Esta es la vida de Val Höll hasta ahora y todavía queda mucho por ver

Como resultado, hacer el salto grande no funcionó y me caí. Sentada en el suelo, por supuesto, no podía imaginar que la lesión del ligamento del tobillo que sufrí me mantendría fuera tanto tiempo y que las luchas mentales resultantes me mantendrían ocupada durante tanto tiempo.

No es tan fácil como atleta no hacer nada cuando estás acostumbrado a que todo se mueva rápidamente y siempre tienes algo en tu lista de tareas pendientes. Tenía mi diploma de secundaria en el bolsillo, no podía montar en bicicleta con la pierna escayolada y ni siquiera podía ir a divertirme en fiestas o festivales.

