¿Podrá Thierry Neuville conseguir su primera victoria de 2022 en Bélgica?

Estonia y Finlandia no son eventos que le gusten. Los grandes árboles, los grandes saltos y las mayores velocidades de la temporada no son para todo el mundo. Neuville se retractó y contó los días hasta el jueves.

Estonia y Finlandia no son eventos que le gusten. Los grandes árboles, los grandes saltos y las mayores velocidades de la temporada no son para todo el mundo. Neuville se retractó y contó los días hasta el jueves.

Estonia y Finlandia no son eventos que le gusten. Los grandes árboles, los grandes saltos y las mayores velocidades de la temporada no son para todo el mundo. Neuville se retractó y contó los días hasta el jueves.

La esperanza era que el segundo puesto en Cerdeña a principios del verano señalara un repunte en su temporada. No ha sido así. El sexto puesto en el Safari no fue el fin del mundo, pero los errores en Estonia y Finlandia han aumentado la presión en el piloto del Ford Puma que buscaba como agua de mayo algunos resultados y victorias importantes.

La esperanza era que el segundo puesto en Cerdeña a principios del verano señalara un repunte en su temporada. No ha sido así. El sexto puesto en el Safari no fue el fin del mundo, pero los errores en Estonia y Finlandia han aumentado la presión en el piloto del Ford Puma que buscaba como agua de mayo algunos resultados y victorias importantes.

La esperanza era que el segundo puesto en Cerdeña a principios del verano señalara un repunte en su temporada. No ha sido así. El sexto puesto en el Safari no fue el fin del mundo, pero los errores en Estonia y Finlandia han aumentado la presión en el piloto del Ford Puma que buscaba como agua de mayo algunos resultados y victorias importantes.