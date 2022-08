Seguro que te has dado cuenta de que los coches de Fórmula 1 -algunos más que otros- rebotan mucho en las rectas este año. Esto tiene poco que ver con el desnivel de la superficie de la pista. No, es una consecuencia directa de las normas técnicas que se han aplicado este año para mejorar las carreras. Para que los pilotos tengan más posibilidades de luchar entre sí, este año ya no hay innumerables alerones y spoilers que presionen el coche contra el asfalto. En su lugar, se utiliza el principio del "efecto suelo".