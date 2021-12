10 preguntas a Hong 10

Hong 10 lleva años en la cumbre y desde 2002 gana competiciones por todo el mundo. Casi 20 años más tarde no da señales de querer bajar el ritmo. El surcoreano se ha convertido en uno de los mejores B-Boys de la historia gracias a una extraordinaria ética de trabajo.

1. Muchos B-Boys pierden fuelle después de cumplir los 30 años pero tú continúas dominando la escena. ¿Cuál es el secreto para tener una carrera tan larga como la tuya?

No creo que haya ningún secreto pero sí que he pensado en qué estoy haciendo diferente a los demás. La respuesta es sencilla: hay que trabajar sin parar para alcanzar tus objetivos. No es fácil mantener la constancia. Quizá el esfuerzo es lo que me ha permitido destacar en mi carrera.

2. Has competido en varias finales mundiales del Red Bull BC One. ¿Cuál es la que más recuerdas?

De eso hace bastante tiempo, pero diría el BC One de 2006. En la semifinal me enfrenté a Roxrite y en la final a Ronnie. Fue especial porque logré mi primera victoria en el BC One pese a que participaban muchos B-Boys legendarios. Estaba muy feliz por tener la oportunidad de bailar junto a gente de ese nivel.

3. ¿Conocías a Ronnie?

Sí, lo conocí por primera vez en el BC One de 2005, antes de eso solo había visto vídeos suyos. Cuando Ronnie estaba practicando pensé: “Vaya, este tipo es muy bueno. Puede que sea el mejor de todos los competidores”. A pesar de que pensaba que no era tan bueno como él creía que le podría ganar en una batalla. Para mí, lograr la victoria en una batalla no significa que seas mejor como bailarín.

4. Participaste en una batalla de exhibición frente a Harricane. ¿Cómo fue la experiencia de ir a Taipei? ¿Sentiste más presión porque era un evento con una enorme promoción?

Más que presión, tenía curiosidad por ver si iba a poder ir a Taipei teniendo en cuenta las circunstancias actuales. Una vez que llegué a Taipei me lo pasé muy bien gracias a Harricane. En vez de alojarme en un hotel, me quedé en su casa y me trataron como si fuese de la familia. Durante casi un mes tuve la oportunidad de conocer a su familia y a su crew. Tengo un recuerdo fantástico de ese viaje.

En lo que se refiere a la batalla en sí, cuando me enteré del formato pensé: “¿Es esto realmente necesario? ¿Por qué tenemos que bailar durante tanto tiempo?”. Después de la batalla me di cuenta de que estaba equivocado. Este formato tiene potencial.

5. Comparado con otros países, no hay muchos breakers coreanos que destaquen. ¿Cuál crees que es la razón?

Hay diferencias culturales. Yo mismo me he hecho esa pregunta: ¿por qué no hay más breakers en Corea?

En Corea muchos padres no quieren que sus hijos bailen, sino que estudien para que tengan una carrera con la que puedan tener un gran retorno financiero en el futuro. Pero en países como Japón y China he visto a los padres llevar a sus hijos a practicar y apoyarlos en su interés por el baile. Es una diferencia cultural.

6. ¿Nos puedes hablar de Flow XL, tu nueva crew?

Yo era miembro de la crew Drifterz pero el año pasado nuestro líder Ducky se fue a vivir a Nueva Zelanda. Decidimos cambiar de nombre y creamos Flow XL con la gente que todavía quería bailar y competir juntos. Lo que más nos costó fue encontrar un nuevo nombre, tardamos seis meses…

7. ¿Te estás preparando para alguna batalla?

Con Ronnie como anfitrión tengo una batalla de exhibición en Las Vegas que se llama “Hong 10 Rounds: Las Vegas”, en la que me enfrento a 10 B-Boys. En estos momentos es difícil hablar del futuro hasta que la situación no se acabe de normalizar.

8. De los lugares a los que has viajado, ¿cuáles han sido tus favoritos?

Madagascar y Noruega. Nunca había estado en un sitio como Madagascar. Se puede decir que es un país en vías de desarrollo pero se veía feliz a la gente. Allí me di cuenta de que el dinero no lo es todo. Estar rodeado por toda esa naturaleza fue una experiencia única. Estábamos en un lugar tan recóndito que ni teníamos cobertura en los móviles.

Fui a Noruega después del BC One 2016 de Nagoya. Necesitaba descansar y desde siempre había querido ver la aurora boreal. Tuve la oportunidad de montar en trineos arrastrados por perros y ver cómo filmaban a unas ballenas. Luego, tras una gran ascensión, llegamos a un lugar desde donde se podía ver la aurora boreal.

9. ¿Qué cosa te habría gustado hacer antes en tu carrera?

Si te soy honesto, creo que he hecho todo lo que he querido hacer. No quería quedarme con las ganas de no haberlo intentado. Aunque bailar de manera profesional significa sacrificar mucho tiempo. Ya sea tiempo con mi familia o con mis amigos. Si miro para atrás echo de menos esos recuerdos con la familia y los amigos. Me habría gustado tener más recuerdos de esos.

10. Ahora que el breaking es cada vez más popular, ¿tienes algún consejo para los que empiezan?

Llevo en este mundillo mucho tiempo y me he encontrado con gente de gran talento, pero a veces esas personas han desaparecido de repente. Un poco después te enteras de que están trabajando en otro campo y que han abandonado el baile. Es algo que he visto a menudo. Te vas a encontrar muchos obstáculos en el camino. Pero si de verdad estás convencido de que el baile es tu vida, superarás los problemas. Llegará un momento en el que cosecharás los beneficios de tus esfuerzos. Me encantaría que nadie se rindiera y que todo el mundo siguiera hacia delante.