El sorteo de emparejamientos es decisivo para Chuty y Gazir

No queda absolutamente nada. El próximo sábado 2 de diciembre , en el Movistar Arena de Bogotá, tendrá lugar la Final Internacional de Colombia de Red Bull Batalla 2023 .

La comunidad los tiene como dos de los grandes favoritos para alzarse con el cinturón de campeón internacional y no es para menos. Un título que, curiosamente, España no consigue desde 2019, con Bnet, pese a que ha sido subcampeona internacional en todas las ediciones siguientes con las participaciones de Skone y el mismo Gazir.

Bajo mi criterio, para mí, FJ, no hay ninguna duda de que los dos aspiran a lo más alto. Sin embargo, tengo un pronóstico basado en una teoría que podríamos llamar piedra-papel-tijera que procedo a profundizar con vosotros. En ella hay involucrados otros dos claros favoritos para el título: Aczino , el tricampeón internacional, y Carpediem , el tricampeón colombiano, que jugará como anfitrión.

Pero, por qué no, en este espacio, me dispongo a imaginar los posibles multiversos que pueden darse en la que promete ser la mejor internacional de la historia.

Además, es el único tetracampeón nacional de la historia de Red Bull Batalla, y el único que ha logrado el título nacional en dos países diferentes : en México , y como no podría ser de otra manera, Colombia , en 2012.

