¿Cuál es tu estación favorita para correr? La mía, el otoño, sobre todo al principio, cuando no hace tanto frío y puedo salir a correr con camiseta y pantalones cortos (o mallas). No necesito ponerme mil capas, como cuando corro en invierno, y no sudo horrores, como cuando corro en pleno verano. Pero no sólo deberías fijarte en el termómetro a la hora de vestirte para correr. La humedad, la velocidad del viento o la lluvia pueden suponer un cambio de cartas que hagan que la partida acabe deshidratándote o congelándote. Así que vamos a poner unas reglas.