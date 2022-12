Piezas: ''El juez siempre pierde y hay que saberlo de antemano''

Lo de México es increíble, sinceramente. Vine hace cinco años para participar en una batalla escrita y el recibimiento fue muy bueno, pero lo de esta vez no tiene sentido. La acogida que me dieron en el Torneo de Subcampeones no me lo han dado a veces ni en mi ciudad cuando voy a tocar. No tiene nada que ver el cariño que procesan y como se muestran cara a mi persona.

