Cómo ser feliz y sortear todos los obstáculos, por Laia Sanz

Estar a gusto contigo mismo y ser positivo con los demás implica sentirse bien tanto a nivel físico como mental. Te ayuda a adoptar actitudes positivas en el día a día y contribuye también a tener una mayor motivación. Laia , además de un talento descomunal, siempre ha destacado por ser una mujer abierta, de trato cercano y agradable, y siempre con positividad donde difícilmente la hay . Una fortaleza mental que le ha servido para enfrentarse a situaciones complejas desde muy joven. “Estoy segura de que el trial me ha dado la base para mostrar esa fuerza interna que tengo”, asegura Laia. “Ha sido la plataforma perfecta para ser competitiva en los distintos deportes de motor que actualmente practico”.

Hay que coger energía de donde sea © Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

“ El trial me ha enseñado a controlar la presión y eso me ha ayudado a estar tranquila ante las dificultades que presenta la competición, en especial el Dakar”. Sin embargo, Sanz se sinceró cuando le preguntamos en cuál de las distintas especialidades que ha competido se ha sentido más vulnerable. “Sin duda, la Extreme E. Competir en este campeonato me sacó totalmente de mi zona de confort. En el trial, enduro y los rallies siempre he competido contigo misma, pero en la Extreme E me vi abrumada por sus grandes pilotos y por el formato de sus carreras”.

Nunca he necesitado a un psicólogo Laia Sanz

Pese a entrar en un territorio desconocido para ella, no echó mano de un especialista para afrontar su desconocimiento en esta competición. “ Nunca he necesitado a un psicólogo . Sé que hay compañeros que trabajan habitualmente con estos profesionales, pero yo nunca lo he hecho y de momento me ha funcionado bien. Siempre intento llegar al Dakar o cualquier otra competición con los deberes hechos ”.

“Siempre me ha ayudado mucho llegar a estas fechas y decir ‘he entrenado bien este año, me siento bien’, y eso me hace sentir paz”. La piloto catalana siempre ha llevado bien esa sensación de presión y buena prueba de ello fue la anterior edición del Dakar, donde “hice un máster acelerado de frustración”. Siempre hay un Dakar en el que poco o nada sale bien y el de 2023 fue el de nuestra protagonista . “Hay que ir aprendiendo y el Dakar de 2023, aunque fue malo, me sirvió para conocerme más a mí misma y ser aún más positiva”.

Laia hace un entrenamiento más específico para correr en coche © Sebas Romero / Red Bull Content Pool

Con la transición a los coches tuve que hacer nuevos ejercicios para fortalecer el cuello y el core Laia Sanz

En lo físico, sí ha tenido que reciclarse para adaptarse a las exigencias de los coches. “ Con la transición a los coches tuve que hacer nuevos ejercicios para fortalecer el cuello y el core (la región lumbo-pélvica), para evitar lesiones y mantenerme en forma ”. Está claro que Laia ya sabe qué debe hacer para prepararse… “A estas alturas, ya sé lo que me funciona y lo que no. Es importante trabajar estas zonas para aguantar tantos kilómetros por terrenos tan accidentados. Además, si estás bien físicamente ayuda a que tu cerebro trabaje mejor y más rápido ”.

Hay que desconectar... © Sebas Romero / Red Bull Content Pool

También reconoce que este año ha necesitado unas largas vacaciones para desconectar. “Si bien es cierto que soy de las que no suelen parar nunca, este verano me he tomado un buen descanso. Llevo demasiado tiempo sin desconectar del trabajo y necesitaba evadirme. ¡Creo que nunca había hecho un mes de vacaciones desde que compito! Ahora me encuentro con las pilas cargadas, animada y con ganas de afrontar el Dakar”. Pero no olvidemos que las vacaciones de Laia son de lo más moviditas… “ En vacaciones siempre intento pasármelo bien y de paso no perder la forma física , por lo que me mantengo activa con deportes como la escalada, trial, moto acuática, esquí, senderismo, etc”.

Si tuviera que elegir entre terminar o hacer un buen Dakar, preferiría no llegar a meta, pero poder hacer etapas brillantes. Demostrar mi nivel real. Laia Sanz

Laia Sanz está a un gran nivel y eso se ha visto reflejado con el segundo puesto final en la Extreme E. Pero la española no niega que aún se encuentra en una época de transición y de aprendizaje al volante. “ Estoy en un momento en el que tengo que demostrar mi valía cada vez que me subo al coche y eso añade presión . Me encantaría tener un proyecto a largo plazo que me dejara crecer profesionalmente con calma y que me permitiera centrarme solo en correr y no en demostrar. Siempre he pensado que el Dakar hay que acabarlo, pero si tuviera que elegir entre terminar o hacer un buen Dakar, preferiría no llegar a meta, pero poder hacer etapas brillantes para ser el foco de atención de un equipo o patrocinadores”.