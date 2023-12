Cristina Gutiérrez: “El Dakar es una carrera cruel, pero fascinante"

Cristina Gutiérrez está viviendo el momento más dulce de su carrera deportiva. La burgalesa vivirá en 2025 su Dakar más especial como piloto oficial de una marca como Dacia en la categoría reina de coches junto con Sébastien Loeb y Nasser Al-Attiyah . Sin embargo, aún tiene deberes por hacer con el Red Bull Can-Am Factory Team en la clase T3, donde terminó tercera en 2022 y cuarta en la pasada edición del rally.

La sonrisa es lo último que pierde © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Con dos triunfos de etapa en el Dakar 2023 (prólogo y etapa final), se le escapó el podio final por una difícil primera semana con varios contratiempos que solventaron su copiloto Pablo Moreno y ella para seguir en carrera. Pero, ahora, para el Dakar que se avecina, Cristina y su navegante quieren seguir haciendo historia e ir a por el triunfo de la general en antes de su esperado salto a la clase T1+ en 2025. ¿Lo conseguirán?

Liada con los últimos preparativos para viajar a Al-Ula (Arabia Saudí), contactamos con Cristina para que nos pusiera al día de cómo afronta esta nueva edición y qué espera de ella.

¿Qué has hecho en las últimas semanas para prepararte el Dakar?

“Física y mentalmente me encuentro muy bien preparada para el Dakar. Ha sido un año muy intenso porque hemos competido en el Mundial de Rally Raid y en la Extreme X, donde Chile fue la última prueba del calendario hace un par de semanas. A partir de entonces hemos trabajado para correr en el Dakar, sobre todo la parte administrativa como las licencias, los visados y hacer los últimos preparativos para que todo esté bien antes de viajar a Arabia. Por supuesto, también hicimos un test hace cerca de un mes para preparar el coche para la gran cita”.

Esta es una edición especial, ya que es tu último Dakar sobre un vehículo ligero. ¿Te añade o te quita presión?

“Yo creo que es un poco de las dos cosas. Me lo tomo como algo positivo: Me añade presión porque quiero despedirme de la mejor manera de la categoría logrando la victoria y segundo porque tengo mi futuro deportivo cubierto”.

“Es verdad que siempre afronto la carrera con una mentalidad ganadora, pero el Dakar me ha enseñado que no solo depende de ti, sino también de todo lo que te envuelve: las condiciones climatológicas - como me ocurrió el año pasado-, el terreno e incluso problemas tan simples pero constantes como pinchar. Espero tener esa suerte que hace falta en este sentido, por mi parte seré competitiva para despedirme de la categoría en lo más alto”.

“Por otro lado, tengo la tranquilidad de que, en los dos próximos años, probablemente tres, tenga organizada mi permanencia en el Dakar con Dacia y eso te quita un peso de encima. Me siento afortunada de tener el apoyo de esta gran marca en los años venideros. Eso me ayuda a centrarme en el presente”.

Último Dakar de Cristina en la clase T3 © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Entonces en este Rally Dakar apuntas alto…

“Todos los competidores somos ambiciosos y después de los resultados en mis últimos dakares creo que es el momento de despedirme de la categoría en lo más alto, simplemente porque somos capaces de hacerlo. Cómo he dicho solo falta esa pizca de suerte para que todo fluya correctamente. Me gustaría despedirme de la categoría ganando, pero también mejorando el tercer puesto final que logré en 2022”.

Está claro que el Dakar es una carrera que se vive día a día y lo importante no es cómo empiezas sino cómo acabas.

“El Dakar no es una ciencia exacta. No es una carrera en la que puedas hacer una estrategia a media que avanza. Al final son 14 días compitiendo y hay dos etapas que son muy largas. Solo cuando pasas el ecuador de la carrera o incluso en las últimas etapas es cuando puedes empezar a entender la clasificación. Pero, aun así, no puedes cantar victoria hasta que realmente cruzas la línea de meta. Sinceramente, creo que el Dakar es una carrera cruel e injusta, pero a la vez increíblemente fascinante”.

Todo listo para afrontar su octavo Dakar © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

¿Qué puedes decirnos del nuevo recorrido del Dakar 2024?

“Actualmente solo sabemos por dónde transcurrirá a grandes rasgos y más o menos las características de las etapas. Pero por lo que tengo entendido la primera semana va a ser clave, ya que ocurren muchas cosas a lo largo de esos primeros días. Principalmente una primera etapa maratón con una asistencia de dos horas y luego otra de 48 horas, que tampoco tenemos demasiada información al respecto, serán decisivas”.

“Por si fuera poco, a lo largo de esta primera mitad del rally habrá más arena y dunas, todo lo contrario que el año pasado; mientras que el final del rally se asemejará a la primera parte de la pasada edición con esa famosa especial de piedras donde hubo tantos de pinchazos por parte de los favoritos. Lo importante es salir fuertes la primera semana y ser conservadores la segunda para no cometer errores y conservar al máximo la mecánica del coche”.

¿Cómo afrontas este Dakar respecto a tus primeras ediciones? ¿Qué cosas has pulido y mejorado y qué crees que puedes progresar?

“A lo largo de estos años he ganado en tranquilidad. Al principio, cuando empecé a competir, todo el esfuerzo de un año entero se centraba en el Dakar. Solo participaba en una prueba para prepararme para el Dakar. Ahora tengo una agenda muy apretada, siete Dakares a mis espaldas y una experiencia adquirida que me aporta confianza y algo más de calma en los momentos difíciles. No negaré que siempre empiezo la prueba con algo de nervios, pero ahora son mucho más controlados. La veteranía me ha enseñado a leer mejor el terreno por el que pisamos y los ritmos de carrera”.

“Asimismo, siempre estoy aprendiendo y ahora con más motivo que nunca al compartir equipo en 2025 con dos pilotos de la experiencia de Sébastien Loeb y Nasser Al-Attiyah. Quizás también es el momento de saber gestionar la carrera desde el liderazgo y ser más fuertes en la navegación abriendo pista. Algo que me motiva muchísimo”.

¿Te ves algún día ganando el Dakar?

“Para ganar un Dakar tienen que darse muchas situaciones favorables. Para empezar, tienes que rodearte de un excelente equipo técnico y eso, por suerte, lo tendré cubierto con Dacia”.

“Hay que tener en cuenta que el Dakar que ganó Jutta Kleinschmidt no es el mismo que vivimos hoy. Ahora, los pilotos son muy rápidos y provenienen de distintas disciplinas con coches tremendamente tecnológicos. El Dakar se ha convertido en una carrera a contrarreloj y, aun así, pilotos como Sébastien Loeb no han logrado ningún Dakar pese a su experiencia al volante”.

“Obviamente competiré para estar en los puestos de cabeza y, porque no, siempre es bueno soñar con una victoria en el Dakar. Pero eso no solo depende de mí, depende de muchas otras cosas. Pero, sinceramente, si no me viera luchando por llegar a lo más alto no competiría como lo estoy haciendo”.