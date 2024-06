Primož Roglič: El ciclista que convierte los reveses en desafíos

Si preguntaras a cien personas conocedoras del ciclismo cuál ha sido la mayor derrota en la carrera deportiva de Primož Roglič hasta el momento, noventa y nueve darían la misma respuesta: el Tour de Francia 2020, cuando Roglič perdió lo que creía una victoria segura en la penúltima etapa.

La única persona que daría una respuesta diferente sería el propio Primož Roglič, esloveno, padre de dos hijos y uno de los ciclistas más laureados de la historia de este deporte. Roglič no diría que ha "desperdiciado" la victoria. No ve el Tour de Francia 2020 como una derrota. A sus ojos, terminar la carrera ciclista más importante del mundo en segundo lugar es un éxito. ¿Y no tiene razón? En cualquier caso, desde entonces no ha vuelto a subir al podio entre los tres primeros.

Pero ¿por qué el ciclista estrella del Red Bull - BORA - hansgrohe valora este resultado de forma tan diferente a como lo hace el público? Roglič vistió el maillot amarillo de líder durante once días. Luego llegó la vigésima etapa, decisiva para la clasificación general: la contrarreloj de montaña hasta La Planche des Belles Filles. Roglič es un buen escalador y contrarrelojista. La gente pensaba que el Tour estaba decidido. Primož Roglič no lo creía así.

Desbancado por un compatriota

Roglič seguirá llevando el maillot amarillo en el Col de la Madeleine 2020

En la contrarreloj, los riders salen uno detrás de otro, en orden inverso a la clasificación general. Así que Roglič salió el último, a las 17:14, tras el segundo clasificado, Tadej Pogačar, esloveno como él, más joven y de gran talento. Roglič aventajaba a Pogačar en 57 segundos en la clasificación general, lo que es mucho en una contrarreloj de 36 kilómetros. Para perder 57 segundos en 36 kilómetros, tienes que cometer un grave error. O la otra persona debe tener el mejor día de su vida.

O tienes buenas piernas, o no las tienes. Primož Roglič

Siempre se oyen frases así de Roglič. Lleva la cabeza hacia un lado, sonríe y gesticula con los brazos. "A veces se gana, a veces se pierde". O: "La carrera no acaba hasta que acaba". O: "O tienes buenas piernas, o no tienes buenas piernas". Cuando habla así, uno nunca está seguro: ¿habla en serio o sólo quiere librarse de los periodistas? Pero lo que suenan a tópicos pueden ser, en el caso de Primož Roglič, verdades que significan mucho para él. No dice estas frases sólo por aburrimiento o disgusto. Las dice porque realmente las siente.

Del salto de esquí al ciclismo profesional: La insólita carrera de Primož Roglič

Primož Roglič, de 34 años, creció al este de Liubliana (Eslovenia), ahora vive con su familia en Mónaco y es el líder del equipo RedBull-BORA-hansgrohe desde esta temporada, está convencido de que se puede influir en algunas cosas, pero no en otras. Por ejemplo, puedes influir en tu propio rendimiento y tu propia motivación, pero no puedes influir en el recorrido, el tiempo, las condiciones de la carretera, las tácticas de los equipos contrarios o la forma de los demás pilotos. Ganar o perder una carrera no depende de ti, pero sí que lo des todo.

A Rolf Aldag le gusta esta actitud. Aldag, que en su día ayudó a Bjarne Riis y Jan Ullrich en dos victorias del Tour de Francia, es ahora Jefe Deportivo del RedBull-BORA-hansgrohe. Cada día que pasa conoce mejor a Roglič, y cada día está más impresionado. "Primož es una de las personas más abiertas que he conocido, pero no es una apertura ingenua. No es un soñador. Simplemente está abierto a todas las posibilidades. Sabe que las cosas pueden ir bien, pero también que pueden ir mal. Eso es lo que hace que trabajar con él sea tan liberador".

Roglič entrenando duro

Y hay algo más que le gusta a Aldag de Roglič: que todo el mundo le compara siempre con antiguos grandes del ciclismo, pero al propio Roglič no le suelen servir de mucho esos nombres. No es uno de esos ciclistas profesionales que, de niño, se sentaba frente al televisor durante horas a ver carreras ciclistas. No era aficionado ni se sabía de memoria las listas de ganadores de las grandes carreras. De niño, ni siquiera era ciclista. E incluso de adolescente, aún no lo era.

Primož Roglič es lo que casi nunca existe en el deporte: un generalista. Triunfó en dos disciplinas completamente distintas. Fue saltador de esquí, uno de los más prometedores del mundo. Solo una caída acabó con su carrera de forma abrupta en 2011, cuando tenía 21 años. Tenía problemas en las rodillas y ya no le apetecía saltar.

Hay que ser delgado y tener buenas piernas

Vendió su moto -su hobby favorito por aquel entonces- y utilizó el dinero para comprarse una bici de carreras. Se dio cuenta de que le gustaba este deporte. Y que hay similitudes con su antiguo deporte: hay que ser delgado y tener buenas piernas. Pero también hay una gran diferencia: lo que se necesita en las piernas no es explosividad, sino resistencia. Roglič se puso manos a la obra. Eso es lo que le atrajo especialmente: que en el ciclismo hay que trabajar muy duro, pero también te recompensan por tus esfuerzos. Es una persona a la que le gusta trabajar duro.

El ciclismo es su pasión, pero también lo ve como una carrera. Dice que el ciclismo no es sólo su vida, sino la de toda su familia, y que toda su vida cotidiana se basa en él. “A veces es duro, pero la satisfacción es aún mayor cuando tienes éxito".

Primož Roglič, el todoterreno esloveno del Red Bull-BORA-hansgrohe

Y ha cosechado muchos éxitos desde que firmó su primer contrato profesional en 2013, a la edad comparativamente avanzada de 23. Su versatilidad es especialmente llamativa: ya ha sido campeón olímpico de contrarreloj, pero también ha ganado una de las carreras de un día más prestigiosas: la Lieja Bastogne Liège. Se le considera el maestro de las vueltas de una semana, pero su verdadera especialidad son las de tres semanas, las llamadas Grandes Vueltas: Tour de Francia, Vuelta a España, Giro de Italia.

Ganó el Giro en 2023 y la Vuelta tres veces: 2019, 2020 y 2021. Sólo le falta el Tour. En 2020, perdió ante Pogačar. En 2021, se cayó y abandonó la carrera lesionado, lo mismo que en 2022. El año pasado, se concentró en el Giro en primavera y en la Vuelta en otoño y se saltó el Tour. Algunos creen que la carrera de Primož Roglič solo estaría completa si ganara el Tour de Francia. El propio Primož Roglič no es en absoluto de esta opinión.

Uno de los grandes favoritos en el Tour de Francia 2024

Es ambicioso y le gustaría ganar el Tour, idealmente este verano con su nuevo equipo. Será uno de los grandes favoritos, a pesar de la caída que sufrió a principios de abril en el Tour of the Basque Country cuando corría con el maillot de líder de la general, en la que sufrió dolorosas contusiones y abrasiones. Pero si no lo consigue, no tiene ningún problema. "Las derrotas forman parte de la vida", afirma.

Las derrotas forman parte de la vida Primož Roglič

"Sabes", dice en la conversación, "estoy bastante seguro de que, si ganara el Tour, eso no me convertiría en una persona diferente. Y no quiero que la gente me recuerde por eso". Se lo piensa un momento. "En todo caso, quiero que la gente me recuerde porque fui el rider que siempre lo dio todo. Cuando mire atrás en mi carrera, me gustaría haber sido el que disfrutó del ciclismo e irradió esa alegría."

Roglič en la Vuelta a España

Qué distingue a Roglič de sus rivales Pogačar y Vingegaard

De hecho, ver correr a Roglič es un placer. No es un bromista como el high-flyer Pogačar, que parece ganar las carreras con la mano izquierda y además sonríe a la cámara. Aun así, tampoco es tan reservado como el danés Jonas Vingegaard, ganador del Tour de Francia de los dos últimos años, que parece calculado y algo aburrido. Roglič desprende algo misterioso, dentro y fuera de la bicicleta. Le observas y te preguntas: ¿Quién es esta persona? ¿Y qué hay en él? ¿De qué es capaz? Nos hicimos una idea el otoño pasado.

La cima de la montaña estaba cubierta por una espesa niebla, y las carreteras eran sinuosas y estrechas, pero las imágenes de las cámaras de televisión eran nítidas. Todo el mundo pudo ver lo que ocurrió al final de la decimoséptima etapa de la Vuelta a España, en la larga y brutalmente dura subida al Angliru: Primož Roglič atacó a su compañero de equipo, el estadounidense Sepp Kuss, que iba con el maillot rojo de líder de la general. Y a dos kilómetros de la meta, lo dejó atrás.

Ganar el Tour no me convertiría en una persona diferente Primož Roglič

En el estudio de Eurosport, la emisora de ciclismo más importante del mundo, los expertos no podían calmarse tras la carrera. "Es desleal, irrespetuoso", dijo el ex ciclista profesional Adam Blythe, y Sean Kelly, uno de los ciclistas más laureados de los años 80, se limitó a mover la cabeza con incomprensión. Es una regla no escrita que no se ataca a un compañero de equipo. Sobre todo cuando ya no tienes posibilidades de ganar la general. Y mucho menos cuando tu compañero de equipo ya es prácticamente el ganador y sólo tiene que rodar hasta la meta.

¿Qué hace del ciclismo un deporte de equipo?

Para todos aquellos que están un poco menos familiarizados con las leyes del ciclismo, tenemos que explicar brevemente algo: el ciclismo - eso es lo que lo hace tan único - es a la vez un deporte de equipo y un deporte individual. Es un deporte individual porque, al final, sólo una persona sube a lo más alto del podio. Sólo una persona puede cruzar la línea de meta en primer lugar. Al mismo tiempo, es un deporte de equipo porque nadie llega a la cima sin apoyo. Por regla general, los seguidores permanecen invisibles, gente como Sepp Kuss, a quien pagan por estar al lado de sus líderes, y gente como Primož Roglič. Les llevan bebidas, les protegen del viento y les marcan el ritmo. En raras ocasiones, sin embargo, la marea cambia. Como el otoño pasado.

Roglič es un atleta de élite que tiene muy claro sus objetivos

¿Por qué Roglič no aprovechó la oportunidad para dar las gracias a su leal ayudante? Le han hecho esta pregunta muchas veces y siempre responde lo mismo. Primero: "Esto se habló con Kuss". Segundo: "Sólo soy responsable ante mí mismo".

Me gustaría haber sido yo quien disfrutara del ciclismo e irradiara esa alegría Primož Roglič

Es una afirmación egoísta al máximo. Pero también es una afirmación que describe esencialmente el deporte de alto nivel. En realidad, el deporte de élite no consiste en ganar. Se trata de hacerlo lo mejor posible. En realidad, no compites contra otros por lo que hacen los demás, por su forma física, por lo duro que se esfuerzan; no puedes influir en eso más de lo que puedes influir en el tiempo: está fuera de tu control. Lo que sí puedes controlar es si lo das todo. Y si aún tienes reservas, pero te estás conteniendo, entonces no has dado lo mejor de ti, te has decepcionado, has perdido contra ti mismo.

Hay una gran fuerza en saber lo que está dentro y lo que está fuera de tu control. Primož Roglič ha interiorizado esta idea.