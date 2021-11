¡Pedro Acosta pesca su primer Mundial!

“Hemos acabado lo que hemos empezado. Hoy se han juntado muchas cosas. Agradezco todo a Aki (Ajo), Red Bull y KTM, por haber apoyado a ese niño… Esta temporada no sentía nada, simplemente aprendía. Igual que me lo he merecido yo, se lo merecía Foggia pero ha caído de nuestro lado. Ha acabado un año duro. En las últimas carreras ya iba un poco al límite por el peso y la estatura, con algunos dolores. No es normal hacer todo esto, ha sido duro. La segunda parte de la temporada, cuando pegué el estirón, me costaba bastante. Al final no acabábamos de rematar pero estábamos ahí, aunque la gente no lo ve. No me he puesto nervioso, si no ganaba, pues aprendía. Si alguien tenía que creer en mí era yo. No he dejado que me metiesen cosas en la cabeza. Tengo un círculo muy cerrado y eso me ha ayudado mucho”, confesaba el flamante campeón del mundo de Moto3.