Carlos Sainz: “Es el momento de volver a ganar el Dakar”

“Sí este fue el proyecto inicial de Audi y a lo mejor -y digo probablemente porque no está del todo confirmado por parte de la marca-, este sea su último año en el Dakar. Desde el inicio, el propósito de los alemanes ha sido de tres años y, a lo largo de este tiempo, han ejecutado unas ideas muy valientes con un concepto tremendamente novedoso”.

“Nunca un coche de sus características había corrido en el Dakar con tal despliegue de tecnología. Sinceramente, es un proyecto que me ha interesado desde el primer día y estoy muy contento y orgulloso de haber formado parte de él independientemente de lo que ocurra en este próximo Dakar. Hemos sido capaces de vencer etapas, capaces de liderar el rally y, ahora, es el momento de ganar”.

