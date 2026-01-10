Carlos Sainz y Nani Roma superan un arranque complejo con Ford en el Dakar

Tras seis etapas completadas del Rally Dakar 2026 , el arranque de Ford Racing con Carlos Sainz y Nani Roma ha sido metódico y exigente a partes iguales. El equipo ha logrado avanzar sin incidentes graves, aunque no sin dificultades, especialmente tras los problemas mecánicos sufridos por Sainz en la quinta etapa . Todo ello en una primera semana marcada por etapas rápidas, navegación compleja y un elevado desgaste mecánico debido al accidentado terreno.

Las primeras etapas estuvieron marcadas por recorridos técnicos y pistas repletas de rocas, en las que los errores se pagaron caros desde el primer día en forma de constantes pinchazos. En ese contexto, Sainz optó por una estrategia claramente conservadora, centrada en completar kilómetros y evaluar el comportamiento del Ford en carrera . “En los primeros días no tiene sentido asumir riesgos innecesarios; el objetivo era acabar cada etapa y tener un coche fiable”, explicó el madrileño, que priorizó la regularidad frente a la lucha directa por los mejores tiempos.

Nani Roma comenzó el rally con un planteamiento similar, aunque con un punto más de ritmo en determinadas especiales . El catalán, ganador del Dakar tanto en motos como en coches, destacó desde el inicio la importancia de encontrar sensaciones. “Necesitaba sentirme cómodo y ver hasta dónde podía apretar sin comprometer la carrera”, señaló tras las primeras jornadas. Aun así, Roma también subrayó que “el Dakar es demasiado largo como para intentar marcar diferencias en la primera semana”.

Nani Roma es el español mejor posicionado en la Etapa de Descanso © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Con el paso de las etapas, especialmente en aquellas más técnicas y con mayor exigencia en navegación, ambos pilotos lograron mantenerse en una línea constante , evitando, dentro de lo posible, problemas mecánicos y penalizaciones.

Lo cierto es que Ford Racing ha introducido significativos ajustes a su Raptor T1+ Evo para que este año sea aun más competitivo con una evolución centrada en el rendimiento y la fiabilidad. El modelo ha reducido unos 50 kilos su peso, ha mejorado la aerodinámica y la visibilidad mediante cámaras en lugar de retrovisores y ha evolucionado la suspensión Fox y la distribución de masas. También se han ajustado la electrónica y el V6 EcoBoost biturbo , incorporando soluciones más ligeras y robustas desarrolladas con la experiencia de Carlos Sainz. “ El equipo está trabajando muy bien y eso se nota en que cada día el coche se comporta de forma más predecible ”, comentó tras una de las etapas intermedias.

CArlos Sainz sufrió de lo lindo en la Etapa Maratón-Refugio © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Las jornadas más largas y la etapa Maratón-Refugio supusieron un punto importante en este primer tramo del Dakar 2026. Sin asistencia externa y con una elevada carga de kilómetros, la prioridad pasó a ser la fiabilidad. Sainz volvió a insistir en la necesidad de pensar a medio plazo. “Hay etapas en las que perder unos minutos es una buena decisión si te permite seguir en carrera”, afirmó. Sin embargo, el Matador estuvo cerca del abandono en la etapa 5 por un problema de motor, agravado por un fallo de embrague arrastrado desde la etapa anterior. “Creía que nos íbamos para casa” , admitió el madrileño, que logró llegar al vivac tras dos días al límite y seguir en carrera.

Por su parte, parecía que Nani Roma iba a llevarse la victoria en la etapa 5 del Rally Dakar 2026 y colocarse a unos cinco minutos del líder tras una gran remontada. Sin embargo, una sanción de 1’10” le privó del triunfo . “Fue una etapa maratón estresante, con muchos altibajos. Intentamos encontrar el buen camino y mantener un buen ritmo. Estamos contentos de haber llegado a la meta de la etapa aunque con una sensación agridulce por la sanción, pero así es el Dakar…”.

Pese a los contratiempos, tras seis etapas, el balance es positivo para ambos pilotos y para Ford Racing , que ha conseguido situar a sus dos coches en posiciones competitivas de cara a la segunda mitad del rally . Sainz recuerda que “la parte más complicada suele llegar cuando el cansancio empieza a notarse”, mientras que Roma insiste en que “aún queda mucho Dakar y cualquier incidente puede cambiarlo todo”.

La experiencia previa de ambos en esta prueba está influyendo claramente en su forma de afrontar el Dakar 2026. Sainz acumula varias victorias y participaciones en la carrera, lo que le ha llevado a adoptar un enfoque muy metódico . “He aprendido que el Dakar no se gana en la primera semana”, resumía. Roma, con una trayectoria aun más amplia en la prueba, comparte esa visión. “L a clave es llegar bien colocado a los últimos días, no antes ”, apuntó.

Nani Roma ha participado en el Rally Dakar en los tres continentes © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Después de una extenuante jornada de casi 900 kilómetros, ambos pilotos están disfrutando de un merecido día de descanso en Riad antes de afrontar la segunda semana del Dakar , que se reanudará el domingo con una exigente etapa camino de Wadi Ad Dawasir, con otros 876 kilómetros por delante.