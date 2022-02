5 razones por las que deberías participar en el Dance Your Style 2022

Red Bull Dance Your Style España 2022 Red Bull Dance Your Style es el reto definitivo …

Aunque estamos seguros de que estarás preparando tu vídeo de presentación para enviarlo a la organización y así poder ser uno de los 50 elegidos para participar en alguna de las audiciones que están programadas hasta mayo, queramos darte un empujón mostrándote algunas razones por las que deberías participar en la edición 2022 del Red Bull Dance Your Style.

Más sobre el Dance Your Style 2022

Si algo caracteriza al Dance Your Style es el ambientazo de camaradería que se vive tanto en el backstage como en el escenario. Aquí todos vienen a ganar, pero también a disfrutar de su pasión por el street dance y a reencontrase con amigos. Porque en el Dance Your Style se compite entre amigos, y por eso es tan especial.

Y esa sensación de fiesta es uno de los grandes elementos diferenciadores respecto a otras competiciones. El Dance Your Style ha sido capaz de mantener la esencia del baile y ofrece a este enfoque una importante plataforma. Al poner este evento a la altura del Red Bull BC One, por ejemplo, demuestra a las claras que el baile callejero es un fenómeno que tiene muchas facetas y que para disfrutar al máximo de él hacen falta diferentes perspectivas.

Los finalistas del Red Bull Dance Your Style España 2021

El Dance Your Style quiere reforzar estos lazos de fraternidad dentro de una comunidad en la que todo el mundo acaba conociéndose, gracias a las escuelas de baile, las crews, los cyphers y a competiciones como esta.

El año pasado reflexionábamos con muchos de los dancers participantes a cerca de las dificultades que ha provocado la pandemia para la cultura y, especialmente, para la danza en su sentido más amplio (escuelas, shows, giras, etc.). En estas reflexiones siempre aparecían las palabras "escena", "comunidad" o "familia". Porque un bailarín es parte de algo más grande, es parte de un colectivo, de un grupo que lleva peleando muy duro desde niño para poder desarrollarse artísticamente.

El Red Bull Dance Your Style potencia más si cabe este sentimiento de pertenencia a través de la convivencia y la ilusión por compartir unos días entre colegas.

La edición 2022 del Red Bull Dance Your Style queremos que sea un paso más allá hacia la completa normalidad, el resurgir de toda una comunidad que vive por y para la danza.

La expresión es la clave del Red Bull Dance Your Style