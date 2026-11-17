El torneo Dubai Premier Padel P1 nos ha dejado un fin de semana espectacular. Juan Lebrón y Leandro Augsburger se hicieron con su segundo título de Premier Padel de la temporada 2026 tras derrotar a Valentino Libaak y Gonzalo Alfonso en una final masculina a tres sets. En la competición femenina, Claudia Fernández y Martina Calvo continuaron con su impresionante racha y se hicieron con su tercer título juntas.

Estos resultados han supuesto un gran impulso para ambas parejas ganadoras ahora que la temporada 2026 entra en su recta final, con el Mexico Major de Acapulco —la penúltima prueba— como próxima cita en el calendario.

01 Mira los momentos destacados del Dubai P1

Revive los mejores momentos del Dubai P1 de Premier Padel, incluidas las finales masculina y femenina, en la retransmisión oficial del evento en Red Bull TV:

02 Lo más destacado

Ganadores: Juan Lebrón y Leandro Augsburger (masculino) / Claudia Fernández y Martina Calvo (femenino)

Resultado de la final masculina : Lebrón y Augsburger vencieron a Valentino Libaak y Gonzalo Alfonso por 7-6 (7-5), 5-7 y 6-3.

Resultado de la final femenina: Fernández y Calvo vencieron a Bea González y Paula Josemaría por 7-5 y 6-1.

Momento clave: Juan Lebrón y Leandro Augsburger se han hecho con su segundo título de Premier Padel como pareja.

Por qué es importante: La victoria de Lebrón y Augsburger subraya su creciente éxito como pareja y les da un impulso muy valioso de cara a los últimos torneos del año.

Próxima cita: Mexico Major, del 23 al 29 de noviembre de 2026.

03 Resultados del Dubai P1

Juan Lebrón and Leandro Augsburger secured their second title together © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Final masculina: Los segundos cabezas de serie, Lebrón y Augsburger, estuvieron a la altura de las expectativas en una fascinante final contra los décimos cabezas de serie, Libaak y Alfonso. Los favoritos se llevaron por los pelos el tie-break del primer set, muy reñido, antes de que sus rivales argentinos remontaran y se llevaran el segundo por 7-5. Lebrón y Augsburger se recompusieron en el set decisivo, logrando un break temprano y defendiendo su ventaja para ganar por 6-3. La victoria les supuso su segundo título como pareja, tras su éxito en el P2 de Bruselas a principios de temporada. Para Lebrón, fue su décimo título de Premier Padel y el 42º de su carrera.

Martina Calvo and Claudia Fernández celebrate another win together © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Final femenina: Las cuartas cabezas de serie, Fernández y Calvo, volvieron a ofrecer una actuación impresionante para imponerse a las segundas cabezas de serie, González y Josemaría. El primer set estuvo marcado por una sucesión de breaks y contra-breaks, pero la pareja más joven mantuvo la calma para llevárselo por 7-5 antes de dominar el segundo set por 6-1 en poco menos de dos horas. Esta victoria supuso su tercer título juntas en nueve torneos. Además, fue un resultado especialmente significativo para Fernández, que defendió con éxito su corona de Dubái tras haber ganado la edición anterior junto a González.

04 Lo más destacado del torneo P1 de Dubái

Lebrón y Augsburger toman el control: Los segundos cabezas de serie se llevaron el tie-break del primer set contra Libaak y Alfonso para tomar una ventaja temprana en la final masculina.

Los argentinos contraatacan: Libaak y Alfonso respondieron con un 7-5 en el segundo set, lo que obligó a los favoritos a jugar un set decisivo.

Augsburger y Lebrón suben una marcha: un break temprano en el tercer set resultó decisivo, ya que los segundos cabezas de serie cerraron la final masculina por 6-3.

Fernández y Calvo mantienen la calma: Los cuartos cabezas de serie se impusieron en un primer set muy reñido contra González y Josemaría, ganándolo por 7-5.

Las campeonas femeninas rematan con fuerza: Fernández y Calvo subieron el nivel en el segundo set y se impusieron por 6-1 para hacerse con su tercer título juntas.

05 Jugadores que destacaron (y por qué)

Juan Lebrón claimed his 10th Premier Padel title in Dubai © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Juan Lebrón

El español se hizo con su décimo título de la Premier Padel y el 42.º de su carrera junto a Augsburger, sumando otro logro importante a su palmarés. Su éxito en Dubái también demostró la experiencia y la resistencia de los segundos cabezas de serie tras un camino lleno de retos hasta la final.

Leandro Augsburger

A sus 22 años, Augsburger desempeñó un papel clave a la hora de conseguir su segundo título de la Premier Padel de la temporada. Tras una semana complicada y la decepción de la derrota de Argentina ante España en la final de la Copa del Mundo de la FIP , esta victoria supuso una respuesta importante.

Claudia Fernández delivered another winning performance © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Claudia Fernández

Fernández, de 20 años, siguió con su excelente colaboración con Calvo, consiguiendo su tercer título juntas en solo nueve torneos. Además, defendió con éxito su corona de Dubái, tras haber ganado la edición anterior junto a González.

Martina Calvo

Con solo 18 años, Calvo volvió a demostrar su capacidad para competir contra las mejores jugadoras del mundo. Su actitud y su aportación en todos los aspectos ayudaron a Fernández y Calvo a superar en la final a una formidable pareja, segunda cabeza de serie.

06 Qué significa esto para la temporada de Premier Padel

Bea González brought her trademark energy to the Dubai P1 © Premier Padel/Red Bull Content Pool

El P1 de Dubái supuso un importante impulso para dos parejas que buscan terminar la temporada 2026 con fuerza. Lebrón y Augsburger sumaron su segundo título juntas tras un difícil recorrido por el cuadro, mientras que Fernández y Calvo siguieron consolidándose como una de las parejas emergentes más exitosas del padel femenino.

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La competición masculina destacó por la ausencia de las dos mejores parejas del mundo. Una lesión reciente de Alejandro Galán y una recomendación médica para Agustín Tapia les obligaron a retirarse, lo que abrió una oportunidad para las segundas cabezas de serie, que al final sacaron el máximo partido a su posición a pesar de algunos partidos complicados.

En el cuadro femenino, la temprana eliminación de las cabezas de serie número uno, Gemma Triay y Delfina Brea , abrió la puerta a otras aspirantes. González y Josemaría llegaron a la final, pero Fernández y Calvo demostraron ser demasiado fuertes en el momento decisivo.

Con el Mexico Major a la vuelta de la esquina, la atención se centra ahora en la lucha por las últimas plazas en las competiciones que quedan de la temporada. Triay y Brea podrían asegurarse matemáticamente el número 1 del mundo si llegan a las semifinales en Acapulco.

07 Dónde ver los partidos completos y las repeticiones

Disfruta de todos los partidos, desde los cuartos de final hasta la final del Premier Padel Dubai P1, incluidas las repeticiones completas, en Red Bull TV .

08 Próxima cita: el Mexico Major

El circuito se dirige a Acapulco para el Mexico Major, la penúltima parada antes de las Finales del Premier Padel en Barcelona en diciembre.

Evento: Mexico Major

Fechas: del 23 al 29 de noviembre de 2026

Lugar: Acapulco, México

Por qué es importante: Es el penúltimo torneo de la temporada 2026. El evento será especialmente importante para la clasificación femenina, ya que Gemma Triay y Delfina Brea podrían asegurarse el número 1 del mundo si llegan a semifinales. El torneo también decidirá las plazas de clasificación restantes para las Finales del Premier Padel en Barcelona (del 10 al 13 de diciembre), donde los 16 mejores hombres y las 16 mejores mujeres competirán por el título.

Hamdan Sports Complex played host for the Dubai P1 tournament © Premier Padel/Red Bull Content Pool

09 Preguntas frecuentes sobre el Dubai P1

¿Quién ganó el Premier Padel Dubai P1? Juan Lebrón y Leandro Augsburger se llevaron el título masculino, mientras que Claudia Fernández y Martina Calvo se hicieron con el trofeo femenino. ¿Dónde se disputó el Dubai P1? El torneo se celebró en el Hamdan Sports Complex de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué significa «P1» en Premier Padel? Los torneos P1 otorgan 1.000 puntos a los campeones y 600 a los subcampeones. Estos eventos de segunda categoría tienen un gran prestigio y un gran impacto en la clasificación. ¿Dónde puedo ver los momentos destacados de Premier Padel? Los momentos destacados, las repeticiones completas y los partidos en directo están disponibles en Red Bull TV . ¿Cuál es el próximo torneo después del P1 de Dubái? El próximo evento es el Mexico Major en Acapulco, que se celebrará del 23 al 29 de noviembre de 2026.