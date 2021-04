No te pierdas el Rally de Croacia 2021:

Es cierto que Zagreb no tiene la misma sensación extrema que genera el invierno de Laponia, pero la primera prueba del WRC sobre asfalto en 20 meses seguirá planteando algunas cuestiones importantes a los equipos y a sus coches.

Ogier está disfrutando de su gira de despedida en 2021. Se suponía que el siete veces campeón del mundo ya se había retirado, pero la temporada del año pasado, devastada por la pandemia, no era la manera de que uno de los titanes del deporte se despidiera. Así que ha vuelto y sonríe, sobre todo por lo que se avecina esta semana.

"No es tan frecuente", dijo Ogier. "Cuando llevas tanto tiempo en el deporte como yo, que tengas algo completamente nuevo, como será este evento, va a ser interesante".

Cuando Ogier aterrizó en el planeta WRC en 2008, el Campeonato del Mundo de Rallies era un lugar bastante diferente. No había, por ejemplo, la posibilidad de ver vídeos onboard de cada uno de los pilotos de fábrica. No había posibilidad de profundizar en sus secretos.

Esta vez no.

