Siempre había visto el skate como algo que parecía imposible. Un día, un amigo de mi clase me prestó su patín en la Plaza del rey y me dio por intentarlo. Como me seguía pareciendo imposible, decidí pedirle uno a mi madre por mis 12. Y vi que no era imposible. Dejé el baloncesto y lo único que hacía cuando tenía tiempo libre era ir a patinar con mis amigos; y se convirtió también en mi método de transporte.

Es que son como lo mismo pero no, ¿sabes? Desde muy pequeño que me encantan la playa y la nieve; ir de pie sobre una ola sintiendo la fuerza con la que te lleva; bajar más rápido la montaña de lo que tardas en subir…

Recuerdo cuando me seleccionaron para ir al Dogway Masterweek 2017. Era mi primer viaje en avión (Sevilla – Bilbao) y mi mayor temor era que me quitaran o multaran por llevar el patín (se ríe), pero una vez subido al aparato me tranquilicé y confirmé que me encanta viajar en avión.

En 2018 participé en mi primera competición fuera de España: el Far’n High de París. Me pasó de todo. Empezando porque pedír un Uber para ir al hotel de los riders y nada más llegó el primero le multaron, me pidieron los datos y me dijeron que allí no podían entrar porque era ilegal. Llamé a otro y se repitió el proceso. Tuve que acabar cogiendo un taxi que me salió por un ojo de la cara, pero quería encontrarme ya con

Tengo ganas de volver allí. En lo que respecta al skate no te miran mal por ir patinando, lo cual ya es un avance. Aquí, en este aspecto y nos guste o no, espero que esto cambie con la dinámica en la que hemos entrado…

Nunca he sido de llevar anillos, relojes, ni nada en las manos. Como mucho alguna gomilla del pelo cuando lo llevaba largo. Pero un día le vi un anillo parecido a Ignacio Morata, le preguntó dónde se lo hizo pensando que sería vete a saber dónde… y resulta que era en una joyería de San Fernando. Fui, les pedí que me hicieran uno con algunos cambios y desde entonces que lo llevo.

Lo cierto es que me gusta, pero también que está ya un poco deforme de tanto caerme. Y como he visto que