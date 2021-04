La ambición del adolescente quedó patente cuando, después de subir al podio en su primera carrera en el Mundial de Moto3, declaró: “Me quedé con un sabor agridulce porque no fui capaz de ganar. No consigues lo que quieres, sino por lo que trabajas”.

“El mote viene de un logotipo que hizo mi padre para un casco. Comenzó como un lobo pero los comentaristas empezaron a llamarlo el Tiburón de Mazarrón”, explicaba el joven corredor, cuyo padre es pescador de profesión. Su progenitor es un apasionado del motociclismo, que solía rodar los domingos en el circuito de Cartagena. Pedro, hablando de las tandas que hacía su padre los fines de semana, lo deja bien claro: “Era un dominguero. No estaría aquí si no fuese por mi padre”, asegura el líder del Mundial de Moto3.

