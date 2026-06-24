En los últimos años, la escena musical española ha visto surgir una nueva generación de artistas que no encajan en un solo género. Entre ellas destaca Lia Kali , una cantante barcelonesa que ha conquistado al público con una mezcla de soul, reggae, rap y R&B , y con una forma de contar su vida que la ha convertido en una de las voces más auténticas de su generación.

De Barcelona al mundo: los orígenes de Lia Kali

Detrás del nombre artístico Lia Kali está Júlia Isern Tomás , nacida en Barcelona en 1997. Creció en un entorno profundamente artístico: su padre es músico y su madre escritora, lo que hizo que la creatividad formara parte de su vida desde pequeña.

Desde adolescente empezó a moverse por la escena musical de la ciudad, asistiendo a jam sessions y explorando géneros muy distintos como el jazz, el reggae o el rap. Esa mezcla de influencias acabaría definiendo su estilo: libre, emocional y sin etiquetas .

Track Takeover: Lia Kali y marquitos © Gianfranco Tripodo

El salto: de los castings a la visibilidad nacional

Aunque su carrera empezó a construirse poco a poco en la escena local, su nombre comenzó a sonar con más fuerza tras su paso por castings de Operación Triunfo (2017) y su participación en La Voz (2021). Aunque no ganó ninguno de los concursos, su presencia dejó claro que tenía algo diferente.

Ese “algo” no era sólo su voz: era su manera de interpretar, de transmitir y de conectar emocionalmente con cada canción.

Lia Kali en Red Bull Symphonics © Jacobo Medrano / Red Bull Content Pool

“Contra todo pronóstico”: el disco que lo cambió todo

En 2023, Lia Kali lanzó su primer álbum, Contra todo pronóstico , un proyecto profundamente personal donde mezcla estilos urbanos con sonidos soul y latinos.

El disco funciona casi como un diario emocional: habla de la salud mental, el dolor, la superación y la identidad. Con colaboraciones como Nanpa Básico o SFDK, el álbum no solo la posicionó en la escena urbana española, sino que también la abrió al público latinoamericano. A partir de ahí, su crecimiento fue imparable.

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Una artista sin miedo a mostrarse vulnerable

Una de las claves del impacto de Lia Kali es su honestidad. Ha hablado abiertamente de momentos difíciles en su vida, incluyendo problemas de salud mental , algo que ha influido directamente en su música.

Esa transparencia ha hecho que su público no sólo la escuche, sino que conecte con ella de una forma mucho más profunda. Sus canciones no buscan perfección: buscan verdad.

Lia Kali representa algo que va más allá de la música urbana: representa la emoción sin filtro . En un panorama dominado por tendencias rápidas, su propuesta apuesta por lo orgánico, lo humano y lo imperfecto. Y quizá ahí está su fuerza: no intenta encajar, simplemente canta lo que vive.

Quotation Lia Kali representa algo que va más allá de la música urbana: representa la emoción sin filtro.

Red Bull Track TakeOver: Lia Kali © Gianfranco Tripodo

Colaboraciones y salto internacional

Tras su debut, Lia Kali comenzó a colaborar con algunos de los nombres más importantes de la música urbana en español. Entre ellos destacan artistas como Rels B, Duki o Kany García , consolidando su presencia en la escena latina.

Uno de los momentos más destacados de esta etapa fue su colaboración con Duki en “Constelación” , una canción que reforzó su proyección internacional.

Más recientemente destaca su colaboración junto a marquitos en Red Bull Surco , en donde la sensibilidad de Lia Kali se cruza en directo con el universo creativo de marquitos (antes Odd Liquor) en este episodio, en donde el madrileño hace su propio takeover del tema original de la barcelonesa, “Contra Todo Pronóstico”, dando lugar a una colaboración única.

Red Bull Surco es un nuevo universo musical enteramente dedicado a la música urbana en español en el que distintos artistas colaboran, experimentan y ponen a prueba su creatividad.

“Kaelis”: la evolución de una artista

En 2025 publicó su segundo álbum de estudio, Kaelis , un trabajo que muestra una evolución clara: más madurez, más ambición sonora y una identidad artística más definida.

Con este proyecto, Lia Kali dejó de ser una promesa para convertirse en una figura consolidada dentro del panorama musical español.

El Auditorio Nacional de Música de Madrid acogerá Red Bull Symphonic © Jacobo Medrano / Red Bull Content Pool

Red Bull Symphonic: la fusión entre música urbana y música clásica

Lia Kali se prepara para hacer historia en la primera edición de Red Bull Symphonic en España.

El próximo 22 de septiembre, su música dará un salto inesperado: canciones que ya forman parte de una generación cobrarán una nueva vida junto a una orquesta sinfónica en el Auditorio Nacional de Música de Madrid , que ejercerá de punto de encuentro entre música urbana y música clásica.

Una noche única, con artistas invitados y nuevas versiones de las canciones más icónicas de la artista catalana darán forma a un espectáculo pensado para emocionar, sorprender y romper cualquier expectativa. Una noche donde la emoción y la sensibilidad de Lia Kali se encontrarán con la fuerza de decenas de músicos sobre el escenario para crear un espectáculo irrepetible.

Con Lucas Vidal como director de orquesta y Pablo Donaire como director musical, Lia Kali llevará su universo artístico a una escala nunca vista.

Las entradas del Red Bull Symphonic podrán adquirirse a partir del jueves 25 de junio (desde las 10h) aquí .

Curiosidades sobre Lia Kali

Empezó a cantar profesionalmente siendo adolescente en jam sessions de Barcelona .

Su música mezcla géneros como soul, reggae, rap y jazz sin seguir fórmulas fijas.

Participó en dos grandes concursos televisivos de talento antes de despegar su carrera.

Visibiliza abiertamente en sus letras la salud mental de los adolescentes a través de sus propias vivencias. A través de su música y entrevistas, ha denunciado el maltrato y las carencias en los centros psiquiátricos, convirtiendo la composición en su herramienta de sanación para superar sus momentos más oscuros y el miedo.

Sus directos destacan por su intensidad emocional y presencia escénica .

Será la encargada de estrenar el proyecto Red Bull Symphonic en España reinterpretando su música junto a una orquesta sinfónica.

¡No te pierdas a Lia Kali en Red Bull Symphonic el próximo 22 de septiembre en el Auditorio Nacional de Música de Madrid!