Hay carreras buenas. Hay carreras muy buenas. Hay carreras extraordinarias. Y luego está la Nationale Nederlanden San Silvestre Vallecana . La carrera que no es una carrera. Es una manera de entender la Navidad, un ejercicio de reflexión a base de zancadas. Las 12 uvas de un verdadero runner. Una juerga en zapatillas. Con mallas y a lo loco. Despedir un año. Abrazar el siguiente. 31 de diciembre . Desde el Estadio Santiago Bernabéu al de Vallecas. 10 km frenéticos. Los ocho primeros cuesta abajo. Los dos últimos mirando a las nubes; rock and roll para los cuádriceps. Si alguna vez la corriste sabes perfectamente de lo que hablamos. Si jamás te dejaste engatusar por sus encantos… No sabemos muy bien lo que estás haciendo con tu vida. Pero tiene solución.