Cómo llegar con las pilas cargadas, por Carlos Sainz

Sobre este aspecto, el tres veces vencedor del Dakar señaló que no hay nada especial para prevenir este tipo de lesiones, simplemente “tratar de no tener accidentes”. Carlos se sinceró y destacó que

Sobre este aspecto, el tres veces vencedor del Dakar señaló que no hay nada especial para prevenir este tipo de lesiones, simplemente “tratar de no tener accidentes”. Carlos se sinceró y destacó que el año pasado tuvo que tomar demasiados riesgos para poder luchar con los demás por la falta de potencia de su Audi. “Espero que las nuevas mejoras en el coche podamos luchar de tú a tú sin exponernos tanto. Con un menor riesgo, podemos centrarnos en la carrera que queremos hacer ”.

Sobre este aspecto, el tres veces vencedor del Dakar señaló que no hay nada especial para prevenir este tipo de lesiones, simplemente “tratar de no tener accidentes”. Carlos se sinceró y destacó que el año pasado tuvo que tomar demasiados riesgos para poder luchar con los demás por la falta de potencia de su Audi. “Espero que las nuevas mejoras en el coche podamos luchar de tú a tú sin exponernos tanto. Con un menor riesgo, podemos centrarnos en la carrera que queremos hacer ”.

Confiesa que no hay áreas específicas en las que trabajar más. “ No hay ningún ejercicio especial, siempre es el mismo . Para el Dakar trabajo para poder aguantar esas dos semanas y sus 4 o 5 horas diarias de estar en el coche entre 135 y 160 pulsaciones por minuto. En el gimnasio, ejercito el cuello, espalda, brazos… Todo para prevenir dolores y sobre todo lesiones”.

Confiesa que no hay áreas específicas en las que trabajar más. “ No hay ningún ejercicio especial, siempre es el mismo . Para el Dakar trabajo para poder aguantar esas dos semanas y sus 4 o 5 horas diarias de estar en el coche entre 135 y 160 pulsaciones por minuto. En el gimnasio, ejercito el cuello, espalda, brazos… Todo para prevenir dolores y sobre todo lesiones”.