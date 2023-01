Acabar el Rally Dakar en coche ya no es suficiente para Laia Sanz

No es ningún secreto que Laia Sanz es la gran referente femenina del mundo del off road. La piloto catalana de 37 años ha logrado acabar todas y cada una de las ediciones que ha disputado desde que debutó en el Rally Dakar en 2011 , llevándose la victoria femenina en sus 11 participaciones sobre dos ruedas. Una proeza que la ha convertido en la única española en lograrlo y en ser una de las atletas más admiradas. “ Para mí es un honor ser la deportista a seguir, pues significa que has hecho bien las cosas . Sin embargo, también requiere una gran responsabilidad”, dice Laia.

No es ningún secreto que Laia Sanz es la gran referente femenina del mundo del off road. La piloto catalana de 37 años ha logrado acabar todas y cada una de las ediciones que ha disputado desde que debutó en el Rally Dakar en 2011 , llevándose la victoria femenina en sus 11 participaciones sobre dos ruedas. Una proeza que la ha convertido en la única española en lograrlo y en ser una de las atletas más admiradas. “ Para mí es un honor ser la deportista a seguir, pues significa que has hecho bien las cosas . Sin embargo, también requiere una gran responsabilidad”, dice Laia.

Me encanta lo que hago y por eso me lo estoy currando

“ La pasión es vital para hacer cualquier cosa, por pequeña que sea. ¡Lo es todo! ”, subrayó Sanz. “He visto a muchos pilotos con mucho talento, con el físico perfecto para ir a por todas, pero sin la pasión necesaria para seguir adelante. En mi caso, el entusiasmo y el trabajo han sido básicos. Me encanta lo que hago y por eso me lo estoy currando . Con equilibrio, tarde o temprano, los resultados acaban saliendo”.

“ La pasión es vital para hacer cualquier cosa, por pequeña que sea. ¡Lo es todo! ”, subrayó Sanz. “He visto a muchos pilotos con mucho talento, con el físico perfecto para ir a por todas, pero sin la pasión necesaria para seguir adelante. En mi caso, el entusiasmo y el trabajo han sido básicos. Me encanta lo que hago y por eso me lo estoy currando . Con equilibrio, tarde o temprano, los resultados acaban saliendo”.