Conoce a Los Ratones tras su meteórico en League of Legends

¡Qué año tan increíble ha sido para Los Ratones! Tras anunciarse oficialmente en noviembre de 2024, los últimos 12 meses han visto a Marc ‘Caedrel’ Lamont guiar a su equipo desde su creación hasta el éxito en la NLC (Northern League of Legends Championship), con victorias en Spring, Summer y Winter, junto con logros a nivel europeo gracias a los títulos en EMEA Masters 2025 Winter y Spring.

Pero Los Ratones no son solo otro equipo más: la escuadra ha cosechado triunfos gracias a una multitud de factores, incluido su router repleto de estrellas, y también por alcanzar el éxito a pesar de ser uno de los primeros equipos en retransmitir en directo sus scrims de práctica, algo que potencialmente revela sus estrategias. Incluso lograron arañar una victoria a los campeones del mundo T1 durante la edición 2024 de Red Bull League of Its Own, aun cuando los surcoreanos intercambiaron las posiciones de sus jugadores.

De la nada a competir en algunos de los escenarios más importantes, ¿quiénes son Los Ratones? Aquí tienes todo lo que necesitas saber.

01 ¿Quién es Marc ‘Caedrel’ Lamont?

Caedrel es el entrenador de Los Ratones © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Marc Lamont, también conocido como Caedrel, ha sido una figura constante de la escena europea de League of Legends durante muchos años, jugando al máximo nivel desde 2015. Comenzó en la LVP española con xPerience eSports Club, y a lo largo de los años pasó por Giants Gaming, Renegades Banditos, FC Schalke 04, H2k Gaming y Excel Esports.

Tras dos años compitiendo en la élite europea dentro de la LEC (League of Legends EMEA Championship) para Excel, Caedrel se retiró como jugador profesional en 2020 y llevó su talento a la mesa de comentaristas. Después de destacar durante el European Masters de ese año, los LEC Summer Playoffs y el play-in del Mundial 2020, Caedrel fue fichado como parte del equipo on-air para la temporada 2021 de la LEC.

Tras tres temporadas como caster en la LEC de 2021 a 2023, además de participar como comentarista en el Mid-Season Invitational 2021 y en las ediciones 2021 y 2022 de Worlds, Caedrel colgó el micrófono de comentarista para centrarse en el streaming a tiempo completo, algo que ya hacía desde 2020 como jugador y caster. Con el lanzamiento de Los Ratones, expuso su ambición: crear un equipo que fuese no solo competitivo, sino también entretenido.

02 ¿Quién forma parte del equipo de Los Ratones?

Los Ratones en el Red Bull League of Its Own 2025 © Marcel Lämmerhirt/Red Bull Content Pool

Los Ratones cuentan con varios exjugadores de alto nivel de League of Legends, con tres miembros que han competido en Worlds, además de creadores de contenido muy populares.

1. Simon 'Thebausffs' Hofverberg - Top Laner

Baus jugó de forma asombrosa durante su debut en el escenario © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Streamer de League of Legends ante todo, Thebausffs ha coqueteado con el juego profesional, habiendo sido suplente en G2 Esports en 2019 y en BIG en 2020. En Twitch, sus directos reúnen a miles de espectadores, alcanzando picos de 105.008 personas que se conectan para ver sus partidas.

Con más de 1,5 millones de seguidores en Twitch y 1,02 millones de suscriptores en YouTube, este top laner sueco de 26 años utiliza su estilo de juego poco ortodoxo como una ventaja para Los Ratones, y aunque el equipo sea cada vez más serio, Baus seguirá fiel a sus travesuras y estilo troll.

2. Veljko 'Velja' Čamdžić - Jungler

Velja se prepara para la batalla © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool

Quizá el miembro menos conocido de Los Ratones, este jungler serbio de 23 años ha demostrado su valía con el equipo, ganando premios MVP durante su paso por la NLC y en los European Masters, sin mencionar la multitud de trofeos de primer puesto.

Pero ¿quién es Velja? El jungler de Los Ratones se formó en la Balkan Esports League, y también compitió en la Benelux Elite Series y en los PG Nationals de Italia, aunque puso en pausa su carrera competitiva tras la Spring Season 2024 para centrarse en hacer crecer su stream. Con casi un cuarto de millón de suscriptores en Twitch, la apuesta de Velja por el streaming parece haber funcionado, mostrando sus hazañas al mundo entero e incluso alcanzando el primer puesto de la ladder de solo queue en EU West. Esas habilidades se han trasladado con éxito al terreno competitivo, mientras Los Ratones buscan continuar con su ascenso meteórico.

3. Tim 'Nemesis' Lipovšek - Mid Laner

Nemesis no rechaza el calor del público © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool

Nemesis fue un jugador de ligas regionales europeas que dio el salto a la gran escena y se enfrentó a un reto enorme. Llegó a la LEC con Fnatic tras destacar con MAD Lions en 2018, ganando ese año el European Masters junto a Juš ‘Crownie’ Marušič, logro que repetirían en 2025 ya como parte del roster de Los Ratones.

En 2019 se unió a Fnatic, sustituyendo a Rasmus ‘Caps’ Winther tras su marcha a G2 Esports, y siguió con el equipo durante la temporada 2020. Tuvo un impacto inmediato y ayudó a Fnatic a alcanzar dos veces los cuartos de final del Mundial. Después de su etapa en Fnatic, Nemesis se volcó en su carrera como streamer, representando a Gen.G y mostrando su destreza en solo queue tanto en Corea como en Europa. Ahora, con Los Ratones, ha demostrado consistencia y un juego sólido, y seguirá mostrando su enorme nivel.

4. Juš 'Crownie' Marušič - Bot Laner

Crownie entra en la arena © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool

Crownie, anteriormente conocido como Crownshot, ha sido una figura constante de la escena profesional durante años. Compitiendo desde 2016, ha pasado por diferentes ligas y equipos, incluidos LDLC y MAD Lions, antes de llegar a la LEC con SK Gaming.

Tras un paso por Team Vitality y después de ganar experiencia adicional con Team BDS Academy en la LFL francesa, Crownie regresó al equipo principal de BDS en 2023, llegando incluso al Mundial ese mismo año. Después de dejar BDS y antes de unirse a Los Ratones, Crownie, Nemesis y Velja jugaron juntos en un equipo llamado Bad Lions, con el que ganaron el campeonato semiprofesional T-esports, cimentando la sinergia que ahora despliegan.

5. Martin 'Rekkles' Larsson - Support

Rekkles totalmente concentrado en la Red Bull League of Its Own © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool

Rekkles es uno de los jugadores más conocidos del mundo, con una historia legendaria en Europa que se extiende por más de una década y con un notable historial internacional. Comenzó a jugar a alto nivel con solo 16 años y ha formado parte de la máxima competición europea de Riot Games desde el segundo año de existencia de la EU LCS.

Con una trayectoria estrechamente ligada a Fnatic, Rekkles ha logrado cuatro títulos nacionales y numerosos récords, incluyendo el mayor número de MVPs de temporada (cuatro) y el récord de pentakills de un jugador europeo (diez). También ha estado en seis ediciones del Mundial y tiene tres premios de MVP en finales de la LEC. Tras su paso por la LFL con Karmine Corp, Rekkles regresó a Fnatic y cambió su rol de bot lane a support, rol que mantuvo al marcharse a Corea del Sur con la T1 Esports Academy. Tradicionalmente ha sido jugador de bot lane, pero este cambio de rol le ha dado un nuevo desafío y un renovado entusiasmo competitivo, ayudando a Los Ratones a conseguir múltiples victorias en la NLC.

03 ¿En qué han competido?

Sonríe para las fotos de grupo en la Red Bull League of Its Own © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Los Ratones han competido hasta ahora en los siguientes eventos, con estos resultados:

Red Bull League of Its Own 2025 – Vencieron a T1 (reglas Ultimate Fearless)

Red Bull League of Its Own 2024 – Vencieron a T1 (cambio de roles)

NLC Winter 2025 – Campeones

NLC Spring 2025 – Campeones

NLC Summer 2025 – Campeones

EMEA Masters Winter 2025 – Campeones

EMEA Masters Spring 2025 – Campeones

EMEA Masters Summer 2025 – 3º/4º puesto

04 ¿Por qué son conocidos?

Nemesis en acción en la Red Bull League of Its Own © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool

Los Ratones son conocidos por su rápido ascenso en la escena europea de esports, pero también por retransmitir sus scrims de práctica, un enfoque poco ortodoxo que podría dar a sus rivales información sobre sus estrategias. Los scrims, o partidas de práctica entre equipos profesionales, suelen ser privadas para evitar que otros equipos o espectadores aprendan estrategias o movimientos.

Los Ratones, sin embargo, han retransmitido abiertamente la mayoría de sus scrims, y como resultado de este mayor riesgo han ganado miles de fans y decenas de miles de espectadores en cada sesión de práctica.

05 ¿Competirán Los Ratones en la LEC (League of Legends EMEA Championship)?

Los Ratones (junto con Karmine Corp Blue) competirán durante la League of Legends EMEA Championship's Versus Season 2026. Esta temporada reemplaza la antigua temporada Winter y, por primera vez, invita a dos equipos de las ligas regionales europeas a competir junto a los 10 equipos principales.

Los Ratones fueron invitados debido a su excelente rendimiento durante el circuito de EMEA Masters 2025 y buscarán impresionar frente a equipos profesionales. Con un sistema de liguilla a una vuelta y partidas al mejor de uno, los ocho mejores avanzarán a un formato de playoffs, cuyo ganador se clasificará para el torneo internacional First Stand 2026. Si continúan con su proyección ascendente, Los Ratones podrían acabar compitiendo en el escenario internacional.