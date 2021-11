La PlayStation 5 no se ha quedado sin juegos

"Producto no disponible"

Poco menos de un año después de su lanzamiento, nadie pone en duda ya el éxito de la Playstation 5. Sony anunció la venta de más de 10 millones de unidades el pasado mes de julio, superando las cifras de su anterior consola. Eso es real y es impresionante.

Si algunos os hacéis con ella, la PS5 sigue siendo un artículo de moda que va como anillo al dedo. La venta de la PS5 está poniendo en aprietos a los sitios web especializados. Algunos distribuidores han creado sitios dedicados a la reserva de la consola para evitar dañar toda su web. Las cuentas de Twitter dedicadas a la información sobre disponibilidad son un éxito. Los grandes almacenes tienen muy pocas. En resumen, sigue siendo un objeto difícil de conseguir.

"¡PS5! ¿PS5 everywhere"?

No obstante, podemos observar cierta mejora en estos últimos meses, con una reposición más regular en todos los distribuidores. Así que sí, la cantidad sigue siendo limitada y todo va muy rápido, con prioridad para las reservas. Sobre el terreno, todavía estamos lejos de las esperanzas que Sony nos ha ido dando desde marzo: una llegada masiva de consolas en las estanterías de nuestras tiendas para las fiestas de Navidad.

En primer lugar, hay una realidad que se agrava y de la que Sony no es consciente: la escasez de componentes. Pero eso no es todo. A principios de agosto, Hiroki Totoki (jefe financiero de la compañía) anunció que tenían suficientes chips y otros componentes para cumplir sus objetivos financieros de ventas de PS5. Hay una sutileza importante en esta afirmación: no significa que habrá suficiente para todos, solo significa que habrá suficiente para satisfacer a Sony y sus accionistas. Teniendo en cuenta el contexto, habrá que esperar unos cuantos meses antes de poder decir "me gustaría comprar una PS5" cuando la veas en su caja en la sección de alta tecnología de tu tienda. Perdón por aguarte las expectativas. Hablemos más bien de los juegos, sobre todo porque muchos de ellos se pueden jugar en otras plataformas.

Astro's Playroom © Sony

No hay muchos juegos durante los primeros meses, pero...

Cada vez que sale una consola, la oferta de juegos exclusivos en los primeros meses es limitada. La PS5 no es una excepción, aunque tiene algunas perlas que ofrecer, la primera de las cuales es el pequeño juego Astro's Playroom , que permite descubrir lo que el nuevo mando nos tiene preparado. El juego es muy bonito, está muy bien diseñado y, en definitiva, es muy divertido, lo que no es de extrañar, ya que está ahí para demostrarte que has hecho bien en comprarte la PS5 y que tu aventura con ella va a durar mucho tiempo. Junto a esto, Sony lanzó el RPG de acción triple A Demon's Souls , un juego que no gustará a todo el mundo, sobre todo por su dificultad. También nos sedujeron con Spider-Man Miles Morales , un título a la altura del excelente juego inicial con Peter Parker, sin olvidar las nuevas aventuras de Ratchet & Clank llamadas Rift Apart y la versión Intergrade de Final Fantasy VII con el DLC sobre Yuffie. En abril, fue el turno de Returnal , un shooter de supervivencia que sedujo a los amantes de la ciencia ficción. En cuando a exclusivas, eso fue todo.

Ratchet & Clank Rift Apart © Sony

No obstante, había algunos juegos no exclusivos que merecían la pena, como DOOM Eternal , Yakuza Like a Dragon , A Plague Tale Innocence , Scarlet Nexus , el juego cooperativo It Takes Two , el acuático de realidad virtual Subnautica: Below Zero , Guilty Gear Strive , e incluso Resident Evil Village si te gusta que te asusten.

En sus primeros meses, y todavía ahora, PS5 ha aprovechado la compatibilidad con versiones anteriores, del mismo modo que Microsoft la aprovecha con Game Pass. Sony tuvo la excelente idea de lanzar una colección llamada PS+, artillería pesada para rivalizar con el servicio de Xbox. Veinte juegos, considerados como clásicos de PS4, están disponibles de forma gratuita para quienes posean la nueva consola. Algunos de estos juegos ya no son lo último ( Mortal Kombat X , Fallout 4 ...), pero la lista incluye algunos juegos de calado y variados. Es la oportunidad perfecta para enfrentarse a monstruos como God of War , The Last of Us Remastered , Persona 5 o Uncharted 4 . Lo que muchos jugadores han hecho.

God of War © Sony

Cuando la PS5 haga su regreso

Justo cuando la oferta de PS5 era un poco más decente, aterrizaron a la consola de Sony algunos juegos muy buenos a finales de agosto y septiembre de 2021. Empecemos por la versión Director's Cut de Ghost of Tsushima , la hechizante aventura en el Japón medieval que conquistó a los jugadores de PS4 (mucho más que a la prensa). Esta versión PS5 viene con contenido adicional, la isla de Iki, un modo Leyendas, mejores gráficos y tiempos de carga drásticamente reducidos.

A mediados de septiembre, dos nuevos títulos dejaron su huella. El primero es Tales of Arise , el enésimo episodio de una serie legendaria, pero tal vez el de mayor visibilidad aquí. El J-RPG de Bandai destaca por la calidad de su realización, en cell-shading, el dinamismo de sus combates llenos de sorpresas y la madurez a menudo sorprendente de su historia. Es un producto imprescindible para la consola. El otro título viene del estudio francés Arkane y es un juego de Bethesda (comprado por Microsoft) exclusivo para la PS5. Al menos temporalmente. Deathloop ha dividido en gran medida a los jugadores, por su aspecto, su ambiente y su concepto realmente particular. Atrapado en un bucle temporal, debes recuperar su memoria y salir de esta trampa mortal. Los que se dejaron seducir por el juego se enamoraron de él.

Kena © Sony

Entonces llegó Kena . Este pequeño juego desarrollado por Ember Lab para PS4 y PS5 fue una deliciosa bofetada en la cara. Kena - Bridge of Spirits, un juego de acción y aventura aparentemente infantil ofrece un universo original, entrañable y suntuoso, y una historia nada anecdótica. El juego ha tenido tanto éxito que en noviembre saldrá a la venta una versión física, a menudo solicitada.

No olvidemos títulos como Death Stranding de Kojima en versión Director's Cut, y estas dos joyas: Hades y Disco Elysium . Por último, Lost Judgment fue una sorpresa, al igual que el gran título de Square Enix, Guardianes de la Galaxia , del que todo el mundo pensaba que iba a comerse los mocos, y está siendo todo lo contrario.

¿Qué nos dejará PS5 bajo el árbol de Navidad?

Mariah Carey tiene razón: Halloween ha terminado y es el momento del consumo frenético de fin de año y de su inolvidable canción "All I want for Christmas is you". Pero ¿qué nos prepara el PS5 para que esta Navidad sea memorable? No mucho, seamos sinceros, la bestia ya ha lanzado lo mejor que tenía para ofrecer en los meses anteriores. Y es cierto que ya hay mucho que mascar.

Pero si no tienes suficiente, si todavía quieres algo nuevo, no te preocupes, todavía hay dos o tres cosas a las que hincar el diente. Está el habitual Call of Duty , por supuesto, pero también hay un nuevo Battlefield para disparar. Luego está el bueno de Skyrim (no es broma), Farming Simulator 22 , el regreso de Jurassic World Evolution 2 (recuérdame agradecerle a John el encantador fin de semana) y Endwalker , la esperada expansión para el verdugo de WoW, Final Fantasy XIV . Por supuesto, no nos hemos olvidado, también llega Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition . Por desgracia, no es una nueva entrega de la excelente serie de RockStar, pero lo aceptaremos de todos modos.

