El trabajo duro te llevará a la cima, por Cristina Gutiérrez

tengo un preparador personal que me ayuda a trabajar las zonas donde más me fatigo cuando estoy muchas horas al volante

. Actualmente, todo ese asesoramiento me va saliendo de forma natural y ya no le atosigo preguntándole todos los días”.

Me da trucos para que la etapa se parezca menos a un infierno e incluso me orienta en temas de alimentación

Aunque la trayectoria de Cristina en los deportes de motor es larga y exitosa, aún sigue echando mano de un profesional que la guía en sus quehaceres “y también me aconseja con distintos ejercicios de calentamiento antes de una nueva especial. Me da trucos para que la etapa se parezca menos a un infierno e incluso me orienta en temas de alimentación . Actualmente, todo ese asesoramiento me va saliendo de forma natural y ya no le atosigo preguntándole todos los días”.

Aunque la trayectoria de Cristina en los deportes de motor es larga y exitosa, aún sigue echando mano de un profesional que la guía en sus quehaceres “y también me aconseja con distintos ejercicios de calentamiento antes de una nueva especial. Me da trucos para que la etapa se parezca menos a un infierno e incluso me orienta en temas de alimentación . Actualmente, todo ese asesoramiento me va saliendo de forma natural y ya no le atosigo preguntándole todos los días”.

Y respecto a la parte aeróbica “ lo que más me gusta es hacer bici y lo que menos running, pero realmente me encanta el deporte al aire libre y poder compaginar el ocio con el entrenamiento”.

Y respecto a la parte aeróbica “ lo que más me gusta es hacer bici y lo que menos running, pero realmente me encanta el deporte al aire libre y poder compaginar el ocio con el entrenamiento”.

. “Para estimular mi parte cognitiva utilizo el ejercicio de dejar caer dos pelotas ¡Tengo que agarrarlas antes de que toquen en el suelo! Y en el segundo me pongo de rodillas encima de una pelota de fitball y me van lanzando bolas mientras hago sumas o restas".

Para potenciar su velocidad de procesamiento y tiempo de reacción, la burgalesa utiliza dos ejercicios específicos . “Para estimular mi parte cognitiva utilizo el ejercicio de dejar caer dos pelotas ¡Tengo que agarrarlas antes de que toquen en el suelo! Y en el segundo me pongo de rodillas encima de una pelota de fitball y me van lanzando bolas mientras hago sumas o restas".

Para potenciar su velocidad de procesamiento y tiempo de reacción, la burgalesa utiliza dos ejercicios específicos . “Para estimular mi parte cognitiva utilizo el ejercicio de dejar caer dos pelotas ¡Tengo que agarrarlas antes de que toquen en el suelo! Y en el segundo me pongo de rodillas encima de una pelota de fitball y me van lanzando bolas mientras hago sumas o restas".