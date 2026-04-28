Por qué EVO sigue siendo el mayor evento de juegos de lucha

Los golpes de Chun-Li son rápidos y contundentes. El rival está prácticamente acabado… pero aún queda un píxel en su barra de vida. El público se pone en pie, listo para el golpe final. Pero este jugador sabe lo que viene: el icónico butterfly de Chun-Li. Bloquea. Y bloquea de nuevo. Y otro más. Y otro… La avalancha no se detiene. ¿De verdad puede seguir así? Sí, puede. Quince parries perfectos desembocan en una patada de contraataque que cambia el rumbo de la partida y desata la locura entre los cientos de fans presentes.

Momentos así son los que hacen de EVO uno de los eventos más especiales del mundo del gaming. Estallidos de emoción, remontadas imposibles, lágrimas y euforia forman parte del día a día en Evolution Championship Series, donde los mejores jugadores de lucha del planeta se enfrentan en los escenarios más grandes de los esports en busca de fama, gloria y premios en metálico. Pero no siempre fue así. Este fenómeno global nació como una reunión de base, impulsada por fans que querían medir su nivel entre apasionados con la misma obsesión.

A diferencia de muchos eventos de esports por invitación, cualquiera puede inscribirse en EVO, lo que significa que un jugador local puede acabar enfrentándose a un campeón del mundo. Esa accesibilidad es lo que diferencia a EVO de otros torneos y lo convierte en un escaparate de posibilidades infinitas para las nuevas estrellas.

Los aficionados disfrutan del ambiente en EVO 2023 © Meg Meyer/Red Bull Content Pool

01 ¿Cuáles son los orígenes de EVO?

La historia de EVO comienza en California, con dos hermanos, Tom y Tony Cannon, y sus amigos Joey Cuellar y Seth Killian. En 1996 no existía una comunidad global de juegos de lucha. Era una escena de nicho que se movía entre recreativas locales y salones de casa. Inspirados por la pasión de su entorno, organizaron Battle by the Bay, un torneo celebrado en el arcade Golfland Sunnyvale con un objetivo claro: encontrar al mejor jugador de Street Fighter del país.

En los años siguientes, el evento volvió una y otra vez, atrayendo poco a poco a jugadores de todo Estados Unidos que peregrinaban hasta el Golden State para demostrar su nivel frente a los mejores. En 2002, el torneo adoptó oficialmente el nombre de Evolution Championship Series. Creciendo al mismo ritmo que la escena de los juegos de lucha, el campeonato amplió su cartel con títulos como Marvel vs. Capcom 2 y Tekken.

Poco después del cambio de nombre, los fans presenciaron probablemente la mejor jugada individual en la historia de los juegos de lucha: el EVO Moment #37, también conocido como el ‘Daigo parry’. Con la vida reducida a un solo píxel, Daigo Umehara ejecutó un parry completo contra Justin Wong, lo que le permitió firmar una de las remontadas más impactantes en la historia de Street Fighter. Basta ver la explosión de emoción del público en ese breve clip para entender la atmósfera que el torneo ya había construido… y que no haría más que crecer.

02 ¿Cómo impactó la era de Street Fighter IV en EVO?

Para 2008, EVO ya era una institución respetada, pero hubo un juego que lo catapultó definitivamente al mainstream: Street Fighter IV. Este lanzamiento monumental atrajo la atención de jugadores, patrocinadores y espectadores, mientras el mundo intentaba descifrar cómo se adaptarían los mejores a esta nueva etapa de la legendaria saga. El número de participantes se disparó, los creadores de contenido empezaron a cubrir el torneo con mayor profundidad y el alcance internacional del evento creció. Además, el lanzamiento de SFIV coincidió con el auge de Twitch, facilitando que los espectadores pudieran seguir e interactuar con el torneo.

Esta etapa también vio el nacimiento de estrellas fascinantes. Hajime ‘Tokido’ Taniguchi, Seon-woo ‘Infiltration’ Lee y Alex Valle reunieron enormes bases de fans, mientras figuras clave como Daigo y Wong seguían cautivando tanto a nuevos seguidores como a los más veteranos.

Daigo Umehara lucha en un combate del Top 8 en el EVO 2022 © Terence Rushin/Red Bull Content Pool

Pocos jugadores representan mejor la presión extrema de EVO que Tokido. En 2017, el japonés llegó a una emotiva final contra Victor ‘Punk’ Woodley tras años de decepciones en el mayor escenario del torneo. Mientras Tokido encarnaba la experiencia, Punk simbolizaba a la nueva generación: rápido, agresivo y sin miedo. Pero Tokido aceptó el reto con su característica calma casi samurái, bajando el ritmo del combate y respondiendo a la intensidad con una ejecución milimétrica. Cuando ganó y levantó el trofeo entre lágrimas, demostró al mundo cómo la perseverancia durante años puede acabar dando sus frutos.

Ya en la década de 2010, EVO había crecido hasta incluir Super Smash Bros. Melee, Mortal Kombat y Ultimate Marvel vs. Capcom, consolidándose como un punto de encuentro total para el talento de los juegos de lucha en múltiples disciplinas. La incorporación de Melee fue especialmente significativa, ya que se logró gracias a un esfuerzo comunitario para recaudar fondos con fines benéficos. Fue una demostración del poder de la comunidad de fighting games.

03 ¿Qué jugadores han hecho historia en EVO?

El final de la década de 2010 probablemente será recordado por el dominio de Dominique ‘SonicFox’ McLean, el prodigio de los esports que ganó ocho EVO en cinco franquicias distintas. Esta joven leyenda no solo demostró ser uno de los campeones más versátiles de los esports, sino que también se convirtió en un símbolo de la representación LGBTQ+ en la escena de los juegos de lucha.

Mientras tanto, Arslan Ash perfeccionaba su juego en Tekken y ascendía posiciones hasta su histórico asalto a EVO en 2019. Ash puso a Pakistán en el mapa de los fighting games, demostrando que la competición había alcanzado todos los rincones del planeta. Fue un momento clave para la globalización de los esports.

La estrella de Tekken Arslan Ash arrasó en EVO 2025 © Natalia Martinez/Red Bull Content Pool

Como todos los eventos presenciales, EVO se vio golpeado por la pandemia de COVID-19 en 2020, y el torneo pasó a formato online. Aunque la experiencia virtual no podía replicar la electricidad de un estadio lleno, los fans mantuvieron vivo el espíritu del evento con una celebración digital vibrante.

Cuando EVO regresó a Las Vegas en 2022, se sintió como una reunión histórica para la comunidad. Desde entonces, el torneo también ha aterrizado en Tokio con EVO Japan, consolidando su estatus como una marca verdaderamente global.

Hoy, EVO es uno de los nombres más influyentes de los esports. No es casualidad que las compañías detrás de los mayores títulos del género utilicen este escenario para hacer anuncios: su alcance y legitimidad no tienen rival. Pero va más allá del impacto de marca: EVO representa la unión dentro de los juegos de lucha. No se trata solo de premios o patrocinios, sino de que la comunidad FGC vuelve a casa.

Sobre el autor ¿Quién es Jack Ridsdale? Jack se especializa en videojuegos, esports y tecnología. Tiene un interés particular en los shooters y de lucha, y ha asistido a numerosos eventos de esports en el Reino Unido y otros países. Sus áreas de especialización incluyen Overwatch, Street Fighter, VALORANT y títulos triple A.