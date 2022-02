Los 7 consejos esenciales de CTZN para pasar de héroe a profesional de R6

1. La puntería no es lo más importante en Rainbow Six

"Si hay algo que podría decirle a mi yo del pasado es que ser bueno no es solo cuestión de puntería. La gente no se da cuenta, pero la puntería es algo secundario comparado con tu posicionamiento y tu sentido del juego. Cualquier profesional te dirá que puedes conseguir el 90% de tus muertes simplemente superando la posición de tu oponente. No es necesario que vayas por ahí intentando matar a tanta gente como sea posible, solo tienes que aprender a matarlos. Juega tácticamente. ¿Dónde no esperan que estés? Si coges a tu oponente desprevenido, podrás conseguir tus tres muertes de forma consistente, en lugar de dar vueltas desesperadamente intentando conseguir cinco muertes en cada ronda. Si tratas de golpear a tus oponentes contra jugadores buenos, no va a suceder".