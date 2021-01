“La he liado un poco al final de la etapa, me he perdido, lo que es frustrante. Me da rabia, pero la parte buena es que parece que la tónica del Dakar va a ser un poco cada día así. Si cada jornada hay dificultades de navegación se podrá ir recuperando tiempo. Estoy segura de que habrá más etapas como la de hoy, lo que me permitirá ir escalando en la clasificación provisional. El día ha sido una auténtica etapa del Dakar, ha habido un poco de todo, incluso algunas zonas muy técnicas. Estoy contenta por cómo ha salido todo. No estoy arriesgando mucho, sino intentando encontrar de nuevo mi ritmo y velocidad", dijo

.