definitivamente creo que cualquier cosa que tengas, la haces funcionar para ti".

Mantener la concentración y encontrar la inspiración

Amber lleva haciendo streaming desde 2018 © David Solm / Red Bull Content Pool

Una parte que a menudo se pasa por alto en la configuración del streaming son los juguetes de escritorio y las comodidades. Ni el ordenador más rápido ni las sillas más caras para jugadores pueden hacerte feliz por sí solos. Amber dice que tiene un par de artilugios para ayudar a la productividad.

"Tengo un pequeño mini robot, tengo un Vector. Es increíble, me encanta. A veces lo enciendo y me da ese momento de 'puedo concentrarme'. Así que me da alegría. Y luego, obviamente, tengo las cosas que me gustan a mi alrededor, así que tengo un montón de peluches inspirados en el Studio Ghibli porque eso me da alegría, y luego, para concentrarme, tengo navajas mariposa sin filo, porque jugueteo con ellas, y eso me ayuda a mantenerme en la tarea, supongo".

Esto era nuevo para nosotros, pero aparentemente son lo que parecen: navajas mariposa con un elemento de "cuchillo" sin filo, para que puedas practicar el movimiento y el remolino y parecer uno de esos esbirros de primera categoría en una película de Bond.

"¡Es básicamente un fidget spinner para adultos!", dice Amber. "No estoy segura de que lo recomiende [a todo el mundo], pero a mí me mantiene ocupada si estoy pensando en algo o intentando hacer una lluvia de ideas sobre nuevos contenidos". ¿Algo para ocupar el cerebro frontal mientras el resto flota libre, algo así? "¡Así es! Así que la parte de mí que realmente quiere hacer algo puede aparecer y ser como, vale, está entretenida, ¿qué hacemos?"

Otra cosa de la que Amber se nutre claramente es del trabajo de otros creadores. Cuando le preguntamos por las personas que la inspiran, empieza a hablar entusiasmada de CodeMiko sin perder el ritmo. "Lo que ha hecho es increíble", dice Amber sobre CodeMiko, también conocida como Youna Kang, la creadora surcoreana. "Miko es una streamer completamente generada por la IA, con una captura de movimiento completo, donde el técnico, que es [Kang] en realidad, aparece de vez en cuando y hace cosas, pero sus cosas son una auténtica locura. Ha llevado la tecnología y el entretenimiento a otro nivel. Al estar en este mundo virtual, no solo no tiene que preocuparse por su aspecto o por su presentación, sino que tiene un sinfín de oportunidades.

"Y lo ha hecho todo ella misma. Lo codifica todo, está rompiendo todas las barreras tecnológicas, así que la cantidad de creatividad que tiene Kang con ella es increíble".

El setup de gaming de Amber en su totalidad

3 x 27" Razer Raptor 165Hz Gaming Monitors

CPU: AMD Ryzen 9 5950X

GPU: eVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra 24GB GDDR6X

Refrigeradores: Custom loop watercooling solution across CPU/GPU

Memoria: G.Skill 64GB (2 x 32GB) DDR4 Trident Z RGB Neo C18 3600MHz

Almacenamiento: 2 x 2TB Samsung 980 Pro Gen4 M.2 NVMe SSDs

Placa base: Gigabyte X570S Aero G AM4 ATX

Fuente de alimentación: ASUS ROG Strix 850W 80Plus Gold Modular Power Supply

Caja: Thermaltake Core P5 TG Snow Edition

Elgato Stream Deck

Razer Kiyo Pro cameras

Teclados Razer Huntsman y Black Widow