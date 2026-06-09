Gemma Triay and Delfina Brea celebrate after winning the BNL Italy Major Premier Padel final in Rome, Italy in June 2026.
© Samo Vidic/Red Bull Content Pool
Pádel

Premier Padel: ¿Qué pasó en el Major de Italia?

Delfina Brea y Gemma Triay volvieron a la senda de la victoria y se hicieron con el título del Major de Italia en una semana repleta de emoción y partidos de récord.
Por Matt Ogborn and Thomas Peeters
6 minutos de lecturaUpdated on

Esta historia es parte de

Premier Padel

El circuito mundial de pádel con las mejores parejas de jugadores de élite del planeta está a punto de comenzar. ¡La temporada 2026, con 24 paradas programadas, va a ser espectacular!

72 Tour Stops

BNL Italy Major Premier Padel

Los mejores jugadores de pádel del momento hacen escala en Roma para disputar el Major de Italia. ¡Revive los mejores partidos del torneo!

Italia

Delfina Brea

Delfina Brea is the world's top ranked padel player and the first Argentine woman to wear that crown in over a decade.

ArgentinaArgentina

Ale Galán

El jugador madrileño se ha ganado el reconocimiento de ser uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

EspañaEspaña

Bea González

La gran estrella del padel internacional está lista para dominar las pistas de todo el mundo.

EspañaEspaña

Resumen

  1. 1
    Ver los mejores momentos del Major de Italia
  2. 2
    Resultados del Major de Italia
  3. 3
    Lo más destacado
  4. 4
    Jugadoras que impresionaron
  5. 5
    Lo que esto significa para la temporada de Premier Padel
  6. 6
    Dónde ver los partidos completos y las repeticiones
  7. 7
    Próximamente: Valencia P1
  8. 8
    Italy Major Premier Padel - Preguntas Frecuentes
El BNL Italy Major Premier Padel concluyó en Roma con victorias de las parejas cabeza de serie en ambos cuadros. Delfi Brea y Gemma Triay se hicieron con el título femenino, mientras que Arturo Coello y Agustín Tapia levantaron el trofeo masculino tras un nuevo capítulo de su rivalidad con Ale Galán y Fede Chingotto. El torneo también produjo el partido más largo de la historia de Premier Padel, con una dramática semifinal femenina que batió el récord de cuatro horas y 12 minutos y cautivó a los aficionados de la capital italiana. Una vez concluido el primer Major de la temporada, la atención se centra rápidamente en Valencia para la siguiente parada del calendario de la Premier Padel.
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Ver los mejores momentos del Major de Italia

Puedes revivir los mejores momentos del Major de Italia en Roma, incluidos los rallies más importantes del torneo, las actuaciones más destacadas y los dos partidos del campeonato en los resúmenes oficiales, que pronto estarán disponibles en Red Bull TV. ¡Mientras tanto, revive la final al completo aquí debajo!

Final – BNL Italy Major Premier Padel

Sigue en directo EN ESPAÑOL el desenlace final del BNL Italy Major Premier Padel.

Mira más partidos y repeticiones del Major de Italia aquí.

Puntos clave

  • Ganadores: Arturo Coello y Agustín Tapia (hombres), Delfi Brea y Gemma Triay (mujeres)
  • Resultado final masculino: Coello y Tapia vencen a Galán y Chingotto 7-5, 7-6
  • Resultado final femenino: Brea y Triay derrotaron a Ariana Sánchez y Andrea Ustero 6-1, 7-5
  • Gran momento: Sánchez y Ustero derrotaron a González y Josemaría en el partido más largo de la historia de la Premier Padel.
  • Actuación destacada: Andrea Ustero impresionó durante toda la semana, llegando a la final como tercera cabeza de serie
  • Por qué es importante: Las victorias refuerzan las credenciales al título de las dos parejas ganadoras y remodelan la clasificación de la Carrera FIP.
  • Próxima parada: Valencia P1, 8-14 de junio
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Resultados del Major de Italia

Delfina Brea and Gemma Triay pose with trophy after winning the BNL Italy Major Premier Padel in Rome, Italy in June 2026.

Brea and Triay ended their trophy drought in Rome

© Samo Vidic/Red Bull Content Pool

  • Final masculina: Arturo Coello y Agustín Tapia derrotaron a Ale Galán y Fede Chingotto por 7-5 y 7-6. El último episodio de una de las rivalidades más importantes del pádel se decantó del lado de Coello y Tapia, que controlaron gran parte de la contienda y se aseguraron la victoria en sets corridos. Tras un ajustado primer set, se mantuvieron firmes ante el intento de remontada de Galán y Chingotto en los últimos compases del encuentro, y se hicieron con otro título de la Major.
  • Final femenina: Delfi Brea y Gemma Triay derrotaron a Ariana Sánchez y Andrea Ustero por 6-1 y 7-5. Brea y Triay volvieron a la senda de la victoria con una actuación dominante en Roma. Se impusieron en el primer set y en el segundo se sobrepusieron a un rival más fuerte para conquistar su primer título desde marzo y defender con éxito su corona en el Major de Italia.
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Lo más destacado

Beatriz González focuses on the ball during the BNL Italy Major Premier Padel semi-final match - the longest in Premier Padel history - at the Foro Italico in Rome, Italy on June 2026.

Bea González came out the wrong side of Premier Padel's longest-ever match

© Samo Vidic/Red Bull Content Pool

  • Victoria histórica: Coello se convirtió en el primer jugador de la historia de Premier Padel en ganar 10 títulos principales.
  • Vuelta a la forma: Brea y Triay ofrecieron su mejor actuación de la temporada para poner fin a una sequía de títulos que se remontaba a marzo.
  • Sorpresa épica: Sánchez y Ustero derrotaron a González y Josemaría en una semifinal récord que duró 4 horas y 12 minutos.
  • Espíritu de lucha: Galán y Chingotto superaron un difícil sorteo antes de alcanzar otra gran final.
  • En lo más alto de la tabla: Tapia volvió a lo más alto de la Clasificación de la Carrera de la FIP tras el título conseguido en Roma.
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Jugadoras que impresionaron

Andrea Ustero in action during the record-breaking semi-final match at the BNL Italy Major Premier Padel, held at the Foro Italico in Rome, Italy in June 2026.

At 19, Andrea Ustero showed why she is so highly rated

© Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Gemma Triay

Triay ayudó a guiar a Brea al título femenino con una serie de actuaciones serenas a lo largo de la semana. La victoria amplió su extraordinario palmarés a 55 títulos de pádel y reforzó su posición entre las jugadoras más laureadas de este deporte.

Delfina Brea

Brea volvió a lo más alto del podio tras una frustrante racha sin títulos. El éxito en Roma le da a ella y a Triay un valioso impulso de cara a un tramo crucial de la temporada.

Arturo Coello

Coello permaneció invicto en sets durante todo el torneo junto a Tapia. Su 10º título en un torneo Major subraya aún más su estatus como uno de los jugadores dominantes de la era Premier Padel tras una reciente etapa estéril.

Andrea Ustero

La joven española llegó a la final tras contribuir a uno de los partidos más memorables de la historia del circuito. Sus actuaciones en Roma sugieren que será una competidora constante al más alto nivel en el futuro.
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Lo que esto significa para la temporada de Premier Padel

Arturo Coello of Spain and Agustin Tapia of Argentina celebrate after winning the BNL Italy Major Premier Padel in June 2026.

Coello and Tapia got back to winning ways

© Samo Vidic/Red Bull Content Pool

El Major de Italia supuso una importante declaración de principios de temporada de dos de las parejas más fuertes de este deporte. Para Brea y Triay, el título pone fin a una larga espera de títulos y crea un valioso colchón en la Clasificación de la FIP. Su victoria también detuvo el impulso acumulado por González y Josemaría durante su reciente racha de victorias.

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En el cuadro masculino, Coello y Tapia volvieron a demostrar por qué siguen siendo la pareja de referencia del circuito. Su capacidad para superar a Galán y Chingotto en otra final de alta tensión refuerza su posición en la carrera por el título y establece nuevas batallas entre los mejores equipos a lo largo del año.
A falta de varios Grandes eventos, los resultados de Roma han añadido nueva intriga a la carrera por los títulos de final de temporada.
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Dónde ver los partidos completos y las repeticiones

Ve todos los partidos del Major de Italia en Red Bull TV, incluidas las repeticiones completas desde los cuartos de final hasta la final.
Mira las semifinales a continuación, incluido ese épico partido de cuatro horas.

Semifinales – BNL Italy Major Premier Padel

Sigue en directo EN ESPAÑOL las semifinales del BNL Italy Major Premier Padel.

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Próximamente: Valencia P1

El circuito de Premier Padel se traslada directamente a Valencia, con la siguiente prueba del calendario ya en marcha, dando a los jugadores poco tiempo para recuperarse tras una intensa semana en Roma.
  • Prueba: Valencia P1
  • Fechas: 8-14 de junio de 2026
  • Lugar: Valencia, España
  • Por qué es importante: Como torneo P1, ofrece valiosos puntos de clasificación y otra oportunidad para que las parejas líderes tomen impulso en la carrera por el título.
Alejandro Gálan hits a return in the BNL Italy Major Premier Padel semi-final match held at the Foro Italico in Rome, Italy in June 2026.

'Chingálan' will try to rebuild momentum in Valencia

© Samo Vidic/Red Bull Content Pool

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Italy Major Premier Padel - Preguntas Frecuentes

Preguntas frecuentes

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El circuito mundial de pádel con las mejores parejas de jugadores de élite del planeta está a punto de comenzar. ¡La temporada 2026, con 24 paradas programadas, va a ser espectacular!

72 Tour Stops

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Los mejores jugadores de pádel del momento hacen escala en Roma para disputar el Major de Italia. ¡Revive los mejores partidos del torneo!

Italia

Delfina Brea

Delfina Brea is the world's top ranked padel player and the first Argentine woman to wear that crown in over a decade.

ArgentinaArgentina

Ale Galán

El jugador madrileño se ha ganado el reconocimiento de ser uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

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Bea González

La gran estrella del padel internacional está lista para dominar las pistas de todo el mundo.

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