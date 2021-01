La última etapa del Dakar 2021 , entre Yanbu y Yeda, no ha sido precisamente la más sencilla. Los pilotos han tenido que volver a enfrentarse a las dunas, donde ha sido muy fácil quedarse clavados y perder un tiempo que puede significar la diferencia entre la victoria o la derrota. Los competidores han tenido que superar 447 km, incluyendo una especial de 200 km . No ha sido la especial más larga del rally pero los errores y percances han vuelto a sacudir la carrera.

Stéphane Peterhansel ha tenido un Dakar casi perfecto, si recordamos aquello de que “la experiencia es un grado”, el francés le ha sacado jugo a los años que lleva compitiendo en el rally y ha bordado la carrera. Comprendió enseguida que este Dakar era, más que nunca, una competición de resistencia y, pese a ganar pocas etapas, siempre estuvo rozando la victoria cada día, sin perderse, sin pinchar más de la cuenta, sin aflojar el ritmo. Hoy entró tercero en la última etapa, a menos de un minuto de Al-Attiyah. El qatarí terminó hoy segundo, la misma posición que ostenta en la clasificación absoluta. Tras 44 horas de carrera, ‘Monsieur Dakar’ ha ganado por 13 minutos y 51 segundos, una prueba de la igualdad que hay en la madre de todas las competiciones de motor.

“He ganado mi Dakar número 14, pero la emoción es la misma. Como ya he dicho, siempre es muy complicado ganar el rally. En el Dakar no hay victorias fáciles. Desde fuera puede parecer fácil, pero no ha sido sencillo gestionar la pequeña ventaja que teníamos sobre Nasser . Hemos tenido mucha presión. Cada día sentíamos que lo podíamos perder todo. Ha sido una sensación difícil de gestionar. Al final hemos hecho un buen trabajo, en especial Eduard, pues esta era su primera carrera con un coche de primer nivel. No solo ha hecho un gran trabajo, sino que, además, no ha perdido la calma”, explicó Stéphane Peterhansel.

“Sí, tengo uno o dos récords más: 14 victorias en tres continentes, además hace 30 años de mi primera victoria en el Dakar. Es una larga carrera en el deporte del motor. La experiencia y la capacidad para mantener la calma me han ayudado a ganar , creo, pero tampoco estoy seguro… Quizá la diferencia fue que Nasser cometió el primer error en la etapa prólogo”, continuó ‘Monsieur Dakar’.

“ El trabajo de Edouard ha sido fantástico, tengo que decirlo. Tiene las cualidades para convertirse en el mejor copiloto de rally-raid y aprende deprisa . Compartimos la misma pasión porque en el pasado él también fue motero. Hizo una vez el Dakar en moto, pero también participó 10 o 15 veces en las carreras de enduro de Le Touquet. Es un motero y tenemos un espíritu parecido. Es muy agradable pilotar con él”, explicó ‘Peter’.

“ Mi victoria favorita es la primera que conseguí en la categoría de motos porque fue con la que más había soñado. Esta es realmente una gratificación extra, un bono. Al ganar, siempre te embarga la emoción pero la primera victoria fue la mejor”, confesó Stéphane Peterhansel.

Carlos Sainz ha tenido un Dakar 2021 agridulce, ha vuelto ha hacer gala de una endiablada velocidad, pero los errores de navegación le han apartado de la lucha por la victoria. Hoy ha realizado una gran labor de equipo, escoltando a Peterhansel hasta la llegada. El madrileño incluso se permitió el lujo de ganar la última etapa de la carrera , sacándole dos minutos a Nasser Al-Attiyah. Antes de tomar hoy la salida sabía que ya estaba fuera de la lucha por la victoria absoluta, pero siguió peleando hasta el final.

“ Acabar en el podio siempre es importante pero no puedo estar contento al 100 por ciento porque teníamos la oportunidad de luchar por la victoria , pero no hicimos un buen trabajo con la navegación y el roadbook. No lo entendimos y pagamos por ello. Por otro lado, estoy feliz por el equipo y estoy feliz por Stéphane, que ha hecho un trabajo fantástico. Por algo le llaman ‘Monsieur Dakar’. Es el mismo podio que el año pasado pero estamos en lugares opuestos. Está bien, no tengo mucho más que decir. Necesitamos seguir trabajando. En estos momentos no sé si estaremos aquí el año que viene. Veremos qué oportunidades se presentan”.

Top 17 para Laia Sanz

La piloto de Corbera de Llobregat (Barcelona) tenía un claro objetivo: acabar la carrera y conseguir finalizar los 11 ‘Dakares’ en los que ha participado. Ni la enfermedad de Lyme, ni unos fuertes dolores en la muñeca, ni una de las ediciones más duras que se recuerdan han podido con ella. Laia Sanz ha dejado lo mejor para el final y hoy ha terminado en la posición 17, el mismo lugar que ostenta en la clasificación general, por lo que ha terminado el Dakar 2021 dentro del top 20.

“Estoy súper contenta por haber terminado. No hace mucho no estábamos seguros ni siquiera de si íbamos a estar aquí, así que terminar es una sensación indescriptible. Todo lo que ha sucedido en el mundo este año, hace que lograr esto sea todavía un poco más especial. Mi estrategia ha funcionado, he pilotado con seguridad, a un ritmo que he podido controlar. Lo único que quería era llegar al final . Después del día de descanso me sentí muy bien, por lo que pude empujar un poco más y terminar el rally con fuerza. Mi equipo ha sido increíble. Me ha ayudado todo el tiempo y mi moto ha ido perfecta toda la carrera. Así que, gracias a todos ellos. ¡Estoy muy feliz por haber logrado completar este Dakar!”, decía Laia Sanz embargada por la emoción.

Stéphane Peterhansel: 14 ‘Dakares’ en tres continentes

Nasser Al-Attiyah tenía hoy una misión casi imposible, recortarle casi un cuarto de hora a Stéphane Peterhansel , y al final no ha podido ser , aunque el qatarí ha apretado las clavijas a ‘Peter’ durante todo el rally, el viejo zorro galo ha sabido aguantar la presión y no cometer ningún error grave. Nasser ha quedado segundo pero puede estar contento porque, junto con Peterhansel y Sainz, forma parte de la ‘Santísima Trinidad’ del Dakar en el apartado de los coches. Hoy ha entrado en meta segundo, un minuto por delante de su rival francés, por lo que no ha podido sumar un cuarto Dakar en su palmarés.

“Me gustaría dar las gracias al equipo. Hemos realizado un gran trabajo, sin cometer errores por mi parte, mi copiloto o el equipo. Hemos trabajado muy duro, ¿qué más podemos hacer? Este es el segundo año que estamos luchando contra los buggies. En mi opinión hay que cambiar las reglas para que sea justo para todos”, explicó Nasser Al-Attiyah.

“Por supuesto, estoy decepcionado pero agradecido porque hemos podido acabar la carrera. Estoy muy orgulloso del equipo y por lo que hemos conseguido juntos desde que me uní a este proyecto. Estoy seguro de que el año que viene volveremos más fuertes y podremos obtener la victoria. Por supuesto, estoy más decepcionado que el año pasado, porque si solo tienes cuatro dedos, y no cinco como todo el mundo, eso no ayuda. Creo que tenemos que cambiar las reglas porque los buggies llevan cinco años ganando frente a los 4x4. Está claro, el reglamento no es justo. Espero que los organizadores lo cambien, de lo contrario no nos interesará venir”, aseguró el qatarí, que soltó este órdago a la organización del Dakar.

Sam Sunderland y KTM, terceros en motos

Sam Sunderland , el piloto de Red Bull KTM, desde la primera etapa realizó un Dakar inteligente, sin cometer grandes errores, ni de pilotaje, ni de navegación. En la primera parte de la carrera tiró de experiencia para mantenerse en las posiciones de privilegio y al finalizar la primera semana se encontraba en sexta posición de la general. Luego fue escalando posiciones hasta ponerse segundo a falta de una etapa . Tras ganar ayer, hoy ha tenido la desventaja de ir abriendo camino en la última especial.

El británico estaba en la general a cinco minutos del líder, Kevin Benavides, por lo que no le quedaba otra que ir al límite durante los 200 km de especial. Por desgracia, cometió un error que le costó casi 10 minutos y la posibilidad de ganar el Dakar por segunda vez (Sunderland es el único británico que lo ha conseguido).

“Lo hice lo mejor que pude. Esta mañana lo he dado todo, empecé bien pero no pude encontrar un ‘waypoint’ en las dunas y estuve allí 10 minutos. Es lo que hay, cuando aumentas la velocidad empeoras la navegación, hay que encontrar un delicado equilibrio. Sabía que tenía por delante una ardua tarea, abrir la carrera y terminar por delante de Ricky (Brabec) y Kevin (Benavides). Di lo mejor de mí pero no fue posible. Cometí un error con la navegación, pero estoy muy contento. Durante todo el rally he ido al máximo y he acabado tercero absoluto ”, explicó Sam Sunderland.

“Los rivales han hecho un gran trabajo y los felicito. Sí, soy el mejor piloto de KTM pero ha sido una pena que Toby (Price) haya sufrido una caída . Estoy de una pieza, así que estoy contento. Un podio en el Dakar nunca está mal. En el Dakar tienen que cuadrar muchas cosas para acabar entre los 10 mejores… por no hablar de subir al podio. Hay muchos días, muchos percances, no es sencillo. Al final gana el mejor y hoy no he sido yo ”, continuó ‘Super Sam’.

“Es una carrera y hemos venido aquí a luchar. Tengo mucho respeto por todo el mundo y por los que han logrado terminar, en cuanto a los que se hicieron daño, deseo que se recuperen lo antes posible. Este año el ritmo ha sido increíblemente alto, hemos tenido que luchar cada día, sin tiempo para relajarnos. Los tíos que han ido abriendo la etapa han hecho un gran trabajo. La carrera ha sido dura, la más dura de todas las que he participado. Ha habido bastantes caídas y pilotos que se han debido retirar por problemas mecánicos . Mi mente y mi cuerpo están muy cansados pero estoy contento por haber terminado. Ha sido muy duro pero creo que es como debe ser”, concluyó el inglés Sam Sunderland.

En la mayoría de los casos, al final está claro quién va a ganar, una vez que en esta carrera has logrado una gran ventaja, no es fácil que te recuperen el terreno. Aunque siempre puede haber un accidente, un fallo mecánico, un error de navegación…

El legendario chileno ‘Chaleco’ López ganó en la categoría de Vehículos Ligeros. Mientras que en camiones, el equipo KAMAZ-Master alcanzó la quinta victoria consecutiva en el Dakar, ¡además de copar los tres primeros puestos!