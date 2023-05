72 horas con Pedro Acosta: ¿un futuro showman de MotoGP™?

"Hoy me han visto en la tribuna, mañana les dirán a sus hijos que han estado allí... y los niños quizá empiecen a pensar en ir algún día a las carreras", dice

Reflexionando sobre su emocionante segundo puesto en el Gran Premio de España de Moto2™ en Jerez, quizá no sean éstas las palabras sabias que cabría esperar de un piloto tan joven. Pero Acosta simplemente lo entiende. Tiene fe en sí mismo para convertirse en una superestrella, el siguiente de una larga lista de grandes pilotos de MotoGP™. Él siente que la tiene, así que pasamos un fin de semana de carreras con él para tratar de averiguar exactamente cómo planea llegar a la cima.

Tiene 18 años, ya es Campeón del Mundo en la categoría pequeña de Moto3™ y lidera el Campeonato del Mundo de Moto2™ en solo su segunda temporada. Un asiento en MotoGP™ -el máximo nivel del motociclismo- bien podría llamarle en 2024. Aunque parece un ascenso rápido, los entendidos creen que Acosta está destinado a la grandeza desde su segunda carrera en un Gran Premio, cuando ganó arrancando del pit lane y no desde la parrilla de salida.

"No creo que sea talento porque conozco pilotos que no entrenan nada, solo montan en moto cuando vienen a las carreras y van rápido. Para mí es imposible ir rápido así", afirma. "Creo que tengo algunos puntos en los que puedo ser más rápido, o que puedo hacer más fácilmente que otros tipos que se ven en la tele. Puedo frenar súper tarde con facilidad desde el principio de la carrera, también puedo sacar todo el partido a los neumáticos poco después de la salida y rendir al máximo en las curvas, pero creo que siempre es una progresión."

"El tercer paso", explica Ajo, "es cuando el atleta está cerca de ser adulto. Entonces empiezas a ver el talento completo, que no es solo pilotar rápido una moto, trabajar duro o tener buen ojo para pilotar. Lo más importante para mí es la educación básica y la actitud. Esto incluye a la familia y a la gente que les rodea, los que les siguen todo el tiempo, los que de alguna manera les mantienen bajo control".

Acosta está de acuerdo. "Aki tiene el talento de saber expresar cosas que poca gente puede entender o de hacer bromas para quitarse presión. Está el talento de mis mecánicos, que pueden ir a cenar [conmigo] y pasarse dos horas riéndose juntos. O Albo [jefe de equipo], que realmente entiende cómo expreso las cosas y que necesito estar tranquilo para ir rápido. No es por mi talento, sino por el talento que tengo a mi alrededor".

"Me dijo: 'Mantén la calma y no destruyas todo lo que estás haciendo'. Es muy importante que alguien sea duro contigo a veces".

