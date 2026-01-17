Nani Roma mete a Ford en el podio del Dakar más igualado

La 48ª edición del

se cerró con una sensación poco habitual en la historia reciente de la prueba:

una competitividad sostenida hasta el final y una variedad de protagonistas que reflejó la igualdad real de la carrera.

En ese contexto, la actuación de

adquirió un valor especial, no tanto por momentos de dominio absoluto, sino por su capacidad para mantenerse en la pelea y cerrar el rally en segunda posición en una edición especialmente exigente.