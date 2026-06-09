Premier Padel: ¿Qué pasó en el Major de Italia?

El BNL Italy Major Premier Padel concluyó en Roma con victorias de las parejas cabeza de serie en ambos cuadros. Delfi Brea y Gemma Triay se hicieron con el título femenino, mientras que Arturo Coello y Agustín Tapia levantaron el trofeo masculino tras un nuevo capítulo de su rivalidad con Ale Galán y Fede Chingotto. El torneo también produjo el partido más largo de la historia de Premier Padel, con una dramática semifinal femenina que batió el récord de cuatro horas y 12 minutos y cautivó a los aficionados de la capital italiana. Una vez concluido el primer Major de la temporada, la atención se centra rápidamente en Valencia para la siguiente parada del calendario de la Premier Padel.

01 Ver los mejores momentos del Major de Italia

Puedes revivir los mejores momentos del Major de Italia en Roma, incluidos los rallies más importantes del torneo, las actuaciones más destacadas y los dos partidos del campeonato en los resúmenes oficiales, que pronto estarán disponibles en Red Bull TV. ¡Mientras tanto, revive la final al completo aquí debajo!

Final – BNL Italy Major Premier Padel Sigue en directo EN ESPAÑOL el desenlace final del BNL Italy Major Premier Padel.

Puntos clave

Ganadores: Arturo Coello y Agustín Tapia (hombres), Delfi Brea y Gemma Triay (mujeres)

Resultado final masculino: Coello y Tapia vencen a Galán y Chingotto 7-5, 7-6

Resultado final femenino: Brea y Triay derrotaron a Ariana Sánchez y Andrea Ustero 6-1, 7-5

Gran momento: Sánchez y Ustero derrotaron a González y Josemaría en el partido más largo de la historia de la Premier Padel.

Actuación destacada: Andrea Ustero impresionó durante toda la semana, llegando a la final como tercera cabeza de serie

Por qué es importante: Las victorias refuerzan las credenciales al título de las dos parejas ganadoras y remodelan la clasificación de la Carrera FIP.

Próxima parada: Valencia P1, 8-14 de junio

02 Resultados del Major de Italia

Brea and Triay ended their trophy drought in Rome © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Final masculina: Arturo Coello y Agustín Tapia derrotaron a Ale Galán y Fede Chingotto por 7-5 y 7-6. El último episodio de una de las rivalidades más importantes del pádel se decantó del lado de Coello y Tapia, que controlaron gran parte de la contienda y se aseguraron la victoria en sets corridos. Tras un ajustado primer set, se mantuvieron firmes ante el intento de remontada de Galán y Chingotto en los últimos compases del encuentro, y se hicieron con otro título de la Major.

Final femenina: Delfi Brea y Gemma Triay derrotaron a Ariana Sánchez y Andrea Ustero por 6-1 y 7-5. Brea y Triay volvieron a la senda de la victoria con una actuación dominante en Roma. Se impusieron en el primer set y en el segundo se sobrepusieron a un rival más fuerte para conquistar su primer título desde marzo y defender con éxito su corona en el Major de Italia.

03 Lo más destacado

Bea González came out the wrong side of Premier Padel's longest-ever match © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Victoria histórica: Coello se convirtió en el primer jugador de la historia de Premier Padel en ganar 10 títulos principales.

Vuelta a la forma: Brea y Triay ofrecieron su mejor actuación de la temporada para poner fin a una sequía de títulos que se remontaba a marzo.

Sorpresa épica: Sánchez y Ustero derrotaron a González y Josemaría en una semifinal récord que duró 4 horas y 12 minutos.

Espíritu de lucha: Galán y Chingotto superaron un difícil sorteo antes de alcanzar otra gran final.

En lo más alto de la tabla: Tapia volvió a lo más alto de la Clasificación de la Carrera de la FIP tras el título conseguido en Roma.

04 Jugadoras que impresionaron

At 19, Andrea Ustero showed why she is so highly rated © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Gemma Triay

Triay ayudó a guiar a Brea al título femenino con una serie de actuaciones serenas a lo largo de la semana. La victoria amplió su extraordinario palmarés a 55 títulos de pádel y reforzó su posición entre las jugadoras más laureadas de este deporte.

Delfina Brea

Brea volvió a lo más alto del podio tras una frustrante racha sin títulos. El éxito en Roma le da a ella y a Triay un valioso impulso de cara a un tramo crucial de la temporada.

Arturo Coello

Coello permaneció invicto en sets durante todo el torneo junto a Tapia. Su 10º título en un torneo Major subraya aún más su estatus como uno de los jugadores dominantes de la era Premier Padel tras una reciente etapa estéril.

Andrea Ustero

La joven española llegó a la final tras contribuir a uno de los partidos más memorables de la historia del circuito. Sus actuaciones en Roma sugieren que será una competidora constante al más alto nivel en el futuro.

05 Lo que esto significa para la temporada de Premier Padel

Coello and Tapia got back to winning ways © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

El Major de Italia supuso una importante declaración de principios de temporada de dos de las parejas más fuertes de este deporte. Para Brea y Triay, el título pone fin a una larga espera de títulos y crea un valioso colchón en la Clasificación de la FIP. Su victoria también detuvo el impulso acumulado por González y Josemaría durante su reciente racha de victorias.

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En el cuadro masculino, Coello y Tapia volvieron a demostrar por qué siguen siendo la pareja de referencia del circuito. Su capacidad para superar a Galán y Chingotto en otra final de alta tensión refuerza su posición en la carrera por el título y establece nuevas batallas entre los mejores equipos a lo largo del año.

A falta de varios Grandes eventos, los resultados de Roma han añadido nueva intriga a la carrera por los títulos de final de temporada.

06 Dónde ver los partidos completos y las repeticiones

Ve todos los partidos del Major de Italia en Red Bull TV, incluidas las repeticiones completas desde los cuartos de final hasta la final.

Mira las semifinales a continuación, incluido ese épico partido de cuatro horas.

Semifinales – BNL Italy Major Premier Padel Sigue en directo EN ESPAÑOL las semifinales del BNL Italy Major Premier Padel.

07 Próximamente: Valencia P1

El circuito de Premier Padel se traslada directamente a Valencia, con la siguiente prueba del calendario ya en marcha, dando a los jugadores poco tiempo para recuperarse tras una intensa semana en Roma.

Prueba : Valencia P1

Fechas : 8-14 de junio de 2026

Lugar : Valencia, España

Por qué es importante : Como torneo P1, ofrece valiosos puntos de clasificación y otra oportunidad para que las parejas líderes tomen impulso en la carrera por el título.

'Chingálan' will try to rebuild momentum in Valencia © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

08 Italy Major Premier Padel - Preguntas Frecuentes

Preguntas frecuentes ¿Quién ganó el Italy Major Premier Padel? Arturo Coello y Agustín Tapia ganaron el título masculino, mientras que Delfi Brea y Gemma Triay ganaron la competición femenina. ¿Dónde se jugó el Major de Italia? El torneo se celebró en el Foro Itálico de Roma, Italia. ¿Qué significa Major en Premier Padel? Un Major es uno de los torneos más prestigiosos del calendario de Premier Padel y ofrece algunos de los puntos de clasificación más altos disponibles durante la temporada. ¿Dónde puedo ver los mejores momentos de Premier Padel? Puedes revivir los partidos y momentos clave de cada torneo de Premier Padel en Red Bull TV . ¿Qué torneo sigue después del Major de Italia? El próximo evento en el calendario de Premier Padel es el Valencia P1, que tendrá lugar del 8 al 14 de junio de 2026 en España. ¿Qué fue lo que más dio que hablar en el Major de Italia? El torneo contó con el partido más largo de la historia de Premier Padel, una semifinal femenina que duró cuatro horas y 12 minutos.