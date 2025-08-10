Galán y Chingotto llevan al límite a los favoritos en la final de Tarragona

Alejandro Galán y Federico Chingotto, segundos cabezas de serie, se mostraron intratables en una pista rápida y con un ritmo trepidante, pero no pudieron con los cabezas de serie, Arturo Coello y Agustín Tapia, que sumaron un nuevo trofeo a sus vitrinas en el Premier Padel P1 de Tarragona.

01 Tapia y Coello no dejan lugar a dudas

El inicio de la temporada 2025 no fue fácil para Agustín Tapia y Arturo Coello, la pareja de pádel mejor clasificada del mundo. Tras dominar en 2024, sólo ganaron uno de los cinco primeros torneos del nuevo año. Sin embargo, a mitad de temporada, el guión ha cambiado radicalmente.

Tras su victoria en el P1 de Tarragona, Coello y Tapia han vencido ocho de los 14 torneos disputados hasta la fecha. Una vez más, la estrella zurda española y el genio argentino arrollaron a sus rivales con su ritmo vertiginoso y su presión demencial.

En una final clásica contra los segundos cabezas de serie, Alejandro Galán y Federico Chingotto (su sexto enfrentamiento en una final esta temporada), Tapia y Coello demostraron su hambre por dictar quién es el rey antes de que termine la primera mitad de la temporada, mientras que Galán y Chingotto estaban ansiosos por demostrar que los cabezas de serie son batibles (derrotaron a Tapia y Coello en la final del Major de Italia de junio).

Coello y Tapia celebran la victoria en el Tarragona Premier Padel P1 © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Tapia y Coello salieron con un plan claro para golpear a Federico Chingotto, el jugador menos potente de la pista. Chingotto es posiblemente el mejor defensor del mundo, pero carece de la potencia de fuego de Galán, Tapia y Coello, y los cabezas de serie explotaron esa debilidad a la perfección. Abrumado por la presión de su rival en el tie break, “Chingalán” vio cómo Tapia y Coello se aseguraban el primer set por 7-6.

Los cabezas de serie siguieron jugando peloteos rápidos y aprovechando su potencia de golpeo, sin dejar huecos en la red y obligando a sus rivales a estar atentos y en modo defensivo. A pesar de los esfuerzos de Chingotto y Galán por contener la tormenta que tenían enfrente, los cabezas de serie no se echaron atrás y jugaron otro set de pádel de élite, rompiendo el saque de “Chingalán” en un juego decisivo para ganar el partido por 7-6 y 7-5.

Con este trofeo, el octavo del año, Coello y Tapia amplían su ventaja sobre sus perseguidores Galán y Chingotto (que han ganado cuatro) en la carrera por el mayor número de torneos ganados en 2025.

02 Triay y Brea dan la campanada y se convierten en la nueva pareja número uno del mundo

Cuando Gemma Triay y Delfina Brea formaron pareja el pasado verano, dejando atrás a sus respectivas compañeras Claudia Fernández y Bea González , el objetivo era sencillo: alcanzar el número uno del mundo, un trono que ostentan Ariana Sánchez y Paula Josemaría desde que nació Premier Padel.

La final de Tarragona ante Sánchez y Josemaría, era el séptimo enfrentamiento entre estas parejas en 2025, esta vez con la posibilidad de perder el primer puesto rondando la cabeza de las primeras cabezas de serie.

Gemma Triay y Delfina Brea son la nueva pareja número 1 del mundo © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Triay y Brea eran conscientes de su oportunidad y no perdieron el tiempo buscando los puntos débiles de sus rivales. Aseguraron posiciones cerca de la red y esperaron pacientemente a que sus rivales cometieran errores. Con Triay finalizando los puntos clave con su smash, Brea y Triay se hicieron con el primer set por 7-6.

Las ahora cabezas de serie siguieron controlando el ritmo del partido, aumentando la velocidad en sus golpes y evitando los errores no forzados en las fases clave de la final, encontrando alternativas a la férrea defensa y al decidido estilo de juego de Sánchez y Josemaría, aprovechando el impulso ganado tras el primer set para derrotar a sus rivales por 7-6 y 6-4.

Con esta victoria, la sexta de la temporada, Tiray y Brea no sólo son oficialmente la mejor pareja del mundo, sino que lideran el mano a mano con 'Paulita' y 'Ari', que han ganado cuatro.

03 No te pierdas la repetición: Premier Padel 2025 Tarragona P1 final showdown

Final – Tarragona Premier Padel P1 Sigue en directo EN ESPAÑOL el desenlace final del Tarragona Premier Padel P1.

04 Tarragona es pura pasión por el pádel

Los aficionados de Tarragona esperaban un acontecimiento sin precedentes, con las estrellas más brillantes del pádel mundial llegando a la ciudad por primera vez en la historia. El público local no defraudó, llenando las gradas con más de 4.500 espectadores y creando una atmósfera eléctrica durante cada partido.

Las rápidas condiciones de la pista permitieron a los jugadores desplegar toda su potencia y rapidez para realizar golpes extremadamente creativos, smashes increíbles y recuperaciones a la velocidad del rayo que produjeron algunos de los mejores momentos de la temporada.

El ambiente era electrizante en el Tarragona P1 © Premier Padel/Red Bull Content Pool

05 Los mejores momentos de Tarragona

Durante el partido de semifinales entre Mike Yanguas y Coki Nieto, cuartos cabezas de serie, y Agustín Tapia y Arturo Coello, primeros cabezas de serie, Yanguas demostró unos reflejos fuera de lo común al bloquear un poderoso smash de Tapia y realizar un golpe ganador perfecto en el proceso.

Su compañero de equipo, Coki Nieto, tampoco es ajeno a las jugadas espectaculares, ya que hizo gala de su precisión lanzando un tiro perfecto a través de la puerta del lado de la pista de su rival para ganar un punto épico.

En la semifinal femenina entre Sofía Araujo - Andrea Ustero, cuarta cabeza de serie, y Ariana Sánchez - Paula Josemaría, primera cabeza de serie, Araujo se anticipó rápidamente al smash de Sánchez para conectar un tremendo tiro desde fuera de la pista . En el otro partido de semifinales entre Gemma Triay - Claudia Fernández, segunda cabeza de serie, y Bea González - Claudia Fernández, tercera cabeza de serie, “Bea” leyó la mente de su rival al salir de la pista para recuperar la pelota y depositarla suavemente en la red , ganando el punto.

06 Próximamente: Madrid P1

La Premier Padel entra ahora en su paréntesis de verano, dando a los jugadores un merecido descanso de cuatro semanas antes de la segunda mitad de la temporada. El entrenamiento y la recuperación serán claves durante este tiempo, ya que el circuito pronto se dirigirá a Madrid, la capital mundial del pádel, para el majestuoso Madrid P1 del 1 al 7 de septiembre . Después de Madrid, los jugadores tendrán que prepararse inmediatamente para otro torneo emblemático: el Major de París, en Roland Garros, del 8 al 14 de septiembre.