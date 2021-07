Cuando se trata de lanzar actualizaciones de contenido, de alta calidad y gratuitas, no hay nada mejor que Rainbow Six Siege. El equipo de desarrollo de Ubisoft Montreal descubrió la fórmula para mantener un juego multijugador después del lanzamiento, y parece que todos los demás desarrolladores han copiado su estilo en los años posteriores. Ahora, después de seis años de entregas de contenido, el equipo sigue marcando la pauta con nuevos contenidos, y Operation North Star no es diferente.

Cuando se trata de lanzar actualizaciones de contenido, de alta calidad y gratuitas, no hay nada mejor que Rainbow Six Siege. El equipo de desarrollo de Ubisoft Montreal descubrió la fórmula para mantener un juego multijugador después del lanzamiento, y parece que todos los demás desarrolladores han copiado su estilo en los años posteriores. Ahora, después de seis años de entregas de contenido, el equipo sigue marcando la pauta con nuevos contenidos, y Operation North Star no es diferente.

Cuando se trata de lanzar actualizaciones de contenido, de alta calidad y gratuitas, no hay nada mejor que Rainbow Six Siege. El equipo de desarrollo de Ubisoft Montreal descubrió la fórmula para mantener un juego multijugador después del lanzamiento, y parece que todos los demás desarrolladores han copiado su estilo en los años posteriores. Ahora, después de seis años de entregas de contenido, el equipo sigue marcando la pauta con nuevos contenidos, y Operation North Star no es diferente.

A pesar de que Operation North Star ya lleva un tiempo en el mercado, todavía hay mucho que descubrir en lo que respecta a los nuevos contenidos y los grandes cambios, que hemos visto en algunas partidas profesionales muy entretenidas y que se han sentido completamente diferentes a las que vimos en Six Invitational de hace unas semanas. Así que, para saber cómo Operation North Star ha cambiado Siege, hemos hablado con las dos nuevas caras del roster de Rainbow Six de G2: Lucas "Hungry" Reich y Jonas "Jonka" Kaczmarzyk.

A pesar de que Operation North Star ya lleva un tiempo en el mercado, todavía hay mucho que descubrir en lo que respecta a los nuevos contenidos y los grandes cambios, que hemos visto en algunas partidas profesionales muy entretenidas y que se han sentido completamente diferentes a las que vimos en Six Invitational de hace unas semanas. Así que, para saber cómo Operation North Star ha cambiado Siege, hemos hablado con las dos nuevas caras del roster de Rainbow Six de G2: Lucas "Hungry" Reich y Jonas "Jonka" Kaczmarzyk.

A pesar de que Operation North Star ya lleva un tiempo en el mercado, todavía hay mucho que descubrir en lo que respecta a los nuevos contenidos y los grandes cambios, que hemos visto en algunas partidas profesionales muy entretenidas y que se han sentido completamente diferentes a las que vimos en Six Invitational de hace unas semanas. Así que, para saber cómo Operation North Star ha cambiado Siege, hemos hablado con las dos nuevas caras del roster de Rainbow Six de G2: Lucas "Hungry" Reich y Jonas "Jonka" Kaczmarzyk.

"Creo que Thunderbird estará muy presente en las partidas porque hay un montón de posiciones vulnerables en las que este gadget de curación puede ser muy útil", dice Jonka. "También recompensa un estilo de juego agresivo en el que puedes volver al sitio y curarte. Personalmente, no me gusta mucho, ya que añade un poco de aleatoriedad adicional: la gente se cura sin que sepas qué puntos de vida tienen. Prefiero que los artilugios de los agentes que requieran habilidades y que tengas que ser dinámico con ellos. Por ejemplo, con Echo tienes que ser inteligente con la colocación de tus drones, cómo te mueves y los usas, y tiene contrapartida".

"Creo que Thunderbird estará muy presente en las partidas porque hay un montón de posiciones vulnerables en las que este gadget de curación puede ser muy útil", dice Jonka. "También recompensa un estilo de juego agresivo en el que puedes volver al sitio y curarte. Personalmente, no me gusta mucho, ya que añade un poco de aleatoriedad adicional: la gente se cura sin que sepas qué puntos de vida tienen. Prefiero que los artilugios de los agentes que requieran habilidades y que tengas que ser dinámico con ellos. Por ejemplo, con Echo tienes que ser inteligente con la colocación de tus drones, cómo te mueves y los usas, y tiene contrapartida".

"Creo que Thunderbird estará muy presente en las partidas porque hay un montón de posiciones vulnerables en las que este gadget de curación puede ser muy útil", dice Jonka. "También recompensa un estilo de juego agresivo en el que puedes volver al sitio y curarte. Personalmente, no me gusta mucho, ya que añade un poco de aleatoriedad adicional: la gente se cura sin que sepas qué puntos de vida tienen. Prefiero que los artilugios de los agentes que requieran habilidades y que tengas que ser dinámico con ellos. Por ejemplo, con Echo tienes que ser inteligente con la colocación de tus drones, cómo te mueves y los usas, y tiene contrapartida".

Los jugadores profesionales no tienen que preocuparse por ella todavía, ya que no está disponible para su uso en partidas profesionales, pero tanto Jonka como Hungry dijeron que pensaban que los equipos profesionales la jugarían si se añadía al roster de agentes ahora mismo, pero que probablemente no sería demasiado poderosa en su estado actual.

Los jugadores profesionales no tienen que preocuparse por ella todavía, ya que no está disponible para su uso en partidas profesionales, pero tanto Jonka como Hungry dijeron que pensaban que los equipos profesionales la jugarían si se añadía al roster de agentes ahora mismo, pero que probablemente no sería demasiado poderosa en su estado actual.

Los jugadores profesionales no tienen que preocuparse por ella todavía, ya que no está disponible para su uso en partidas profesionales, pero tanto Jonka como Hungry dijeron que pensaban que los equipos profesionales la jugarían si se añadía al roster de agentes ahora mismo, pero que probablemente no sería demasiado poderosa en su estado actual.

Aunque técnicamente no forma parte de Operation North Star, la parte más controvertida del actual ciclo de actualizaciones fue la prueba de una nueva función en la que los jugadores podían utilizar sus drones después de morir. Solo se probó en el servidor de pruebas y no en el juego en vivo, pero aun así causó mucha discusión y controversia entre los fans y los profesionales por igual. Si bien se puede ver la lógica detrás de la idea, dando a los jugadores muertos algo que hacer si mueren temprano y mantenerlos comprometidos, cuando se trata de juego de alto nivel se siente casi como hacer trampa.

Aunque técnicamente no forma parte de Operation North Star, la parte más controvertida del actual ciclo de actualizaciones fue la prueba de una nueva función en la que los jugadores podían utilizar sus drones después de morir. Solo se probó en el servidor de pruebas y no en el juego en vivo, pero aun así causó mucha discusión y controversia entre los fans y los profesionales por igual. Si bien se puede ver la lógica detrás de la idea, dando a los jugadores muertos algo que hacer si mueren temprano y mantenerlos comprometidos, cuando se trata de juego de alto nivel se siente casi como hacer trampa.

Aunque técnicamente no forma parte de Operation North Star, la parte más controvertida del actual ciclo de actualizaciones fue la prueba de una nueva función en la que los jugadores podían utilizar sus drones después de morir. Solo se probó en el servidor de pruebas y no en el juego en vivo, pero aun así causó mucha discusión y controversia entre los fans y los profesionales por igual. Si bien se puede ver la lógica detrás de la idea, dando a los jugadores muertos algo que hacer si mueren temprano y mantenerlos comprometidos, cuando se trata de juego de alto nivel se siente casi como hacer trampa.

Será interesante ver si Ubisoft persevera con esta idea. Cuando acabaron los ensayos del servidor de pruebas se examinaron los datos de las partidas y, sin novedad en el frente, las cosas han estado bastante tranquilas sobre el tema. No hay duda de que sería un gran cambio en la experiencia central de Rainbow Six, pero dada la falta de apoyo de los jugadores de alto nivel, Ubisoft podría optar por desechar la idea por completo.

Será interesante ver si Ubisoft persevera con esta idea. Cuando acabaron los ensayos del servidor de pruebas se examinaron los datos de las partidas y, sin novedad en el frente, las cosas han estado bastante tranquilas sobre el tema. No hay duda de que sería un gran cambio en la experiencia central de Rainbow Six, pero dada la falta de apoyo de los jugadores de alto nivel, Ubisoft podría optar por desechar la idea por completo.

Será interesante ver si Ubisoft persevera con esta idea. Cuando acabaron los ensayos del servidor de pruebas se examinaron los datos de las partidas y, sin novedad en el frente, las cosas han estado bastante tranquilas sobre el tema. No hay duda de que sería un gran cambio en la experiencia central de Rainbow Six, pero dada la falta de apoyo de los jugadores de alto nivel, Ubisoft podría optar por desechar la idea por completo.