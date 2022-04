Todo lo que debes saber sobre Plane Swap

Decir que Luke Aikins y Andy Farrington nacieron para ser paracaidistas y pilotos es quedarse corto. Aikins y Farrington son primos y atribuyen su herencia aeronáutica a su abuelo, Lenny, un piloto de caza de la Segunda Guerra Mundial. Su abuelo fue derribado y, debido a la congelación de su cabina, no pudo evacuar su P47. Cuando regresó a Estados Unidos, se preguntó cómo habría sido saltar de un avión, así que creó una escuela de paracaidismo

Al igual que en todos los vuelos anteriores en la historia, los dos aviones despegarán por separado y ascenderán hasta los 14.000 pies (4.265 metros), donde los pilotos se pondrán en formación y realizarán las últimas comprobaciones; este es el último punto en el que se dará el visto bueno... o no.

Para que el intercambio de aviones sea un éxito, hay que responder a varias cuestiones. Lo primero que había que hacer era encontrar la forma de ralentizar el descenso de los aviones en la caída en picado sin piloto. Un paracaidista en caída alcanza una velocidad terminal de unos 209 km/h, mientras que un Cessna 182 en caída no debe superar una velocidad de 321-327 km/h, ya que empezaría a romperse en pleno vuelo. Este número se conoce como Vne (Never Exceed Speed).

