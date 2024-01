Ocho pilotos de rally que deberías conocer

, quienes captan toda nuestra atención; pero, ¿quiénes son los mejores pilotos de rally fuera del WRC? Algunos estuvieron “en el lugar equivocado en el momento equivocado”, mientras que otros siguen ascendiendo con el fin de alcanzar la fama. Sea como fuere, hemos seleccionado algunos de los mejores pilotos de rally que tal vez nunca has oído hablar. Algunos son jóvenes, algunos son veteranos, pero todos han logrado grandes gestas.

Respaldado por el dos veces campeón del mundo Marcus Gronholm , el futuro de Rovanpera como líder en el WRC está asegurado. Pero hay una simple razón por la que aún no ha llegado al estrellato: a los 16 años todavía es demasiado joven para tener permiso de conducir. Aunque esto es probable que cambie en octubre e incluso podríamos verlo en el WRC este año. Mientras tanto, después de haber ganado el Campeonato de Letonia y las varias carreras del competitivo Campeonato finés, está claro que está claro que este joven finlandés es todo talento. Equipos de WRC como M-Sport, Toyota y Hyundai ya le han tanteado, por lo que probablemente sea el mejor piloto de rallies fuera del WRC en este momento.

Respaldado por el dos veces campeón del mundo Marcus Gronholm , el futuro de Rovanpera como líder en el WRC está asegurado. Pero hay una simple razón por la que aún no ha llegado al estrellato: a los 16 años todavía es demasiado joven para tener permiso de conducir. Aunque esto es probable que cambie en octubre e incluso podríamos verlo en el WRC este año. Mientras tanto, después de haber ganado el Campeonato de Letonia y las varias carreras del competitivo Campeonato finés, está claro que está claro que este joven finlandés es todo talento. Equipos de WRC como M-Sport, Toyota y Hyundai ya le han tanteado, por lo que probablemente sea el mejor piloto de rallies fuera del WRC en este momento.

Mientras que el Manxman nunca tuvo un puesto a tiempo completo en el WRC, sí logró un trabajo donde mucha más gente le vio conducir. ¡Estamos hablando de millones de personas! Y viene con glamour añadido, porque su nombre es Higgins, Mark Higgins. El ex campeón británico de rallies, Higgins es ahora uno de los dobles de James Bond , generalmente al volante de un Aston Martin. También ha sido pionero de otros trucos locos con Subaru, como romper el récord por vuelta en coche en el TT de la Isla de Man o pilotar un coche de rally por la famosa Cresta Run en Suiza. Está claro que sus credenciales de conducción son insuperables.

© Paulo Oliveira / DPI / NurPhoto via Getty Images

Cuando Marijan no está reunido, pasa su tiempo persiguiendo a chavales. ¿Cómo? Sí, es que Marijan es el policía de tráfico más rápido de Alemania. Puedes correr, pero no podrás esconderte. Tras iniciar su carrera en el Campeonato de Alemania, dio el saltó primero al Campeonato de Europa Junior de Rallies, donde ganó el año pasado, y luego a la serie principal sub-28, lugar en el que está compitiendo este año. Gracias a su progresión, se le ha premiado con un R5 para participar en una ronda europea del Campeonato del Mundo de Rally la próxima temporada. Poco a poco, al final van saliendo las oportunidades.

Fuera de Alemania –seguramente el hogar espiritual de la velocidad-, Ruben Zeltner, dos veces campeón alemán de rally, es prácticamente desconocido. Zeltner compite con algunos de los Porsches más temibles jamás hechos como el GT3, y parece que no les tiene ningún tipo de respeto. Incluso conduce bajo un aguacero a velocidades que los conductores normales soñarían.

