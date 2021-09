Poppin'C te enseña a moverte mejor

“Mi madre fue bailarina desde muy joven. Se dedicaba al hip-hop pero lo dejó al quedarse embarazada. Luego empezó a bailar otra vez cuando yo tenía 10 años, volvió al hip-hop, además de interesarse por el dancehall y el popping. Eso me permitió conocer muchos estilos de música. Sabía que quería seguir sus pasos. Me dedicaba a escuchar a raperos de la Costa Oeste como Snoop Dog, NWA, además de géneros como funk y g-funk. No hay ningún género que me resulte difícil. Puedo bailar con cualquier tipo de música pero mi danza no es igual si no me apasiona lo que escucho. Tengo que practicar más con algunos géneros para lograr una auténtica conexión. Así logro sentir el ritmo de verdad y no queda forzado”.