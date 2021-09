Eran los grandes favoritos, y no quisieron dar margen a la especulación. Primera etapa, primera victoria. El estreno del plusmarquista nacional de los 3000 metros obstáculos en el universo del trail running no ha podido ser mejor. Junto a sus compañeros de los Six Pistols (

El dos veces olímpico declaraba tras su primera experiencia compitiendo en la montaña: “He hecho un tramo, el último, el de rematar, me ha tenido en palmitas todo el equipo. He ido con mucha precaución y mucho respeto a una disciplina que no es la mía.

El dos veces olímpico declaraba tras su primera experiencia compitiendo en la montaña: “He hecho un tramo, el último, el de rematar, me ha tenido en palmitas todo el equipo. He ido con mucha precaución y mucho respeto a una disciplina que no es la mía. He flipado con Maite , la artífice de la remontada, pues en su posta hemos superado al Suunto. Todo el equipo hemos contribuido, entre todos hemos recorrido un buen camino, ¿lo pillas?”.

El dos veces olímpico declaraba tras su primera experiencia compitiendo en la montaña: “He hecho un tramo, el último, el de rematar, me ha tenido en palmitas todo el equipo. He ido con mucha precaución y mucho respeto a una disciplina que no es la mía. He flipado con Maite , la artífice de la remontada, pues en su posta hemos superado al Suunto. Todo el equipo hemos contribuido, entre todos hemos recorrido un buen camino, ¿lo pillas?”.

He ido con mucha precaución y mucho respeto a una disciplina que no es la mía

He ido con mucha precaución y mucho respeto a una disciplina que no es la mía

He ido con mucha precaución y mucho respeto a una disciplina que no es la mía