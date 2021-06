Al final, son etapas. Mi temporada de competición es de 6 meses, o sea medio año, y la de entrenamiento físico son 4 meses antes del período de competición, así que tengo sólo un par de mesecitos libres para hacer lo que quiera y desconectar sin hacer realmente nada, y eso me da ganas para seguir y motivación. Pero sí... si no hay olas, o no puedo surfear, o no puedo hacer deporte, entreno mínimo 4 veces por semana.

¡De primeras, nunca sé muy bien cuándo tengo vacaciones (risas)! Me gusta relajarme, ir a algún restaurante, pero también me gusta cocinar. Intento siempre comer saludable, pero es cierto que en verano a veces es complicado. Los planes con los colegas a veces lo ponen difícil (risas)...

Me encantaría hacer el Camino de Santiago y poder dormir en los Picos de Europa que aún no los conozco. Es gracioso que he ido a Hawái seis veces y nunca a Los Picos. Pero creo que este verano no va a poder ser, que ya os digo que voy a estar mucho fuera de casa...

