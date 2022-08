Tänak gana en Bélgica su segundo rally consecutivo

Ott Tänak no es un hombre que se contente fácilmente. Sí, está más que satisfecho con su tercera victoria de la temporada y su segunda consecutiva en el Ypres Rally Bélgica. Pero está frustrado. Sabe cuánto más tiene que dar su Hyundai i20 N Rally1. Sabe cuánto más podría conseguir su equipo Hyundai Motorsport.

Esta vez no hay heroicidades en casa

Neuville ganó su prueba de casa en la temporada pasada y se esperaba que repitiera la hazaña esta vez. Estuvo a punto de conseguirlo, pero el sábado cayó en una curva lenta de izquierdas. Mientras su Hyundai se tambaleaba al borde de una zanja, una nación de aficionados al rally contuvo la respiración. La parte delantera derecha de su Hyundai se hundió, y la trasera izquierda se inclinó en el aire. No iba a ninguna parte. Los sueños belgas se rompieron.

"Estaba en nuestras manos", dijo. "Teníamos la ventaja, pero desgraciadamente no pudimos sacar el resultado. La decepción es enorme para mí, para el equipo y para los aficionados. Este año hemos visto venir a tanta gente, tantos seguidores a lo largo de las etapas. Lamento que no hayamos podido conseguir el resultado esta vez. La curva fue toda una gran sorpresa: Esperaba que estuviera limpia, pero al final había mucha suciedad".

Al igual que en Jyväskylä, el progreso de Tänak sobre el asfalto belga no siempre fue bonito. Hubo momentos en los que el coche se salía y parecía desviarse hacia los límites exteriores, fuera del control del campeón del mundo de 2019. Pero no es un campeón del mundo por nada.

Tänak encontró la manera de volver a ponerlo en su sitio. Pero, aun así, los Toyota no le daban un momento de paz. A lo largo de toda la prueba,

Al final, el galés no pudo evitarlo. El segundo puesto fue suyo. La victoria fue para Tänak.

