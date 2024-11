Lo que League of Legends puede decirnos sobre el Acto 3 de Arcane

La segunda temporada de Arcane ha sido increíble. Ha sido emocionalmente agotadora, pero increíble de todos modos. Si aún no te has puesto al día, hazte un favor y ve a verla inmediatamente. Y si ya estás al día, pero quieres ver el Acto 3 sin saber nada, ten en cuenta que los comentarios que encontrarás a continuación pueden dar lugar a spoilers: estás avisado.

Sin embargo, esa habilidad sólo puede rebobinar el tiempo seis segundos. Eso no le da un gran margen para salvar a todos los personajes con los que nos hemos encariñado de inmediato. Pero sin duda dará lugar a heroicidades y algunas secuencias increíbles, así que será fascinante ver qué papel desempeñará en su inevitable regreso.

Fue el primer indicio de la verdadera forma de Viktor, la versión del juego que se parece muy poco a su homólogo arcane. Por eso, muchos fans creen firmemente que Viktor no está muerto. O al menos, si lo está, va a revivir una vez más para completar su transformación total.

Esta supuesta evolución podría acabar ayudando a la revolución de Zaun en su lucha por independizarse de Piltover. Si Viktor regresa, no será como un mesías pacífico retozando entre flores.

