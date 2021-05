“No tengo palabras para expresar lo que siento. No lo esperábamos porque salíamos muy atrás después de que me cancelarán dos vueltas en la clasificación. En el warm up ya me he sentido bien. Estoy contento con cómo ha ido la carrera, en especial al final, que es lo que más nos costaba hasta ahora. Quiero dar las gracias al equipo porque se ha convertido en una segunda familia para mí”, confesaba el de San Martín de la Vega.

