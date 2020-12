La 43ª edición del Rally Dakar 2021 está a punto de arrancar. Un total de 560 participantes de 49 países estarán en Yeda el 3 de enero para hacer frente a un total 7.646 kilómetros -4.767 cronometrados- repartidos en 12 etapas. Por supuesto, habrá una jornada descanso en Ha’il y una etapa maratón tras el día de descanso, donde los pilotos no tendrán asistencia mecánica y tendrán que cuidar más que nunca de sus máquinas. Para la gran mayoría de los participantes, llegar de nuevo a Yeda el 15 de enero será todo un éxito, pero para un puñado de pilotos el éxito solo es comparable a la victoria. Y así es para el actual campeón, Carlos Sainz .

Carlos Sainz siempre ha estado presente en nuestras vidas. A sus 58 años, aún sigue mostrando un hambre de victoria que muchos pilotos de generaciones posteriores desearían. Pero lo mejor de todo es que no solo compite en la carrera más dura del mundo por amor al deporte, sino que cada día lucha por estar en la cima. A día de hoy, Sainz atesora tres títulos del Dakar (2010, 2018 y 2020) y dos campeonatos del mundo de Rallies (1990 y 1992) .

Desde que su debut en el Rally Dakar en 2006 , tras retirarse dos años antes del mundial de rallies, el compromiso de Sainz con la carrera ha sido constante. Por supuesto, no todo han sido alegrías, pero sus cuatro décadas de experiencia al volante siguen manteniendo viva esa llama que ya desde pequeño tenía cuando competía contra su hermano mayor a lo que fuese. Mientras que su mujer insiste que es muy pesado al seguir compitiendo, Sainz trabaja para defender, una vez más, su título en el Rally Dakar .

Carlos Sainz siempre está listo © Marian Chytka/Red Bull Content Pool

Sí, Carlos Sainz es un piloto ambicioso, muy ambicioso. Sigue utilizando la fórmula que le convirtió en una leyenda en el WRC hace ya tres décadas: “trabajar, trabajar y trabajar”. No hay otra receta para el éxito que prepararse lo mejor posible para seguir ampliando un palmarés que parece no tener fin.

“No sé si hay un 'método Sainz', pero trabajo duro y hacemos una buena puesta apunto del coche para poder pelear por la victoria”. Carlos Sainz

Carlos Sainz se ha convertido en todo un experto sobre dunas © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

En ocasiones, Sainz se pregunta qué piensan los chavales de él, pero tiene claro que debería ser un referente para todos ellos. En sus propias palabras, “si te apasiona, disfrutas y tienes la motivación necesaria para retos tan desafiantes como el Dakar, la edad no debería ser un obstáculo”.

A falta de poco más de una semana para que arranque un nuevo desafío para Carlos Sainz, hablamos con él para saber cuál es el elixir de su juventud. Sabe que por delante tiene la carrera más dura del mundo y es consciente de que el peligro siempre acecha en cada etapa, pero sigue mostrando la misma ilusión que un chaval de 18 años. Un estado de ánimo que hace que siga, año tras año, participando en el Dakar.

Has dedicado ya casi el mismo tiempo de tu carrera deportiva a los raids como a los rallies. ¿Tenías esa intención hace 15 años cuando debutaste en el Dakar?

"En absoluto. Cuando debuté en el Dakar el primer año no sabía si me iba a gustar, no tenía ni idea. Incluso cuando firmé mi primer contrato de tres años para correr en el rally había una cláusula que me liberaba de mi compromiso si no me gustaba. Sin embargo, tras la experiencia, me gustó tanto que sigo inmerso en este mundo".

Si tuviéramos que definir un ‘método Sainz’ a la hora de motivarte, ¿cómo sería? ¿Tratas de buscar pequeños retos cada año para hacerlo o miras más a grandes logros, como ser el mejor piloto de siempre?

"No sé si hay un 'método Sainz'. Yo tengo la misma fórmula desde hace muchos años y me funciona muy bien: trabajar. Hay un dicho que dice que ‘cuanto más duro trabajo, más suerte tengo’, pero a veces trabajas lo mismo y los resultados no llegan. Sea como fuere, está claro que, si no te aplicas, seguro que nunca llegarán las victorias. Mi método es el de siempre, el mismo que utilizaba cuando corría en el mundial de rallies: tratar de prepararme lo mejor posible, tanto física como psicológicamente, y junto con el equipo tener el coche a punto. No hay secretos…".

La paciencia de Carlos Sainz ha aumentado desde que participa en el Dakar © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Algunos deportistas llegan a ‘inventarse’ en su cabeza determinadas situaciones que les obligan a estar motivados, por ejemplo, buscándose rivales imaginarios. ¿Es ese tu caso?

"Lo cierto es que motivación no me falta, de lo contrario no estaría participando en el Dakar a mi edad. No busco ningún sistema porque estoy supermotivado y, a día de hoy, tengo la misma ilusión que un chaval de 18 años y eso es lo que hace que siga participando en esta carrera”.

Con la pasión que tengo y con lo que me divierto no me hace falta motivación extra. Carlos Sainz

¿Cómo mantienes el hambre y la ambición cuando ya has sumado tantos reconocimientos?

"Mantener la motivación para seguir participando es fácil, porque me encanta correr y disfruto al máximo conduciendo un coche. Puede que cuando me quito el casco la gente me vea serio, pero por dentro hay una gran sonrisa porque sigo disfrutando cada vez que me subo a un coche de carreras, cada vez que empiezo un tramo, cada vez que hago un test... Si no disfrutas y no tienes esa pasión es muy difícil pensar que llegarás preparado para la siguiente edición del Dakar”.

Carlos Sainz luchará por defender su título del Dakar © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

¿Te definirías como un deportista insaciable?

"Insaciable no lo sé, ambicioso sí. Todavía estoy aquí con la intención de volver a ganar y defender el título… Yo creo que todos los deportistas son muy ambiciosos y en el momento que te planteas correr, participar en algo y competir es para ganar, sobre todo si formas parte de un equipo profesional de primer nivel, con gente competente que esperan que des el máximo. Hay que darlo todo, porque todo el mundo así lo espera”.

¿Cuándo te diste cuenta de que eras especialmente competitivo?

Yo creo que desde pequeño. Desde que empecé a jugar en el colegio con mis amigos y luego con mi hermano mayor. A ambos nos encantaba hacer mucho deporte y siempre me ganaba al tener 4 o 5 años más que yo, y eso me costaba mucho digerirlo. Aunque creo que esa rivalidad fue uno de los motivos por lo que soy tan competitivo”.

Mi ambición por ganar ha sido gracias, en parte, a la rivalidad que tenía con mi hermano mayor. Carlos Sainz

En una entrevista con Marc Márquez este año dijiste que has aprendido mucho en las carreras y que lo sigues haciendo. ¿Puedes darnos algún ejemplo?

"Siempre se aprende de las carreras y el que no está dispuesto a hacerlo está muy equivocado. La experiencia es fundamental en cualquier competición y la edad te ayuda a competir con gente más joven. Aplicar tus conocimientos a lo largo de los años en una carrera e incluso en la vida misma es fundamental”.

Carlos Sainz, un grande del Dakar © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Eres ya el piloto más veterano que ha logrado ganar esta prueba. ¿Qué crees que dice eso de ti como deportista?

"Mi mujer dice que soy un pesado. A veces me pregunto qué pensarán los jóvenes de ver a alguien tan veterano tan comprometido y compitiendo en una carrera de estas características; pero por otro lado pienso que igual les sirve para motivarse y que tienen un camino largo por delante".

¿Cómo se diferencia la preparación para el Dakar respecto a la de otras pruebas?

"Lo único que debes hacer es ponerte a manos de profesionales, ser disciplinado y, sobre todo, respetar la carrera. Si pretendes ir al Dakar sin entrenar es que no sabes adónde vas, por lo que es mejor quedarse en casa. El Dakar es una carrera despiadada y cuando tienes días duros tienes que pasar página. No puedes desesperarte y debes tener la paciencia suficiente para recuperar, poco a poco, el tiempo perdido. No hay que cometer el error de intentar recuperarlo todo al día siguiente. La carrera es larga…”.

No hay suficientes victorias para frenar a Carlos Sainz © Marian Chytka/Red Bull Content Pool