Against the Odds La inspiradora historia del Team OG de Dota 2, un insólito grupo de jugadores que se convirtieron en leyendas al ganar el premio más alto de los esports en The International 2018.

TI9 batió su propio récord por ser más grande que el año anterior, dando la bienvenida de nuevo a OG con Ceb aún en el offlane. A medida que el equipo ganaba confianza, con su alineación más emblemática hasta la fecha, pronto se abrieron paso hasta la cima de la tabla de su grupo y, una vez más, no hicieron prisioneros en el evento principal. OG fue el primer y último equipo en ganar dos veces consecutivas en The International, y la participación de Ceb le hizo sentir que podía enfrentarse a cualquier cosa.

Hubo un torneo en el que me desperté con la alarma puesta y me quedé dormido, y entonces me dije: espera un momento, ¿qué me está pasando?

Cuando has alcanzado tus sueños -y algo más-, ¿cómo mantienes encendida la llama? ¿Qué hacer a partir de ahí? La carrera de Ceb había estado bendecida hasta entonces por un ímpetu agresivo, tanto en los buenos como en los malos momentos, pero este tren que se movía a toda velocidad empezaba a frenarse. No solo había alcanzado un gran éxito, sino que, desde hacía una década, practicaba el deporte que ama como un trabajo a tiempo completo. Comprensiblemente, el brillo empezó a desaparecer un poco y le llegó el agotamiento.

Ceb dejó claro a su equipo y al público que no iba a permitir que su amor por el juego se redujera a algo que hacía simplemente para ganarse la vida. Había llegado el momento de retirarse. En sus propias palabras, "hubo un día concreto en el que todo cambió. Normalmente, antes de un torneo, una gran LAN, un Major o un TI, sabes que los mejores jugadores van a estar allí, así que me levantaba dos horas antes de que sonara el despertador y me costaba mucho dormirme. No paraba de pensar”.

