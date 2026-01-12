“Ojalá no pase nada”: dentro de la brutal etapa maratón del Rally Dakar

El desierto a las afueras de Al Ula, Arabia Saudí. En las primeras horas antes del amanecer del 8 de enero de 2026. El cielo nocturno, completamente despejado, sigue lleno de estrellas, hace un frío sorprendente y, para los tres compañeros de equipo que lideran a Red Bull KTM Factory Racing en el Rally Dakar 2026 , ha llegado el momento de salir a rastras de sus diminutas tiendas, forzarse a ingerir algunas raciones de supervivencia y comenzar los preparativos para intentar llevar al hombre y a la moto de vuelta, más o menos enteros, tras completar sin duda los dos días más duros del automovilismo: la nueva etapa maratón-refugio del rally.

Ahí es donde se encontraron el vigente campeón australiano Daniel Sanders , el veterano argentino Luciano Benavides y el joven talento español Edgar Canet , en plena semana inicial —la más dura en años— de la prueba de rally raid más famosa del mundo: compitiendo sin asistencia a lo largo de más de 800 km de terreno implacable, realizando reparaciones de emergencia tanto en la moto como en el cuerpo usando únicamente las herramientas que podían llevar encima y durmiendo al raso, bajo las estrellas, con lo mínimo imprescindible para sobrevivir.

Así fue como el equipo Red Bull KTM sobrevivió a la prueba definitiva del desierto para alcanzar, casi intactos, el más que merecido campamento del día de descanso del Dakar… por los pelos.

01 Red Bull KTM vs Etapa Maratón

En su búsqueda de una 21.ª victoria en el Rally Dakar, Red Bull KTM Factory Racing llevó a la edición 2026 un potente trío de pilotos que combina una enorme experiencia, juventud y, por supuesto, velocidad pura sobre una moto de rally de 450 cc.

Al frente del equipo vuelve a estar el campeón defensor del Dakar, Sanders. El piloto de 31 años dominó por completo la edición 2025, liderando desde el prólogo hasta la meta final, y llega plenamente concentrado en sumar un segundo trofeo de ganador a su vitrina.

El antiguo piloto de enduro es hoy uno de los contendientes más experimentados de la categoría de motos, habiendo vivido prácticamente todo lo que el Dakar puede ponerle delante a un piloto. Es conocido por su actitud positiva e imperturbable, incluso cuando la moto se mueve violentamente bajo él a más de 100 km/h. Sanders sabe lo que hace falta para mantener una moto entera y ganar, por lo que no solo es uno de los grandes favoritos a la victoria, sino también una referencia clave para ayudar a su compañero Canet cuando las cosas se ponen realmente difíciles, como ocurriría en la etapa maratón-refugio.

El segundo ganador de etapa del Dakar dentro del equipo es la gran esperanza argentina, Luciano Benavides. El hermano de Kevin Benavides , dos veces campeón del Dakar, tiene 30 años y ya ha sido campeón del mundo de Rally Raid. Al igual que Sanders, posee toda la experiencia necesaria para ganar. Desafortunadamente para él, una fuerte caída en el Rally de Marruecos del pasado mes de octubre le dejó lesiones en la rodilla y el hombro, lo que le obligó a afrontar este Dakar en un estado físico lejos del ideal.

Benavides empezó la carrera maltrecho, pero no vencido

Completando el trío de KTM está el más joven del grupo, la sensación de 20 años Edgar Canet. Escandalosamente rápido y con hambre de victoria, debutó en el Dakar el año pasado, pero enseguida se midió con los mejores de la categoría de motos al dominar la clasificación Rally2, basada en motos de producción.

Para 2026, Canet se ha ganado su plaza en el equipo oficial, pero aunque le sobra velocidad y talento, le falta la experiencia y el oficio que a menudo resultan decisivos si realmente se quiere luchar por la victoria absoluta. Con muchas ganas de aprender, Canet tiene en el desierto saudí a dos de los mejores maestros posibles y, además, el cuerpo más fresco y libre de lesiones para soportar las incomodidades del campamento.

Cuando el equipo Red Bull KTM Factory Racing se sentó a planificar su enfoque para el Dakar 2026, hubo algunas etapas clave en las que centrarse especialmente. En lo más alto de esa lista estaban la Etapa 4 y la Etapa 5, que conformaban la primera de las dos etapas maratón-refugio de esta edición del Dakar.

Con el objetivo de aumentar la dificultad de la carrera, el concepto de estas etapas es sencillo: los competidores parten en la primera etapa, recorren cientos de kilómetros cronometrados hasta la meta, pasan la noche acampando con raciones básicas y luego afrontan otros cientos de kilómetros para completar la siguiente etapa, todo ello sin ningún tipo de asistencia del equipo. Eso significa sin mecánicos, sin camiones de apoyo, sin repuestos más allá de lo que cada uno pueda cargar y, de forma crucial, sin cambios de neumáticos: autosuficiencia total.

Sin mecánicos y sólo con un juego de herramientas básico...

Tendrán un saco de dormir con una pequeña colchoneta debajo de una tienda, pero eso es el Dakar. Esa es la aventura David Castera, Race Director

“Tendrán un saco de dormir con una pequeña colchoneta debajo de una tienda”, explicó el director de carrera David Castera durante la presentación del recorrido. “Esta vez las raciones son mejores, con sopa, verduras, pasta, café por la mañana, postres… todo lo necesario, pero los participantes tendrán que calentarlo y añadir agua. Pero eso es el Dakar. Esa es la aventura”.

Con tantos factores en juego, es justo decir que, aunque el Dakar no se puede ganar en una etapa maratón, sí se puede perder. Una navegación sólida, el cuidado mecánico, una mentalidad positiva y la capacidad de sentirse cómodo en la incomodidad eran absolutamente vitales… aunque quizá no tanto como contar con un juego de neumáticos que aguantara, como acabaría quedando claro.

02 Rocas, raciones y neumáticos destrozados: sobrevivir a la etapa

“No está mal, mejor que una piedra en la cabeza”. Es poco probable que las raciones de estilo militar repartidas a cada competidor al final de la Etapa 4 estén en lo más alto de la lista de la compra de Daniel Sanders cuando regrese a Australia.

Más allá de la comida, sin embargo, los tres pilotos de Red Bull KTM pudieron dormir tranquilos —si no especialmente cómodos— sabiendo que habían superado la primera mitad de la etapa maratón en mejores condiciones que muchos de sus rivales, y fue la enorme cantidad de piedras en la Etapa 4 la que jugó un papel decisivo en ello.

Ninguno del trío de KTM terminó entre los tres primeros de la etapa, pero el terreno rocoso que dominó la primera mitad destrozó el único juego de neumáticos que debía durar ambas jornadas, arrancando tacos y desgarrando la carcasa. En algunos casos, los cortes fueron tan graves que dejaron al descubierto el mousse interior, lo que provoca todo tipo de problemas, desde una tracción deficiente hasta la pérdida total del neumático, obligando al piloto a intentar llegar a meta rodando únicamente sobre la llanta.

Había muchas rocas, así que llegamos al repostaje y todo el mundo tenía cortes en los neumáticos y las ruedas bastante destrozadas Daniel Sanders

“Había muchas rocas, así que llegamos al repostaje y todo el mundo tenía cortes en los neumáticos y las ruedas bastante destrozadas”, explicó Sanders a Dakar Rally TV al final de la etapa. “A partir de ahí intenté proteger el neumático todo lo posible y no forzar demasiado entre las piedras. Veremos qué pasa, pero si mañana es una etapa completa creo que veremos mucho drama”.

Fueron palabras proféticas del campeón defensor, pero antes los competidores tuvieron que enfrentarse a la realidad de pasar la noche en el desierto sin equipos de asistencia, con un pequeño juego de herramientas, sin cantina, con numerosos medios captando tus intentos de montar la tienda y sin ningún sitio donde ducharte para quitarte toda esa arena saudí.

Para el trío de KTM, la tarde fue relativamente sencilla a la hora de organizar las motos y el campamento, en gran parte gracias al experto en acampada en zonas remotas del equipo. Aun así, no se puede ignorar el hecho de que se trata de acampar en una tienda claustrofóbica, en mitad de un desierto solitario, sucio, maloliente y todavía con el mono de competición puesto, apiñados alrededor de hogueras para combatir el frío y la sensación de aislamiento. A diferencia de los equipos de coches y challengers, los pilotos de motos tampoco tienen realmente espacio para guardar algo de comida extra o ropa interior limpia. No es cómodo, pero como dice Sanders: "Esta es una etapa de Dakar de verdad y es muy divertida".

Para otros, la tarde se convirtió en una larga y estresante sesión de mecánica de supervivencia para intentar que sus neumáticos destrozados llegaran hasta el final de la Etapa 5 y mantener vivas sus opciones en el Dakar, utilizando bridas, cinta, alambre, pegamento… cualquier cosa que tuvieran a mano para mantener el caucho unido a la llanta un poco más. Sin duda, hubo más de un favorito que pasó gran parte de la noche en vela, acompañado únicamente por los sonidos del desierto y sus preocupaciones.

Para el trío de KTM, la tarde fue relativamente sencilla a la hora de organizar las motos y el campamento, en gran parte gracias al experto en acampada en zonas remotas del equipo. Aun así, no se puede ignorar el hecho de que se trata de acampar en una tienda claustrofóbica, en mitad de un desierto solitario, sucio, maloliente y todavía con el mono de competición puesto, apiñados alrededor de hogueras para combatir el frío y la sensación de aislamiento. A diferencia de los equipos de coches y challengers, los pilotos de motos tampoco tienen realmente espacio para guardar algo de comida extra o ropa interior limpia. No es cómodo, pero como dice Sanders: “Esta es una etapa de Dakar de verdad y es muy divertida”.

Para otros, la tarde se convirtió en una larga y estresante sesión de mecánica de supervivencia para intentar que sus neumáticos destrozados llegaran hasta el final de la Etapa 5 y mantener vivas sus opciones en el Dakar, utilizando bridas, cinta, alambre, pegamento… cualquier cosa que tuvieran a mano para mantener el caucho unido a la llanta un poco más. Sin duda, hubo más de un favorito que pasó gran parte de la noche en vela, acompañado únicamente por los sonidos del desierto y sus preocupaciones.

03 ¿Quiénes sobrevivieron a la maratón y quién lidera el Dakar?

Las motos siempre salen primero en el Rally Dakar y el amanecer sacó al trío de KTM de sus tiendas para prepararse antes del inicio de la Etapa 5 con las primeras luces del día. En carrera, los comentarios de Sanders sobre el drama con los neumáticos del día anterior se hicieron realidad muy pronto. A medida que avanzaban los 356 km cronometrados, varios aspirantes al título sufrieron pérdidas enormes cuando sus neumáticos y mousses dijeron basta. Desgraciadamente, entre ellos se encontraba Canet.

Tras ganar su primera etapa del Dakar en la Etapa 1, el joven estaba en plena euforia y, quizá mostrando su falta de experiencia en la gestión de carrera, rodó a un ritmo muy alto durante la primera parte de la etapa, hasta que su neumático trasero también empezó a desprenderse de la llanta. Eso dio paso a una larga y frustrante parada al borde del recorrido para intentar atar la rueda con alambre.

No duró mucho. El neumático acabó saliéndose por completo y Canet tuvo un regreso muy lento e incómodo, ya de noche, para llegar a meta alrededor de las tres de la madrugada, a más de seis horas del ritmo de cabeza y con una dura lección aprendida. Aun así, para eso está en Arabia Saudí y puede seguir luchando por victorias de etapa, acumulando esa experiencia tan valiosa kilómetro a kilómetro.

Así que un final triste para la maratón, pero dos finales muy felices, ya que Luciano Benavides logró su primera victoria de etapa de la carrera y Sanders se hizo con el liderato de la clasificación general.

Teniendo en cuenta sus lesiones previas a la carrera, Benavides era un claro candidato a despertarse hecho polvo tras dormir en el frío suelo del desierto, pero el argentino demostró coraje, velocidad y una enorme inteligencia de carrera para ganar la etapa por casi cuatro minutos, a pesar de lo que describió como una caída enorme en los primeros compases. Fue, sin duda, un momento muy emotivo.

“Tuve una caída a alta velocidad en esta etapa, ¡pero por suerte no me rompí nada! Cuando perdí la rueda delantera pensé que mi Dakar había terminado. Fue un momento de locura”, explicó. “Después de eso empujé todo el día y gané la etapa. Estoy súper orgulloso porque ni siquiera estaba seguro de poder correr este Dakar. Estoy emocionado porque he sufrido mucho para estar aquí”.

Para Sanders, toda su experiencia entró en juego no solo para detectar el potencial de un gran caos en la Etapa 5, sino también para sacar partido de ello. En resumen, fue una actuación propia de un campeón. “Fue una etapa maratón diferente, sin duda. Tuvimos que gestionar bastante la moto y los neumáticos”, comentó a Dakar Rally TV antes de irse a darse una ducha más que merecida. “Sabía que eso iba a ser un problema, así que era muy importante no destrozar los neumáticos. Muchos pilotos estuvieron al límite con eso. Estoy contento de haber sabido gestionar la situación, porque hoy podía haberse acabado tu carrera”.

Tal y como habían planeado los organizadores, el primer maratón-refugio demostró ser un auténtico clásico del Dakar, llevando motos y cuerpos al límite. No es la carrera más dura del mundo por casualidad. Y siguiendo esa misma línea, en lugar de programar el tradicional día de descanso tras esas dos etapas agotadoras, se introdujo directamente la primera gran jornada en las dunas con la Etapa 6.

Era muy importante no destrozar los neumáticos, porque muchos pilotos estaban al límite con eso Daniel Sanders

Olfateando la oportunidad de marcar grandes diferencias frente a rivales fatigados, Sanders ofreció una auténtica clase magistral de pilotaje en dunas que le permitió marcar un tiempo varios minutos más rápido que el de cualquier otro. Sin embargo, posteriormente recibió una penalización de seis minutos por exceso de velocidad en una zona restringida. Eso le costó la victoria de etapa al frustrado campeón, pero aun así llegó al día de descanso en Riad liderando la general por segundo año consecutivo, aunque esta vez con solo 45 segundos de ventaja sobre el doble ganador Ricky Brabec, en lugar de los minutos que había previsto. Y justo ahí, en tercera posición, a solo 10 minutos y aparentemente mejorando cada día que pasa sobre la moto, se encuentra su compañero Benavides.

La Etapa Maratón-Refugio realmente agitó la primera semana de competición

Con una semana completada y todavía otra semana y una etapa maratón más por delante, los hombres de Red Bull KTM están exactamente donde quieren estar a pesar de todo lo que han tenido que superar… y eso es lo que define a los campeones del Rally Dakar.

04 ¿Qué es el Rally Dakar?

El Rally Dakar es una carrera de resistencia que recorre el país en vehículos todoterreno de todo tipo. Parte aventura y parte carrera de larga distancia, el Dakar funciona de la siguiente manera: los participantes circulan por carreteras abiertas hasta el inicio de la especial cronometrada de cada día. Una vez en la especial, deben seguir un recorrido fuera de carretera pasando por distintos puntos de control hasta la meta. Los competidores deben ser rápidos, versátiles y estar en una forma física excepcional. Conducen distancias de hasta 1.000 km diarios sobre terrenos extremadamente duros, donde los pinchazos y las averías son muy habituales. Un sólido conocimiento mecánico es una gran ventaja en el Dakar y llevar un juego de herramientas es imprescindible.

Los pilotos compiten en una gran variedad de vehículos y categorías, pero las principales son coches, motos, camiones y buggies side-by-side. Éstos deben ser capaces de escanear el terreno en busca de obstáculos mientras circulan a velocidades de hasta 170 km/h. El rally atraviesa todo tipo de terrenos, desde dunas de arena hasta valles rocosos, montañas e incluso zonas pantanosas. Además, los competidores deben navegar de punto de control en punto de control utilizando un GPS y su roadbook, o de lo contrario arriesgarse a perder tiempo y recibir penalizaciones. Aunque quizá perderse sea parte de la diversión.

El Rally Dakar comenzó como el París-Dakar, que se disputó por primera vez de forma oficial en 1978, finalizando en 1979, y en el que los participantes partían de París, Francia, atravesaban España y Marruecos y se adentraban en el desierto del Sáhara antes de llegar a Dakar, Senegal. Fue la visión del legendario aventurero Thierry Sabine, que participó en una carrera desde Abiyán, en Costa de Marfil, hasta Niza, en Francia. Mientras estaba perdido en el Sáhara, concibió la idea de que una carrera todoterreno de larga distancia podía ser la prueba definitiva de velocidad, resistencia, determinación y capacidad de navegación.

Con base en los desiertos del norte de África desde su creación hasta 2007, el Rally Dakar se trasladó después a distintos países de Sudamérica entre 2009 y 2019, antes de mudarse nuevamente a Arabia Saudí, donde se celebra desde 2020.

Quick Dakar Rally facts Más victorias en el Rally Dakar Stéphane Peterhansel, conocido como 'Monsieur Dakar', tiene el mayor número de victorias en el Rally Dakar con 14. El fabricante de motos de mayor éxito Los especialistas austriacos KTM son los reyes indiscutibles de la categoría de motocicletas del Dakar con 20 títulos.

05 ¿Cómo es el recorrido del Rally Dakar 2026?

Con 8.000 km, el recorrido del Rally Dakar 2026 es una propuesta bastante diferente a la de ediciones anteriores. Con salida y llegada en Yanbu, a orillas del mar Rojo, el trazado de este año incluye un prólogo y 13 etapas que llevarán a los competidores a través de algunos de los paisajes más bellos y exigentes de Arabia Saudí antes de alcanzar la meta el sábado 17 de enero, donde se coronará a los campeones.

Cada año hay algunas etapas que destacan como las más decisivas, y el recorrido de 2026 no es una excepción gracias a la introducción de dos etapas maratón-refugio, en las que los competidores deberán ser autosuficientes desde el inicio de la etapa, acampar durante la noche sin asistencia de equipo y con provisiones mínimas proporcionadas por la organización, y después disputar la etapa del día siguiente también sin apoyo.

Se ha asignado una etapa en cada semana de la carrera, con la Etapa 4 y la Etapa 5 entre Al Ula y Hail designadas como la maratón de la primera semana, mientras que la Etapa 9 y la Etapa 10, en pleno corazón de las dunas del famoso Empty Quarter saudí, serán la maratón de la segunda semana. Ambas serán pruebas enormes, pero con más de 300 km de competición sobre dunas previstos para la Etapa 10, esa segunda maratón apunta a ser quizá la etapa decisiva de este Dakar.

Las dunas realmente grandes llegan en la segunda semana del Dakar © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

En otros puntos del recorrido, la Etapa 7 promete ser especialmente dura tras el día de descanso en Riad, con casi 500 km de especial y cerca de 900 km en total, mientras los competidores se enfrentan a otro campo de dunas y a múltiples desafíos de navegación camino de Wadi Ad-Dawasir.

La enorme especial de 481 km de la Etapa 8, en forma de bucle alrededor de Wadi Ad-Dawasir, también se presenta espectacular, recuperando para la era moderna las salidas en masa que fueron una seña de identidad del antiguo París-Dakar. El espectáculo visual y sonoro de oleadas de motos y coches arrancando en paralelo será realmente impresionante.

Y, por último, un golpe final justo antes de la meta en forma de los pasos llenos de rocas de la Etapa 12, vastas dunas y un recorrido a través de una serie de cañones espectaculares que bien podrían sorprender a algún aspirante y provocar un drama de última hora.