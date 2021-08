FIA Formula One World Championship

. Milán está muy cerca de Francia (“puedo ir a ver a mi familia en un momento”) y es una ciudad atractiva, lo que supone una buena tentación para sus amigos (“si viviese en medio de la nada, ¡igual no tendrían tantas ganas de visitarme!"). En la vibrante urbe del norte de Italia se siente como en casa porque ofrece muchos aspectos que son de su interés: “Aquí hay muchos eventos musicales, de moda, cine, gastronomía… Debo cuidar mi dieta pero tienen unos restaurantes increíbles”. En pocas palabras, Milán le proporciona una gran energía.