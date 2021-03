Estoy muy contenta con el progreso, de como estoy andando y de mi variedad porque en cada clasificación no he hecho ninguna ronda igual y he estado constantemente adaptándome, cambiando de rondas y evolucionando en todos los hits. Soy la única que está haciendo algo así y cambiar y adaptarse es parte de la calidad del riding y esto para mí es enorme.

Queralt Castellet