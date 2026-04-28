Por qué Wings for Life World Run rompe los estereotipos de las maratones

El mes de mayo de 2025, 310.719 corredores de 195 países participaron en una carrera mundial. No se trataba de la típica maratón o carrera de diversión, sino de la Wings for Life World Run , un acontecimiento internacional único en el que el mundo se une para recaudar fondos para la investigación de las lesiones medulares. ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, ¿por qué no te apuntas este 10 de mayo y lo averiguas?

“Es realmente una de las carreras más significativas en las que participo”, comenta con entusiasmo Jo Fukuda , tres veces ganador y actual poseedor del récord de la Wings for Life World Run. “Corro muchas carreras distintas, pero esta es la única en la que lo que hago ayuda directamente a otra persona. No hay nada más poderoso que eso.”

No hace falta que seas un "corredor" con mayúsculas para participar. Todo el mundo es bienvenido. ¿Listo para sudar la gota gorda? Pues adelante.

01 No hay línea de meta, sólo lo lejos que puedes llegar

Repartiendo alegría en Ciudad del Cabo © Craig Kolesky for Wings for Life World Run

Wings for Life World Run es una carrera para todas las personas. Da lo mismo si llevas años corriendo largas distancias, si sales a trotar de vez en cuando o si recién empezaste la semana pasada. Aquí no importa compararse con otros, ni los tiempos, ni las marcas personales. En esta carrera, cada persona corre a su propio ritmo.

Lo importante es correr por uno mismo, sin presión, volviendo a lo esencial del deporte. Y eso es algo que a todos nos vendría bien vivir más, también en 2026.

“Lo que hace especial a la Wings for Life World Run es que no hay una meta fija”, explica Fukuda. “Tu meta es llegar lo más lejos que puedas. No sabes hasta dónde, y justamente eso es lo que la hace tan interesante”.

02 La carrera termina cuando te alcanzan

Anna Gasser al volante de un Catcher Car © Markus Berger for Wings for Life World Run

Piensa en el Catcher Car un vehículo que nunca se detiene. No descansa y siempre avanza. Su único objetivo es atraparte. Ya sea en la calle o en versión virtual, si el Catcher Car te alcanza, tu carrera termina. Así de simple. Es la única regla.

La idea es clara, corre lo más que puedas y mantente siempre por delante del Catcher Car. Con ese objetivo en mente, puedes llegar mucho más lejos que en una carrera tradicional, donde solo importa el tiempo o el ritmo. Aquí la atención está en seguir avanzando. “Incluso cuando el auto Catcher está justo detrás de mí, me siento sorprendentemente tranquilo”, comenta Fukuda.

03 Te alineas con todo el mundo

Runners empujan juntos en Bogotá, Colombia © Andres Rivera for Wings for Life World Run

Hay muchas personas increíbles que completan maratones viviendo con alguna discapacidad. Wings for Life World Run va más allá y abre el espacio para que todos puedan participar. Puedes sumarte a una de las carreras oficiales a través de la app o incluso organizar tu propia corrida.

En el recorrido te encontrarás con personas corriendo, usuarios de sillas de ruedas, corredores asistidos, gente empujando coches de guagua, usando muletas y muchas otras formas de avanzar. Todos comparten lo mismo: las ganas de dar lo mejor de sí.

04 Una aplicación que sólo te permite correr

La Wings for Life World Run App no es una aplicación de running al uso © Sulejman Omerbasic for Wings for Life World Run

Hoy en día, casi todo se hace con una aplicación y Wings for Life World Run no es la excepción. Pero no te preocupes, esta app es realmente entretenida. A diferencia de otras aplicaciones para correr que te presionan por ir más rápido o por no haber entrenado un día, esta solo tiene un objetivo: hacerte correr y disfrutar el momento.

No se trata de mostrar tu recorrido ni compararte con otras personas (aunque si quieres, puedes hacerlo). Aquí el foco está en ti y en el auto Catcher. Nada más. Para participar, solo tienes que descargar la aplicación y estar listo cuando la cuenta regresiva llegue a cero. Así de simple: descargas la app , corres y listo.

05 Todos se corren juntos

La camaradería en la línea de salida en Zadar es visible © Predrag Vučković for Wings for Life World Run

En cuanto te inscribes, pasas a formar parte de una familia global de corredores. La salida global significa que experimentas exactamente los mismos nervios, emoción y expectación que los corredores que se encuentran a miles de kilómetros de distancia, es una sensación inigualable. "El verdadero atractivo es que no corres sólo por ti, sino por los demás", coincide Fukuda. Todo tiene que ver con la comunidad.

"Una cosa muy especial es que la gente que ya ha terminado se da la vuelta y empieza a animar", añade. "Es increíblemente edificante". Y como la carrera se retransmite en directo en todo el mundo, personas de diferentes países te enviarán mensajes virtuales de ánimo mientras sigues corriendo.

06 Tu ritmo decide tu carrera

Es importante marcar el ritmo de tu propia carrera © Mahmut Cinci for Wings for Life World Run

Es útil salir con un plan. El Catcher Car quiere atraparte, así que acelera poco a poco a medida que avanza la carrera. ¿Quieres recorrer 3 km? Te las arreglarás con un ritmo sólido de 14m 17s por km. Si pasas a 10 km, necesitarás casi duplicar el ritmo a 7m 12s por km. ¿Quieres llegar a los 40 km? Entonces tendrás que correr a 4 m 30 s por km. A partir de ahí, tú mismo... Fija tu propio objetivo y calcula aquí el ritmo que necesitas .

07 Continúa mientras tú puedas

Mantente firme y aprovecharás al máximo el día © Tomislav Moze for Wings for Life World Run

Ya sea que corras solo o rodeado de mucha gente, uno de los mayores desafíos es concentrarte en tu propia carrera. A cualquier persona que corre le ha pasado, dan ganas de seguir a alguien que va marcando el paso o de acelerar para alcanzar a quien parece ir más rápido. Pero en la Wings for Life World Run, hacer eso solo termina cansándote antes de tiempo.

Aquí no se trata de ir a toda velocidad, sino de correr a un ritmo que te resulte cómodo y que puedas mantener por más tiempo. La clave es avanzar con calma y constancia.

08 Es tan mental como físico

Fukuda batió el récord de la Wings for Life World Run 2025 © Hiromitsu Rikimaru for Wings for Life World Run

Tanto si quieres batir récords como si sólo quieres correr tu primer 1 km, la Carrera Mundial Wings for Life consiste en que sepas que puedes hacerlo. Cuando las dudas aparecen, Fukuda encuentra motivación al pensar en el apoyo que esta carrera entrega a otras personas. “Sufro, claro, pero cuando pienso que lo que estoy haciendo le da fuerza a otros, ese esfuerzo se siente distinto”, dice. “Puedo correr porque estoy sano, y llevo conmigo el sentir de quienes hoy no pueden hacerlo. Solo pensar en eso es suficiente para seguir adelante”.

09 Realmente disfrutarás de la carrera

Runners en Mumbai sumando kilómetros y pasándoselo bien © Focus Sports for Wings for Life World Run

Puede que quieras ganarle a otros corredores, y sí, muchas veces la mayor pelea es contra uno mismo. Pero hoy, cuando mucha gente vive las “maratones” pendiente del reloj, del ritmo y los kilómetros, ¿no se siente distinto participar en algo donde nada de eso es lo más importante?

La Wings for Life World Run funciona de otra manera. No es como una maratón tradicional, donde te comparas con otros o persigues una marca específica. Aquí no hay con quién medirse, excepto contigo mismo y con tus propias ganas de llegar más lejos.

Y con eso en mente, vale la pena hacerse la pregunta: ¿se puede realmente disfrutar la carrera? Creemos que sí.

Sobre el autor ¿Quién es Tom Ward? Tom Ward es redactor colaborador de Red Bull, y también escribe para GQ y The Sunday Times. Recién salido de su novena media maratón, ésta en Nueva York, le ha picado oficialmente el gusanillo de correr distancias. Tom también es autor de las novelas El león y el unicornio y TIN CAT.